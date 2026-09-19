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Explained: 'हा' 'देश' आता अमेरिकेच्या ताब्यात! ट्रम्प यांच्या घोषणेनं जगभर खळबळ; म्हणाले, 'इथं आमच्या...'

2019 पासून ट्रम्प यांनी या भागावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले. त्यांनी पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष असताना हा भाग थेट विकत घेण्याची ऑफरही दिली होती. अखेर आज त्यांनी यासंदर्भात मोठी घोषणा करताना काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 19, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:14 AM IST
Explained: 'हा' 'देश' आता अमेरिकेच्या ताब्यात! ट्रम्प यांच्या घोषणेनं जगभर खळबळ; म्हणाले, 'इथं आमच्या...'
Image Credit: ट्रम्प यांनीच केली घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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