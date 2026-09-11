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Explained: ₹12600 कोटींची पोटगी... घरकाम केल्याचा पत्नीचा दावा कोर्टात मंजूर; ₹461 कॅश अन्... आशियातला सर्वात महागडा घटस्फोट

न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये महिलेने नेमकं काय म्हटलं आहे. यावर या उद्योजकाने काय युक्तिवाद केला? नक्की हे जोडपं आहे कोण आणि झालं काय? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 11, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:49 PM IST
Explained: ₹12600 कोटींची पोटगी... घरकाम केल्याचा पत्नीचा दावा कोर्टात मंजूर; ₹461 कॅश अन्... आशियातला सर्वात महागडा घटस्फोट
Image Credit: न्यायालयाने या महिलेच्या बाजूने निर्णय दिलाय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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