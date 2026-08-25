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Explained: सोनं सापडणारं गाव... रोज येतात हजारो लोक, शेळीमुळे सोनं कसं सापडलं? जगभर चर्चेत असेलेलं हे गाव आहे कुठं?

एका गावात अचानक हजारोंच्या संख्येनं लोक येत आहेत. एका क्षणी तर या गावामध्ये बाहेरुन आलेली 10 हजार लोक होती. ही लोक सोनं शोधण्यासाठी आली असल्याचं स्थानिक अधिकारी सांगतात.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 25, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:21 AM IST
Explained: सोनं सापडणारं गाव... रोज येतात हजारो लोक, शेळीमुळे सोनं कसं सापडलं? जगभर चर्चेत असेलेलं हे गाव आहे कुठं?
Image Credit: या गावात येणाऱ्यांची संख्या कमालीची वाढली आहे (फोटो रॉयटर्स आणि Kenya News Agency - KNA﻿ कडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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