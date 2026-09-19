Explained: 'हा' 'देश' आता अमेरिकेच्या ताब्यात! ट्रम्प यांच्या घोषणेनं जगभर खळबळ; म्हणाले, 'इथं आमच्या...'

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रूथ या सोशल माध्यमावरुन एक मोठी घोषणा केली आहे. ग्रीनलँडच्या सुरक्षेसंदर्भातील सर्व हक्क अमेरिकेने मिळवल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. अमेरिका, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडमध्ये करार झाल्याची घोषणा करताना ट्रम्प यांनी, "ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेला कायमस्वरूपी सुरक्षा अधिकार मिळाला आहे," असं म्हटलं आहे. ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेची लष्करी तळ उभारण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करणार असल्याचंही ट्रम्प यांनी नमूद केलं आहे. अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय विरोधी देशांना ग्रीनलँडमध्ये लष्करी तळ उभारता येणार नाही किंवा गुंतवणूकही करता येणार नाही. सदर कराराला कोणतीही मुदत नसून तो ‘अनंतकाळासाठी’ असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. ग्रीनलँड हा अनेकांना स्वतंत्र्य देश वाटत असला तरी ग्रीनलँडचा भूभाग हा डेन्मार्कचा अर्धस्वायत्त प्रदेश आहे. या भागावर आता अमेरिकेचं नियंत्रण असणार आहे.
खरं तर ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत गेल्या काही वर्षांत वारंवार दावे केल्याचं दिसून आलं आहे. अमेरिकेला 56 हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रीनलँड या आर्क्टिक बेटावर मालकी किंवा पूर्ण नियंत्रण हवे आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड ताब्यात असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे असा ट्रम्प यांचा जुनाच दावा आहे. त्यांनी या द्यावाला नव्या कराराच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरवल्याची चर्चा आहे. ट्रम्प यांनी 2019 पासून ग्रीनलँड विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. 2025-26 मध्ये पुन्हा ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडसाठी जोरदार मागणी केली. त्यांनी ग्रीनलँडवरील डेन्मार्कच्या मालकीवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा अर्धस्वायत्त प्रदेश असल्याचा कोणतीही 'लिखित कागदपत्रे नाहीत' असं ते म्हणाले होते. तसेच रशिया आणि चीनच्या जहाजांची उपस्थिती ग्रीनलँडच्या आजूबाजूला असल्याचं सांगतानाच येथील भागाची मालकी दिल्याशिवाय त्याचं संरक्षण करता येणार नाही असा दावा ट्रम्प यांनी केलेला.
ट्रम्प यांनी ट्रूथवर केलेल्या पोस्टमध्ये, "मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, अमेरिकेने डेन्मार्क आणि ग्रीनलँड यांच्यासोबत एक करार केला आहे. या करारामुळे अमेरिकेला ग्रीनलँडमधील सुरक्षा आणि इतर सर्व गरजांवर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळालं आहे. या करारामुळे आमच्या सर्व चिंता पूर्णपणे दूर झाल्या आहेत. अमेरिकेला यासाठी कोणताही खर्च येणार नाही!," असं म्हटलं आहे. पुढे बोलताना, "माझ्या निर्देशानुसार, आम्ही डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या प्रतिनिधींसोबत काम करून याची हमी दिली आहे की, ग्रीनलँड आणि अमेरिकेची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे ते करण्याची संपूर्ण क्षमता अमेरिकेकडे कायमस्वरूपी असेल. याव्यतिरिक्त, आतापासून, आमच्या स्पष्ट लेखी मंजुरीशिवाय कोणताही अमेरिकन शत्रू देश ग्रीनलँडमध्ये तळ उभारू शकणार नाही, लष्करी उपस्थिती ठेवू शकणार नाही किंवा ग्रीनलँडमध्ये संवेदनशील गुंतवणूक करू शकणार नाही," असं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.
"100 वर्षांहून अधिक काळापासून राष्ट्राध्यक्षांना ग्रीनलँडचे स्ट्रॅटर्जिक महत्त्व माहीत होते, परंतु त्यांच्यापैकी कोणीही त्याबद्दल काहीही करू शकले नाही. या अत्यंत महत्त्वाच्या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी आणि निर्णायकपणे तोडगा काढणारा राष्ट्राध्यक्ष असल्याचा मला अभिमान आहे. हा एक 'अनंत काळासाठी' असलेला करार आहे, याचा अंत नाही! नुकतेच जे घडले आहे, त्याचा आम्हाला खूप सन्मान आणि अभिमान वाटतो, आणि आज मान्य झालेल्या प्रत्येक गोष्टीचे अमेरिकन जनता कौतुक करेल. आम्ही ग्रीनलँडच्या योग्य भागांमध्ये, जिथे लष्करी तळ मोठ्या प्रमाणात आहेत, तिथे मोठी लष्करी उपस्थिती निर्माण करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करू. आम्ही याच्या विकासात आणि उभारणीत ग्रीनलँडच्या लोकांसोबत काम करू. हा उपाय अमेरिका, डेन्मार्क, ग्रीनलँड आणि आमच्या सर्व मित्र राष्ट्रांसाठी एक उत्तम उपाय आहे. आम्ही डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या अद्भुत लोकांसोबत या मोठ्या आणि अत्यंत मोक्याच्या भूभागाच्या संदर्भात एका भव्य भविष्यासाठी काम करण्यास उत्सुक आहोत," असं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.
"आम्ही त्याचे संरक्षण करू! अमेरिकेसाठी हे एक स्वप्न साकार झाल्यासारखे आहे, जे खूप महत्त्वाचे, ऐतिहासिक आणि विशेष आहे," असं ट्रम्प यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.