/Explained: ₹12600 कोटींची पोटगी... घरकाम केल्याचा पत्नीचा दावा कोर्टात मंजूर; ₹461 कॅश अन्... आशियातला सर्वात महागडा घटस्फोट

दक्षिण कोरियाची राजधानी असलेल्या सोल शहरातील एका न्यायालयाने बुधवारी एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. दक्षिण कोरियामधल्या व्हिडीओ गेम क्षेत्रातील नावाजलेलं नाव आणि उद्योजक क्वॉन ह्युक-बिन यांचा घटस्फोट मंजूर केला आहे. मात्र घटस्फोटानंतरची आर्थिक तडजोड म्हणजेच साध्या भाषेत सांगायचं तर पोटगी म्हणून तब्बल 2 ट्रिलियन वॉन म्हणजेच भारतीय चलनानुसार ₹12,600 कोटी देण्याचे आदेश दिलेत. दक्षिण कोरियाच काय तर आशियामधील मागील काही काळातील ही घटस्फोटासंदर्भातील तडजोडीची सर्वात मोठी रक्कम ठरली आहे.
क्वॉन ह्युक-बिन यांनी 2002 मध्ये 'स्माईलगेट' कंपनीची स्थापना केली. मागील 24 वर्षांमध्ये त्यांनी या कंपनीला दक्षिण कोरियातील सर्वात यशस्वी गेमिंग कंपन्यांपैकी एक बनवलं. सोल शहरातील फॅमिली कोर्टाने घटस्फोट मंजूर केला. क्वॉन यांना 'स्माईलगेट'मधील 35 टक्के हिस्सा पत्नीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या हिस्स्याचं आजचं बाजार मूल्य सुमारे 2.5 ट्रिलियन वॉन इतकं आहे. तसेच कोर्टाने क्वॉन ह्युक-बिन यांनी पत्नीला 65 अब्ज वॉन रोख रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतीय चलनानुसार ही रोख रक्कम ₹461.74 कोटी इतकी होते.
स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, क्वॉन यांच्या 'ली' आडनाव असलेल्या पूर्वाश्रमीच्या पत्नीने नोव्हेंबर 2022 मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. तिने 'स्माईलगेट होल्डिंग्ज' जी आता 'स्माईलगेट' म्हणून ओळखली जाते त्या कंपनीमधील क्वॉन यांच्या हिश्श्यापैकी अर्धा हिस्सा मागितला होता. ली यांनी असा युक्तिवाद केला की, कंपनीची स्थापना आणि सुरुवातीच्या व्यवस्थापनात तसेच घरगुती कामांद्वारे अप्रत्यक्षपणे त्यांनी यात योगदान दिले होते. त्यामुळे त्या क्वॉन यांच्या हिश्श्यातील अर्ध्या भागासाठी पात्र आहेत.
"दाम्पत्यामधील दीर्घकालीन वाद आणि समेट होण्याची शक्यता या परिस्थितींचा विचार केल्यानंतर, त्यांचे वैवाहिक नाते पुन्हा न जुळण्याइतपत तुटले आहे," असा निष्कर्ष कोर्टाने काढल्याची माहिती कोर्टाच्या प्रवक्त्यांनी दिली. "वैवाहिक नाते तुटण्यास दोन्ही बाजू समप्रमाणात जबाबदार होत्या," असं निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने घटस्फोट मंजूर केला. मात्र ली यांनी नुकसानभरपाईसाठी मागितलेल्या रक्कमेचा दावा फेटाळला. असा युक्तिवाद केला होता की ली या सह-संस्थापक नव्हत्या किंवा कंपनीच्या व्यवस्थापनात त्यांचा सहभाग नव्हता असा युक्तीवाद क्वॉन यांनी केल्याचं वृत्त स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलं. तसेच क्वॉन यांनी घटस्फोटालाही विरोध केलेला. कोर्टाने क्वॉन यांच्या मालमत्तेचे मूल्य आठ ट्रिलियन वॉन इतके निश्चित केले.
'एसके ग्रुप'चे चे (Chey) यांनी त्यांची पूर्वाश्रमीची पत्नी रो (Roh) यांना 666 दशलक्ष डॉलर्स देण्याचे आदेश देणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध ऑगस्टमध्ये अपील केलेलं. त्यानंतर क्वॉन यांचे प्रकरण समोर आले आहे. कुटुंबातील भूमिका आणि 'एसके ग्रुप'च्या कामकाजाला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे, रो या दाम्पत्याच्या एकूण वैवाहिक मालमत्तेपैकी सुमारे एक-तृतीयांश रक्कमेच्या रोख मोबदल्यासाठी पात्र आहेत, असा निकाल सोल हायकोर्टाने जुलैमध्ये निकाल दिला होता. या संपत्तीमध्ये 'एसके'मधील चे यांच्या शेअर्सचाही समावेश होता. चेयच्या अर्जामुळे हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले.
विश्लेषकांनी दिलेल्या माहितीनुसार मते, या अर्जामुळे एका अत्यंत लक्षवेधी कायदेशीर लढाई पाहायला मिळू शकते. मोठा हिस्सा मिळाल्याने चेयच्या एसके ग्रुपवरील नियंत्रणासंदर्भात चर्चांना उधाण आलं आहे कारण एआय क्षेत्रातील तेजीमुळे त्यांच्या कंपनीकडून निर्माण केल्या जाणाऱ्या चिप उद्योगासंदर्भातील मालमत्तेचे मूल्य वाढत आहे. दक्षिण कोरियामधील 'एसके ग्रुप' कंपनीचे (SK Group) अध्यक्ष ते-वॉन हे पत्नी रो सो-योंगपासून विभक्त होताना घटस्फोटाच्या तडजोडीमध्ये ठरलेल्या 944 अब्ज वॉनच्या तुलनेत उद्योजक क्वॉन ह्युक-बिन यांना अधिक रक्कम द्यावी लागणार आहे.
अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस आणि त्यांच्या माजी पत्नी मॅकेन्झी स्कॉट (घटस्फोटापूर्वी मॅकेन्झी बेझोस) यांचा 2019 मध्ये झालेला घटस्फोट हा इतिहासातील सर्वात महागड्या घटस्फोटांपैकी एक मानला जातो. या ऐतिहासिक करारानुसार मॅकेन्झी स्कॉट यांना तब्बल 38.3 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच त्यावेळच्या मूल्यांनुसार सुमारे 2.41 लाख कोटी रुपये किमतीचे शेअर्स मिळाले होते.