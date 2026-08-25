/Explained: सोनं सापडणारं गाव... रोज येतात हजारो लोक, शेळीमुळे सोनं कसं सापडलं? जगभर चर्चेत असेलेलं हे गाव आहे कुठं?

एका शेळीमुळे हजारो लोक सोनं शोधण्यासाठी एका ठिकाणी गोळा झाल्याचा विचित्र प्रकार पश्चिम केनियामधील एका दुर्गम भागातील गावामध्ये समोर आला आहे. या ठिकाणी सोनं शोधण्यासाठी हजारो लोक गोळा झाले आहे. आपल्यालाही इथं सोनं सापडेल या आशेने रोज हजारो लोक या ठिकाणाला भेट देत आहेत. नेमकं हे सारं प्रकरण आहे काय आणि हे छोटसं गाव कुठे आहे, जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
केनियामधील स्ट पोकोट काउंटीमधील 'चेपोरर' या गावात गेल्या काही आठवड्यांत बाहेरुन आलेल्या लोकांची मोठी गर्दी झाली आहे. एकेकाळी केवळ झुडपे आणि कुरणांनी व्यापलेल्या या परिसरात आता खड्डे, मातीचे ढिगारे आणि कुदळ-फावड्यांच्या मदतीने खडकाळ जमीन खोदणारे लोकच दिसतात.
काही आठवड्यांपूर्वी येथे 33 वर्षीय मन्से लोमाचार या मेंढपाळाला सुमारे तीन ग्रॅम सोने सापडल्यानंतर इथं सोन्याच्या शोधात येणाऱ्या लोकांची गर्दी वाढल्याचे मानले जाते. लोमाचारने हे सोने 36 हजार केनियन शिलिंगला (सुमारे 280 डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार 26800 रुपयांना) विकले. लोमाचारला मिळालेले सोने आणि त्यातून झालेल्या कमाईची बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यामुळे अधिक लोक चेपोरर गावात येऊ लागल्याचं सांगितलं जात आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मते, एका वेळी ही गर्दी तब्बल 10 हजार लोकांपर्यंत पोहोचली होती. सोने न सापडल्यामुळे काही लोक निघून गेल्याने आता ही संख्या सुमारे अडीच हजारांवर आली आहे. लोमाचारला सापडलेल्या सोनं आणि त्यामधून झालेली त्याची कमाई यामुळे इतके लोक गावात आले की अलीकडच्या काळात इतर ठिकाणीही सोने सापडत असतानाच लोमाचारला सोनं सापडल्याची बातमी चर्चेत आल्याने ही गर्दी वाढली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
चेपोररमध्ये सोन्याच्या शोधात येणारी अनेक कुटुंबं ही अल्प उत्पन्न गटातील आहेत. या लोकांसाठी थोड्या प्रमाणात मिळालेले सोनेही खूप मोठा बदल घडवून आणू शकते. या भागात शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अनिश्चित असते, त्यामुळे अनेक कुटुंबे पैसे कमवण्याचे इतर मार्ग शोधत आहेत. त्यात नशीबाने साथ दिली तर आपल्यालाही सोनं सापडेल या अपेक्षेने लोक इथे येत आहेत. लोमाचार सांगतो की, त्याला सोनं केवळ योगायोगानं सापडलं. हरवलेली शेळी शोधत असताना त्याला नदीजवळ काही स्त्रिया सोने शोधताना दिसल्या. तो त्यांच्यासोबत सामील झाला आणि त्याला समजले की या भागात सोने मिळू शकते.
ऑगस्टच्या सुरुवातीला सोने मोठ्या प्रमाणात सापडल्याच्या बातम्यांमुळे इथं मोठ्या प्रमाणात लोक येऊ लागले. खाणकामाचा कोणताही अनुभव नसलेले किंवा अगदी कमी अनुभव असलेले अनेक लोक या भागात आले. वेस्ट पोकोट काउंटीचे डेप्युटी कमिशनर सॅम्युअल कियारी यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये, दोन घटनांमुळे मोठ्या संख्येने लोक या भागात आकर्षित झाले. काही तरुणांना मोठ्या प्रमाणात सोने सापडले आणि दुसऱ्या दिवशी त्याच भागात महिलांनाही मोठ्या प्रमाणात सोने मिळाले, असं कियारी म्हणाले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महिला अनेक वर्षांपासून नदीकाठी थोडेफार सोने शोधत आहेत. त्यांची साप्ताहिक कमाई साधारणपणे 8 ते 23 डॉलर्सच्या दरम्यान असते. खरं तर जमिनीखाली सोन्याचा नेमका साठा किती आहे, हे अद्याप माहित नाही. तसेच, या साठ्याची व्यावसायिक क्षमता किती आहे, हे ही अजून निश्चित करणेही बाकी आहे.
वेस्ट पोकोटची सीमा युगांडाला लागून आहे. दोन देशांची अंतरराष्ट्रीय सीमा इथून जात असली तरी दोन्ही बाजूंच्या समुदायांचे दीर्घकाळापासून सामाजिक व कौटुंबिक संबंध आहेत. त्यामुळे सोन्याच्या शोधाची ही बातमी सीमेपलीकडेही पोहोचली आहे.
सोन्याच्या शोधात मोठ्या संख्येनं इथं बाहेरुन लोक येत असल्याने स्थानिकांना रोजगाराच्या वेगळ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. या ठिकाणी आता 200 हून अधिक दुकाने आणि इतर व्यवसाय सुरु झालेत. प्रमुख्याने खाद्य पदार्थ, पाणी आणि इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तू विकणाऱ्यांना बरेच पैसे मिळत आहेत.