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Explained: बापरे... जमिनीखाली सापडला खजिना! 11 हजार कोटी किलोचा जॅकपॉट; धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरात नेमकं सापडलं काय?

युरेनियमचे मोठे आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे साठे मुख्यतः काही देशांमध्ये केंद्रित असतानाच एका नव्या ठिकाणी युरेनियमचे साठे सापडल्याने या साठ्यांबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:15 AM IST
Explained: बापरे... जमिनीखाली सापडला खजिना! 11 हजार कोटी किलोचा जॅकपॉट; धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरात नेमकं सापडलं काय?
Image Credit: या देशाच्या ऊर्जा मंत्र्यांनीच केला खुलासा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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Explained: बापरे... जमिनीखाली सापडला खजिना! 11 हजार कोटी किलोचा जॅकपॉट; धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरात नेमकं सापडलं काय?
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