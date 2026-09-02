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Explained: '...तर ते मला फासावर लटकवतील', पुतिन असं का म्हणाले? ना अमेरिका, ना युक्रेन मग पुतिन यांच्या जीवाला कोणापासून धोका?

केवळ आशिया नाही तर जगातील सर्वात शक्तीशाली नेत्यांपैकी एक असलेल्या व्लादिमीर पुतिन यांना नेमकी कोणाची भीती वाटतेय? यामगील कारणं काय आहेत? नेमका हा प्रकार काय समजून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 02, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:27 AM IST
Explained: '...तर ते मला फासावर लटकवतील', पुतिन असं का म्हणाले? ना अमेरिका, ना युक्रेन मग पुतिन यांच्या जीवाला कोणापासून धोका?
Image Credit: पुतिन यांनी स्वत: बोलून दाखवली ही शंका (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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