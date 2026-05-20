/धक्कादायक! एका लव्ह मॅरेजमुळे 100+ संसार जळून खाक; गोळीबार करत घुसले अन् अर्ध गाव जाळलं

Shocking Crime News: प्रेमात आणि युद्धात सारं काही ठाम असतं असं म्हटलं जातं. मात्र प्रेम प्रकरणामधून झालेल्या एका लग्नानंतर एका गावातील 100 हून अधिक घरं जाळून टाकल्याचा विचित्र प्रकार समोर आला आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
Shocking Crime News: आतापर्यंत तुम्ही प्रेमप्रकरणावरुन दोन गटांमध्ये, कुटुंबांमध्ये वाद झाल्याचं ऐकलं, वाचलं किंवा अगदी पाहिलंही असेल. मात्र प्रेम प्रकरणामधून एका गावातील अर्ध्याहून अधिक घरं जाळून टाकण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. दोन वेगवेगळ्या समाजातील व्यक्तींनी स्वच्छेने केलेल्या लग्नावरुन दोन गटांमध्ये वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की हिंसक जमावाने गावातील 100 हून अधिक घरं जाळून टाकली. या प्रकरणामध्ये एकच खळबळ उडाली असून प्रशासन आणि पोलीस खडबडून जागे झालेत.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, हा सारा प्रकार जेकोबाबाद जिल्ह्यामध्ये झाला असून हा जिल्हा पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतात आहे. स्थानिक गावकऱ्यांनी केलेल्या आरोपानुसार, काही सशस्र हल्लेखोरांनी बुरिरो समुदायाच्या एका गावात घुसून गोळीबार केला. त्यानंतर त्यांनी गावातील घरं पेटवून दिली. अचानक झालेल्या या हल्ल्याने गावातील स्थानिक रहिवाशी जीव मुठीत घेऊन पळाले. अनपेक्षितरित्या झालेल्या या हल्ल्यामुळे आपण रातोरात बेघर झालो असून, अनेक वर्षांची कमाई आणि संसार जळून खाक झाल्याचे पीडित कुटुंबांनी सदस्यांनी स्थानिक प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
4 मे रोजी हैदराबादमध्ये 'चन्ना' समुदायातील सिद्रा हिने 'बुरिरो' समुदायाच्या मुहम्मद हसन याच्याशी न्यायालयात लग्न केलं. म्हणजेच या दोघांनी कोर्ट मॅरेज केलं. 'द न्यूज' आणि 'जिओ न्यूज'च्या वृत्तानुसार, या दोघांच्या लग्नाची बातमी समोर आल्यानंतर दोन गटांमध्ये हिंसाचार उफाळून आला. या जोडप्याने हिंसाचारानंतर आपण स्वेच्छेने विवाह केल्याचे, जारी केलेल्या व्हिडीओमध्ये म्हटलं आहे. लग्नानंतर आम्हाला धमक्या आणि विविध आरोपांचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करत, सिद्रा आणि हसन यांनी सरकारकडे संरक्षण आणि न्यायाची मागणी केली. सुमारे 400 सशस्त्र हल्लेखोरांनी गावावर हल्ला केला होता, असा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.
नवरदेवाचे वडील मल्हार बुरिरो यांनी 'जिओ न्यूज'शी बोलताना, केवळ एका विवाहाच्या कारणावरून संपूर्ण समुदायाला शिक्षा का दिली जात आहे? असा सवाल उपस्थित केला आहे. "शेकडो सशस्त्र हल्लेखोरांनी हल्ला करून घरे जाळून टाकली. घरांना आग लावली जात असतानाच जोरदार गोळीबार सुरू असल्यामुळे गावकऱ्यांना काहीच करता आले नाही," असे त्यांनी सांगितले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानमधील 'दहशतवाद विरोधी कायद्या'अंतर्गत 32 संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत पाच जणांना अटक करण्यात आली असून, उर्वरित आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी शोधमोहीम सुरु केली असून अनेक ठिकाणी छापेमारी सुरू आहे.
वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक फैझान अली यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे आणि संबंधित परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.पोलिसांत दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये मोहसिन अली चन्ना, सद्दाम हुसेन चन्ना, अब्दुल्ला चन्ना, मुहम्मद रफीक भट्टी, जहांगीर, मुनीर अहमद आणि कलीमउल्ला ब्रोही या व्यक्तींची नावे नमूद करण्यात आली आहेत.
मात्र, नवरीच्या कुटुंबीयांनी ती अल्पवयीन असल्याचा दावा केल्यामुळे, हे प्रकरण आता अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. मुलीच्या वडिलांनी जारी केलेल्या एका संयुक्त व्हिडीओमध्ये त्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. "माझ्या 14 वर्षीय मुलीचा विवाह 'सिंध बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या'चे उल्लंघन आहे," असं मुलींच्या वडिलांनी म्हटलं आहे. माझ्या 14 वर्षीय मुलीबरोबरच 4 वर्षीय मुलीचं अपहरण केल्याचा आरोप केला आहे. पोलिसांत तक्रार दाखल करूनही, अद्याप दोन्ही मुलींचा शोध लागलेला नाही, असा दावाही त्यांनी केला. मुलीच्या वडिलांनी केलेल्या आरोपांमुळे या भागातील तणाव अधिकच वाढला आहे.
सिंधचे मुख्यमंत्री सय्यद मुराद अली शाह यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून, 100 हून अधिक घरांची जाळपोळ करण्यासंदर्भात बोलताना, हा सारा प्रकार अमानवीय आणि कधीही माफ करता येणार नाही असा असल्याचं म्हटलं आहे. बाधित कुटुंबांना तातडीने मदत आणि संरक्षण पुरवण्याचे निर्देश सिंधचे मुख्यमंत्री सय्यद मुराद अली शाह यांनी पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच या हल्ल्याचे सूत्रधार कोण होते, याविषयी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. "निर्दोष लोकांच्या जीवाशी आणि मालमत्तेशी खेळण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या घटनेला जबाबदार असलेल्या सर्वांना कायद्यानुसार शिक्षा केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.