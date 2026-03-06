English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  विश्व
  • विश्व
  • Explained: इराण-इस्त्रायल युद्धात रशियाची थेट एन्ट्री? कसे होतायत अमेरिकेच्या बेसवर अटॅक? जाणून घ्या!

Explained: इराण-इस्त्रायल युद्धात रशियाची थेट एन्ट्री? कसे होतायत अमेरिकेच्या बेसवर अटॅक? जाणून घ्या!

Iran Israel War:  रशिया आपल्या सॅटेलाइट्सद्वारे अमेरिकन सैन्याच्या हालचालींची माहिती ईराणला देतोय, अशी माहिती समोर येतेय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 6, 2026, 09:31 PM IST
Explained: इराण-इस्त्रायल युद्धात रशियाची थेट एन्ट्री? कसे होतायत अमेरिकेच्या बेसवर अटॅक? जाणून घ्या!
इराण-इस्त्रायल युद्ध

Iran Israel War: मध्य पूर्व आशियात युद्धाचे वातावरण आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने ईराणवर हल्ले सुरू केले आहेत आणि हे युद्ध सातव्या दिवसावर पोहोचलय. इराण एकटाच अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांशी लढतोय. अमेरिकन सैन्याच्या अनेक ठिकाणांवर इराणने नेमके हल्ले केले आहेत. हे हल्ले यूंही नाही होत, त्यामागे गुप्त मदत आहे. अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना महत्वाची माहिती दिलीय. रशिया हा इराणला अमेरिकन आणि इस्रायली सैन्याच्या ठिकाणांची गुप्त माहिती पुरवतात, असं यात म्हटलंय. ही बातमी ऐकून ट्रम्प खूप तणावात आले आहेत. युद्धाच्या सुरुवातीपासून ईराण मजबूतपणे उभा राहिलाय. आणि त्यामागे रशियाची अप्रत्यक्ष भूमिका असल्याचे अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

रशियाची गुप्त मदत कशी? 

अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रशिया आपल्या उपग्रहांद्वारे (सॅटेलाइट्स) अमेरिकन सैन्याच्या हालचालींची माहिती ईराणला देतोय. यात अमेरिकन युद्धनौका, विमाने आणि सैन्याच्या ठिकाणांची अचूक माहिती समाविष्ट आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाने ईराणला अनेकदा अशी गुप्त माहिती दिलीय. जरी रशियाने ईराणला शस्त्रे दिली नाहीत तरी, ही गुप्तचर माहिती देऊन रशिया अमेरिका-इस्रायलच्या सैन्याला नुकसान पोहोचवतोय. तीन अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगता ही माहिती दिलीय. या मदतीमुळेच ईराण अमेरिकन बेसवर नेमके हल्ले करू शकतय आणि हे युद्ध अधिक जटील झालंय, असं म्हटलं जातंय.

अमेरिकेकडून काय प्रतिक्रिया?

अमेरिकन संरक्षण मंत्रालय (पेंटागन) आणि गुप्तचर यंत्रणांनी ट्रम्प यांना इनपुट्स दिल्यानंतर त्यांचा चेहरा उतरलाय. ट्रम्प रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना 'माय डियर फ्रेंड' म्हणतात, पण ही बातमी ऐकून हे हैराण झालेयत असं म्हटल जातयं. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ईराण एकटाच इतके दिवस युद्धात टिकू शकत नाही, त्यामागे मोठी मदत आहे. ही रशियाची मदत असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. ट्रम्प आता या युद्धात रशियाच्या भूमिकेवर विचार करत आहेत. आणि त्यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे.

रशियाची अधिकृत प्रतिक्रिया

अमेरिकन दाव्यांवर रशियाने मौन बाळगले आहे. वॉशिंगटनमधील रशियन दूतावासाने या प्रश्नावर उत्तर दिले नाही. आम्ही युद्ध लवकर संपवण्यासाठी आवाहन करत आहोत, कारण ईराणवर अन्याय झालाय, इतकंच रशियाने म्हटले आहे. 'रशिया अप्रत्यक्षपणे युद्धात सामील झालाय. रशियाने पूर्ण माहिती न दिली तरी, पुरावा पुरेसा आहे', असा विश्वास अमेरिकन अधिकाऱ्यांना आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय प्रतिक्रिया? 

रशिया, चीन आणि उत्तर कोरियाने इराणवरच्या हल्ल्याची निंदा केलीय. 'शत्रूचा शत्रू मित्र' या म्हणीप्रमाणे रशिया अमेरिकाविरुद्ध यूक्रेन युद्धाचा बदला घेत असावा. यापूर्वी चीनने पाकिस्तानला भारतीय सैन्याच्या हालचालींची माहिती दिली होती. त्याचप्रमाणे रशिया अमेरिकाला धडा शिकवत असावा, असा अतर्क बांधला जातोय. त्यामुळे हे युद्ध आता जागतिक स्तरावर पसरू शकते. ही मदत सुरू राहिल्यास युद्ध अधिक लांबू शकते आणि अमेरिका-इस्रायलला मोठे नुकसान होऊ शकते. ट्रम्प आता रशियाशी चर्चा करतील का?, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. ईराण मजबूत राहिला तर मध्य पूर्वातील शांतता धोक्यात येईल. त्यामुळे हे युद्ध संपवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

