Explained: 'तर ब्लॅक मनी कायद्यापासून मिळणार दिलासा',काय आहे सरकारची योजना अन् कोणाला याचा फायदा?

केंद्र सरकार लहान करदात्यांसाठी फॉरेन असेट ऑफ स्मॉल टॅक्सपेयर डिस्क्लोजर स्किम म्हणजेच FAST-DS 2026 ही महत्त्वाकांक्षी योजना 15 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू करण्याची शक्यता आहे. या एकवेळच्या (One-Time) विशेष योजनेअंतर्गत पात्र निवासी करदात्यांना यापूर्वी जाहीर न केलेली परदेशातील बँक खाती, मालमत्ता किंवा उत्पन्न स्वेच्छेने जाहीर करण्याची संधी दिली जाणार आहे. या योजनेतील अटी पूर्ण करणाऱ्या करदात्यांना ब्लॅक मनी (Undisclosed Foreign Income and Assets) Act, 2015 अंतर्गत होणाऱ्या कठोर कारवाईपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. सरकारचा उद्देश करदात्यांना प्रामाणिकपणे चुका दुरुस्त करण्याची संधी देण्याबरोबरच कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि मजबूत करणे हा आहे.
FAST-DS ही परदेशातील मालमत्ता किंवा उत्पन्न जाहीर न केलेल्या लहान करदात्यांसाठी आणली जाणारी विशेष अनुपालन (Compliance) योजना आहे. अनेक वेळा करदाते माहितीच्या अभावामुळे, तांत्रिक त्रुटींमुळे किंवा नियमांची पूर्ण माहिती नसल्याने परदेशातील बँक खाते, शेअर्स, गुंतवणूक किंवा इतर मालमत्तेची माहिती आयकर विवरणपत्रात नमूद करत नाहीत. अशा करदात्यांना आता स्वेच्छेने माहिती देण्याची आणि भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्याची एकदाच संधी मिळणार आहे. ही योजना प्रामाणिक करदात्यांना सुधारण्याची संधी देण्यावर केंद्रित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, अनेक करदाते जाणूनबुजून नव्हे तर अज्ञान, नियमांची अपुरी माहिती किंवा तांत्रिक कारणांमुळे परदेशातील मालमत्तेची माहिती जाहीर करू शकले नाहीत. विशेषतः परदेशातून भारतात परतलेले नागरिक, शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी परदेशात गेलेले विद्यार्थी आणि व्यावसायिक तसेच ESOP आणि RSU स्वरूपात परदेशी कंपन्यांचे शेअर्स मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अनावधानाने झालेल्या त्रुटी सुधारण्यासाठी सरकारने हा एकवेळचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही योजना प्रामुख्याने अशा निवासी भारतीय करदात्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकते, ज्यांच्याकडे परदेशातील बँक खाते, आर्थिक गुंतवणूक, शेअर्स, मालमत्ता किंवा उत्पन्न आहे; मात्र त्याची माहिती त्यांनी आयकर विभागाला दिलेली नाही. परदेशातून भारतात परतलेले कर्मचारी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम करणारे व्यावसायिक, परदेशी शिक्षण घेणारे विद्यार्थी तसेच ESOP किंवा RSU द्वारे शेअर्स प्राप्त झालेले कर्मचारी या योजनेचे संभाव्य लाभार्थी ठरू शकतात. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या सर्व पात्रता आणि अटींचे पालन करणे आवश्यक असेल.
ब्लॅक मनी कायद्यानुसार परदेशातील जाहीर न केलेल्या मालमत्तांवर मोठा कर, दंड आणि काही प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाईचीही तरतूद आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये दीर्घकाळ चालणारे वाद आणि न्यायालयीन प्रक्रिया टाळण्यासाठी सरकार स्वेच्छेने माहिती देण्यास प्रोत्साहन देत आहे. या योजनेमुळे प्रामाणिक करदाते कठोर कारवाई टाळून आपल्या कर नोंदी नियमित करू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
भारत आता ऑटोमॅटीक एक्स्चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजेच AEOI या जागतिक माहिती देवाणघेवाण व्यवस्थेचा भाग आहे. या प्रणालीमुळे विविध देशांतील आर्थिक संस्थांकडून भारतीय नागरिकांच्या परदेशातील आर्थिक व्यवहारांची माहिती भारताला नियमितपणे मिळते. त्यामुळे यापूर्वी लपविलेली परदेशातील बँक खाती किंवा मालमत्ता शोधणे आता अधिक सुलभ झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्वेच्छेने माहिती जाहीर करण्यासाठी सरकारने हा पर्याय उपलब्ध करून दिल्याचे मानले जात आहे.
FAST-DS योजनेमागील आणखी एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे कर प्रणालीवरील विश्वास वाढवणे आणि जुन्या प्रकरणांतील वाद कमी करणे. स्वेच्छेने माहिती जाहीर केल्यास दीर्घकाळ चालणाऱ्या चौकशा, दंडात्मक कारवाई आणि न्यायालयीन वाद टाळता येऊ शकतात. तसेच करदाते औपचारिक कर व्यवस्थेत सहभागी झाल्याने सरकारच्या महसुलात वाढ होण्यास मदत होईल. मात्र, योजनेची अंतिम अंमलबजावणी, पात्रता, कालावधी आणि सवलतींबाबत केंद्र सरकारची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच संपूर्ण नियम स्पष्ट होतील.