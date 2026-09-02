Explained: '...तर ते मला फासावर लटकवतील', पुतिन असं का म्हणाले? ना अमेरिका, ना युक्रेन मग पुतिन यांच्या जीवाला कोणापासून धोका?

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना रशियातील जनतेची भीती वाटत असून त्यांनी एका एका मुलाखतीत बोलून दाखवल्याचं वृत्त 'द इकॉनॉमिस्ट'ने दिलं आहे. सध्या सुरु असलेल्या रशिया आणि युक्रेनदरम्यानच्या युद्धाचा संदर्भ देत पुतीन यांनी हे विधान केलं आहे. युद्ध संपुष्टात आणण्यासंदर्भात बोलताना पुतीन यांनी, 'डोनबास' प्रदेशावर पूर्ण ताबा मिळवण्यासह आपली महत्त्वाची आणि व्यापक उद्दिष्टे साध्य करण्यापूर्वीच युक्रेनमधील युद्ध थांबवल्यास, रशियातील उच्चभ्रू वर्गाकडून (एलिट) तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते," असं म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता असं झालं तर आपली सत्ता जाऊ शकते याची पूर्ण कल्पना पुतिन यांना असल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
'द इकॉनॉमिस्ट'ने दिलेल्या माहितीनुसार, वाटाघाटींद्वारे संघर्ष संपवणे हे कमकुवतपणाचे लक्षण मानले जाईल आणि रशियामध्ये एखादा कमकुवत नेता सत्तेवर टिकून राहू शकत नाही यावर पुतिन यांचा असा ठाम विश्वास आहे. यामुळेच पुतिन यांना कोणतीही तडजोड करणे परवडण्यासारखा सौदा वाटत नसल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. हे वृत्त 'एस्टोनिया'चे गुप्तचर प्रमुख कौपो रोसिन यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला केलेल्या विधानांशी ताळमेळ साधणारं आहे. रोसिन यांनी "आता किंवा नजीकच्या काळात युद्ध थांबवण्याचा निर्णय घेतल्यास पुतिन कमकुवत नेते म्हणून दिसण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो," म्हटलं होतं. याच साऱ्या पार्श्वभूमीवर पुतिन रशिया-युक्रेन संघर्षाची तीव्रता वाढवण्याच्या (एस्केलेशन) तयारीत आहेत, असंही 'द इकॉनॉमिस्ट' म्हटलं आहे. युक्रेनवरील हल्ले अधिक तीव्र करण्यापासून ते युक्रेनच्या सीमांच्या पलीकडे युद्धाचा विस्तार करण्यापर्यंतचा विचार या परिस्थितीमध्ये पुतिन करु शकतात.
युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासंदर्भात पुतिन अशा स्थितीत आहेत जिथे त्यांच्याकडे कोणताही चांगला पर्याय उरलेला नाही, असं या युद्धाच्या निरिक्षकांचं म्हणणं आहे. निरिक्षकांनी केलेल्या दाव्यानुसार, पाच वर्षांहून अधिक काळ युद्ध चालवल्यानंतर, आता युद्धात विजय किंवा वैयक्तिक पराभव यांशिवाय पुतिन यांना यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग सापडत नाहीये. वाढत्या आव्हानांमुळे रशियाला म्हणजेच पुतिन यांना हे युद्ध सुरू ठेवणे अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. यामध्ये युक्रेनने रशियामधील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर लांब पल्ल्याचे हल्ले केले असून वाढते आर्थिक संकट, ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था, जनसामान्यांमध्ये युद्धामुळे वाढती नाराजी आणि उच्चभ्रू वर्गातील वाढती असंतोषाची भावना यासारख्या गोष्टींचा समावेश असून याचा पुतिन यांच्या लोकप्रियतेला आणि रशियामधील वर्चस्वाला धक्का बसू शकतो असं सांगितलं जात आहे.
जरी पुतिन यांची सत्तेवर घट्ट पकड असली आणि ते व्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी असले, तरी युद्ध आणि राजकीय निरीक्षकांच्या मते ते सत्तेसाठीच्या अंतर्गत संघर्षापासून स्वत:ला सुरक्षित समजत नाहीत. रशियामध्ये जनसामान्यांच्या नाराजीपेक्षा उच्चभ्रू वर्गाचे मत अधिक महत्त्वाचे ठरते, असं रोसिन यांनी सांगितले. याच उच्चभ्रू वर्गातील वेगवेगळ्या गटांमध्ये पुतिन यांनी अनिश्चित काळासाठी युद्ध सुरू ठेवण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचं सांगणारे आवाज "अधिक प्रबळ होत आहेत", असंही रोसिन म्हणालेत.
"ज्यांच्याकडे पैसा, शस्त्रे आणि माहिती उपलब्ध आहे, त्यांचा विचार काय आहे हे रशियामध्ये आणि पुतिन यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. या सर्कलमध्ये आता संपूर्ण विजयाबद्दल चर्चा होत नाही. लोक विविध शक्यतांवर चर्चा करत आहेत आणि प्रामुख्याने युक्रेनसोबतचे हे युद्ध योग्य प्रकारे कसे संपवता येईल, यावर हे लोक विचार करत आहेत," असे रोसिन यांनी 'द टेलिग्राफ'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.
'द इकॉनॉमिस्ट'ने क्रेमलिनमधील एका सूत्राच्या हवाल्याने, रशियामधील उच्चभ्रू वर्गासाठी अर्थव्यवस्थेची स्थिती किंवा लष्करी यशाचा अभाव यांपेक्षाही 'युद्धात वाया गेलेला वेळ' ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब बनली असल्याचं म्हटलं आहे. या सूत्राच्या मते, युद्धाचा परिणाम काहीही असो, जवळपास पाच वर्षे चाललेले हे युद्ध म्हणजे एक प्रकारे पुतिन यांचे अपयशच आहे, असा निष्कर्ष आता अनेकजण काढत आहेत.
'द इकॉनॉमिस्ट'च्या मते, युद्धाबाबत जनसामान्यांची आतापर्यंतची शांतता आता हळू हळू कमी होत असून लोक बोलू लागले आहेत. तसेच उच्चभ्रू वर्गातील असंतोष वाढत असल्याने क्रेमलिन चिंतेत आहे. रशियन नागरिकांकडून आता युद्धासंदर्भात आणि पुतिन यांच्यावर अशा पद्धतीची टीका केली जात आहे की ज्याची काही वर्षांपूर्वी कल्पनाही केली जात नव्हती. क्रेमलिनमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आपली घोषित उद्दिष्टे पूर्ण न करताच युद्ध थांबवल्यास काय परिणाम होतील यावर एकदा पुतीन यांची वरिष्ठांसोबत चर्चा झाली. त्यावेळेस चर्चेमध्ये पुतिन यांनी, "युद्धाची उद्दिष्टे पूर्ण न करता युद्ध थांबवलं तर ते मला फासावर लटकवतील," असं म्हटलं होतं. म्हणजेच आता युद्ध न जिंकता माघार घेतली तर आपला मृत्यू अटळ असल्याची भीती पुतीन यांच्या मनात घर करुन बसल्याचं 'द इकॉनॉमिस्ट'च्या वृत्तामधून अधोरेखित करण्यात आलं आहे.