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Explained: जागतिक शेअर मार्केट King वॉरन बफेट यांनी आपली 13 लाख कोटींची कंपनी एका शेतकऱ्याकडे का सोपवली? समोर आलं खरं कारण

जगातील सर्वात यशस्वी शेअर बाजार गुंतवणूकदार असलेल्या या व्यक्तीने आपली सर्वात यशस्वी कंपनी चक्क एका शेतकऱ्याकडे का सोपवली आहे? हा शेतकरी आहे तरी कोण? वाचा सविस्तर...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:33 PM IST
Explained: जागतिक शेअर मार्केट King वॉरन बफेट यांनी आपली 13 लाख कोटींची कंपनी एका शेतकऱ्याकडे का सोपवली? समोर आलं खरं कारण
Image Credit: जगातील सर्वात यशस्वी शेअर मार्केट गुंतवणुकदाराचा मोठा निर्णय (फोटो वृत्तसंस्थेकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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