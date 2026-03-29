Explained: 14175 किलो सोनं रशियन सरकारने 2 महिन्यात विकलं; नेमकं यामागचं कारण काय?

Explained Russia Selling Gold: अमेरिका विरुद्ध इराणदरम्यान सुरु असलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांना मोठा फटका बसला आहे. एकीकडे मध्य आशियामधील देशांमधील अमेरिकेच्या तळांवर इराणकडून आणि इराणवर अमेरिकेकडून हलेले होत असतानाच दुसरीकडे या युद्धाचा सर्वाधिक फायदा रशियाला झाल्याचा दावा केला जात आहे. कच्च्या तेलाची मागणी वाढल्याने रशिया तेलाच्या माध्यमातून बक्कळ पैसा कमवत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र 'बीएनई इंटेलन्यूज'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, रशियाने मागील 25 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच आपल्या मध्यमवर्ती बँकेच्या राखीव साठ्यामधून सोन्याची विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. रशियाच्या लष्करी खर्चामध्ये सतत वाढ होत असल्याने अर्थसंकल्पीय तूट भरुन काढण्याचा व्लादिमीर पुतीन यांच्या सरकराचा प्रयत्न आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हे सोनं विक्रीसाठी काढण्यात आलं आहे.
2026 च्या पहिल्या दोन महिन्यांतच रशियाने सुमारे 3.5 ट्रिलियन रुबल (35 अब्ज डॉलर्स) मूल्याचा राखीव साठा विकला आहे. समोर आलेल्या सविस्तर माहितीनुसार, 2022 ते 2025 या कालावधीत सोने आणि परकीय चलनाच्या एकत्रित विक्रीने 15 ट्रिलियन रुबलचा (150 अब्ज डॉलर्सचा) आकडा ओलांडला. रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेने जानेवारीमध्ये 3 लाख औंस म्हणजेच 8505 किलो आणि त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये आणखी 2 लाख औंस म्हणजेच 5670 किलो सोन्याची विक्री केली आहे. रशियाने आपल्या रिझर्व्ह स्टॉक मॅनेजमेंट धोरणामध्ये बदल केल्याचे हे संकेत आहेत. रशियाने एकूण 14175 किलो सोनं विकलं आहे.
यापूर्वी, रशियामध्ये सोन्याशी संबंधित बहुतेक व्यवहार हे प्रामुख्याने केवळ कागदोपत्री (नोशनल) स्वरूपात व्हायचे. यामध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि मध्यवर्ती बँक यांच्यात केवळ अंतर्गत हस्तांतरण होत असे. सदर व्यवहारामध्ये प्रत्यक्ष सोने (बुलियन) बाजारात विक्रीसाठी येत नसे. मात्र, अलीकडील काही महिन्यांत रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेने प्रत्यक्ष सोने थेट बाजारात विकण्यास सुरुवात केली आहे.
या सोने विक्रीचा परिणाम झाल्याने रशियाकडील राखीव सोन्याचा साठा कमी होऊन 74.3 दशलक्ष औंसवर पोहोचला आहे. ही गेल्या चार वर्षांतील सर्वात नीचांकी पातळी आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये 14 टन सोन्याची जी विक्री करण्यात आली, ती 2002 च्या दुसऱ्या तिमाहीनंतरची दोन महिन्यांतील सर्वात मोठी विक्री ठरली आहे. 2002 मध्ये एकाच टप्प्यात 58 टन सोन्याची विक्री रशियाकडून करण्यात आली होती.
प्रचंड लष्करी खर्चामुळे देशावरील आर्थिक ताण वाढला आहे, असंही 'बीएनई इंटेलन्यूज'च्या या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे. 2025 संपताना रशिया सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 2.6% इतक्या अर्थसंकल्पीय तुटीत होता. सुरुवातीला वर्तवण्यात आलेल्या 0.5% च्या अंदाजापेक्षा ही तूट खूपच जास्त आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही प्रत्यक्ष तूट 3.4% हून अधिक असू शकते. डिसेंबरमध्ये नियोजित असलेली काही देयके सरकारकडून 2026 सालासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याने वित्तीयतूट अधिक असेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
2022 पासून, युक्रेनविरुद्ध सुरु झालेल्या युद्धामुळे रशियात निर्माण झालेली अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने निधी उभारण्याच्या विविध मार्गांचा अवलंब केल्याचं पाहायला मिळत आहे. आर्थिक चणचण इतकी आहे की रशियाने 'राष्ट्रीय कल्याण निधी'चा वापरही केला आहे. या निधीमध्ये अजूनही सुमारे 4 ट्रिलियन रुबल इतका साठा शिल्लक आहे. हा साठा चालू वर्षासाठी जीडीपीच्या 3% ते 4% इतकी अपेक्षित असलेली तूट भरून काढण्यास पुरेसा आहे. सरकारने देशांतर्गत 'ओएफझेड' बॉण्ड्सची विक्री वाढवली असून, 'व्हिएटी'चे दरही दोन टक्क्यांनी वाढवले आहेत. परिणामी, आता एकूण महसुलामध्ये 'व्हीएटी'चा वाटा सुमारे 40 टक्के झाला आहे.
प्रत्यक्ष सोन्याची विक्री करण्याचा रशियाचा हा निर्णय तरल राखीव निधी म्हणजेच लिव्हीड रिझर्व्हचा अर्थात हातात असलेल्या पैशाचा अधिक थेट वापर केला जात असल्याचे दर्शवत आहे. रशियाचा युक्रेनमधील संघर्ष मागील चार वर्षांपासून सुरु आहे. रशियाने पुकारलेल्या या युद्धामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण वाढवत असल्याचं या सोने विक्री आणि इतर घडामोडींमधून स्पष्ट होत आहे.