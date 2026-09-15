/Explained: बापरे... जमिनीखाली सापडला खजिना! 11 हजार कोटी किलोचा जॅकपॉट; धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरात नेमकं सापडलं काय?

सौदी अरेबियाला जमिनीखाली मोठा खजिना सापडला आहे. देशातील मदिनामध्ये युरेनियम आणि दुर्मिळ खनिजांचे प्रचंड साठे सापडल्याचा दावा सौदी अरेबियाने केला आहे. सौदी अरेबियाचे ऊर्जा मंत्री, प्रिन्स अब्दुलअजीज बिन सलमान यांनी ही माहिती दिली. मदिनामधील जबल सय्यद प्रकल्पात केलेल्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि शोधकार्यात अंदाजे 110 दशलक्ष टन म्हणजेच 110000000000 किलो (11000 कोटी किलो) धातूचा साठा सापडला आहे. अणुऊर्जेचा विचार केला तर युरेनियम हे सोन्यापेक्षाही अधिक मौल्यवान मानलं जातं.
'अरब न्यूज'च्या वृत्तानुसार, सौदी ऊर्जा मंत्र्यांनी, जबल सय्यद प्रकल्पातील शोध आणि भूवैज्ञानिक अभ्यासातून अंदाजे 110 दशलक्ष टन धातूचा साठा सापडल्याचे जाहीर करताना यामध्ये जड दुर्मिळ मृदा घटकांचे विशेषतः उच्च प्रमाण असल्याचं नमूद केलं. यामध्ये युरेनियम मोठ्या प्रमाण सापडले आहे. मात्र त्याचवेळी 110 दशलक्ष टन शुद्ध युरेनियम सापडलेले नाही, हे आम्ही स्पष्ट करु इच्छितो. युरेनियम आणि दुर्मिळ मृदा घटकांच्या प्रमाणासह हा अंदाजित एकूण धातूचा साठा आहे, असं सौदी अरेबियाचे ऊर्जा मंत्री म्हणालेत.
मदिना हे इस्लाममधील सर्वात पवित्र शहरांपैकी एक आहे. पैगंबर मुहम्मद यांनी इ.स. 622 मध्ये मक्का येथून मदिना येथे स्थलांतर केले. त्यानंतर मदिना हे इस्लामिक समुदायाचे प्रमुख केंद्र बनले. परिणामी, या प्रदेशात महत्त्वाच्या खनिज संसाधनांच्या शोधाने आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष या शहराकडे वेधले गेले आहे. जेव्हा मध्य-पूर्वेत सुरक्षा आणि अणुकार्यक्रमांवरून तणाव वाढलेला असतानाच सौदी अरेबियाला युरेनियमचा हा मोठा जॅकपॉट लागला आहे.
युरेनियम आणि दुर्मिळ मृदा खनिजांचा हा शोध सौदी अरेबियाच्या 'व्हिजन 2030' धोरणासाठीही महत्त्वाचा मानला जातोय. जगातील आघाडीच्या तेल-उत्पादक देशांपैकी एक असलेला सौदी अरेबिया, आपली अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जेचे स्रोत तेलावरील अवलंबित्व सोडून दुसरीकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, खाणकाम, नवीन ऊर्जा आणि नागरी अणुऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवली जात आहे. सौदी अरेबिया देशांतर्गत युरेनियम संसाधनांच्या शोधावर आणि त्यांच्या भविष्यातील वापराच्या शक्यतेवरही काम करत आहे.
मदिनामधील युरेनियमच्या संभाव्यतेचा दावा महत्त्वपूर्ण अन्य एका कारणासाठीही आहे. सौदी अरेबिया नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या विकासासाठी पुढे वाटचाल करत असून अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांनीही या क्षेत्रात सहकार्यासंदर्भात चर्चा आणि करार केले आहेत. अणुऊर्जा निर्मितीसाठी युरेनियम हा एक महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. तथापि, नैसर्गिक खनिजातून थेट अणुइंधन तयार करता येत नाही. खाणकाम केल्यानंतर, गरजेनुसार त्यावर प्रक्रिया, रूपांतरण आणि संवर्धनाचे अनेक टप्पे पार पाडावे लागतात. सौदी अरेबियाने प्रादेशिक सत्ता संतुलनात दीर्घकाळापासून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. दरम्यान, इराणच्या अणुकार्यक्रमाबद्दल अमेरिका आणि इस्रायलची चिंता हा प्रादेशिक राजकारणातील एक मोठा मुद्दा बनला आहे. आमचा अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण आणि नागरी हेतूंसाठी आहे असं इराणने सातत्याने सांगितले आहे.
दुर्मिळ खनिजे ही आधुनिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जातात. त्यांचा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने, पवन ऊर्जा, संरक्षण उपकरणे आणि इतर उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये होतो. त्यामुळे, जर मदिना प्रदेशात सापडलेली संसाधने व्यावसायिकदृष्ट्या काढण्यायोग्य सिद्ध झाली, तर हा शोध सौदी अरेबियाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी तसेच त्याच्या खनिज आणि औद्योगिक धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. सौदी अरेबियाला यामधून मोठा आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे.
युरेनियमचे मोठे आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे साठे मुख्यतः काही देशांमध्ये केंद्रित आहेत. वर्ल्ड न्युक्लिअर असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार, जगातील एकूण साठा सुमारे 59 लाख टन आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये जगातील सर्वात मोठा युरेनियम साठा आहे. त्या खालोखाल कझाकस्तान, कॅनडा, नामिबिया, रशिया, नायझर, दक्षिण आफ्रिका, चीन, ब्राझील, मंगोलिया या देशांमध्येही बऱ्याच प्रमाणात युरेनियमाचे साठे आढळून येतात. याशिवाय युक्रेन, बोत्सवाना, अमेरिका, टांझानिया, उझबेकिस्तान, अर्जेंटिना, पेरू, स्पेन, तुर्की आणि इतर काही देशांमध्येही लक्षणीय साठे आढळतात.