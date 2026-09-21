/Explained: जागतिक शेअर मार्केट King वॉरन बफेट यांनी आपली 13 लाख कोटींची कंपनी एका शेतकऱ्याकडे का सोपवली? समोर आलं खरं कारण

'शेअर बाजार क्षेत्रातील सर्वात अनुभवी नाव', 'शेअर बाजाराचे बादशाह' किंवा अगदी 'पैसा छापण्याचे यंत्र' अशा वेगवेगळ्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वॉरन बफेट यांच्याबद्दल तुम्हीसुद्धा इंटरनेटवर किंवा बातम्यांमध्ये नक्कीच ऐकलं, वाचलं किंवा पाहिलं असणार. जवळपास सहा दशके बर्कशायर हॅथवेचे नेतृत्व केल्यानंतर, वॉरन यांनी आता कंपनीच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होऊन 13 लाख कोटी रुपये मूल्य असलेली कंपनी चक्क एका शेतकऱ्याकडे सोपवली आहे. हा शेतकरी आहे कोण? वॉरन यांचा त्याच्यावर एवढा का विश्वास आहे. तो कशासाठी ओळखला जातो आणि तो कंपनीला पुढे कसा नेणार याबद्दल जाणून घेऊयात...
अर्थात ज्या शेतकऱ्याकडे त्यांनी ही एवढी मोठी जबाबदारी सोपवलं आहे तो त्यांचा मुलगाच आहे. वॉरन यांनी शेतकरी असलेला त्यांचा मुलगा हॉवर्ड ग्रॅहम बफेटकडे कंपनीची जबाबदारी सोपवली आहे. हॉवर्ड ग्रॅहम यांना हॉवी किंवा हॉवी बफेट म्हणूनही ओळखले जाते. वयाच्या 71 व्या वर्षी, हॉवर्ड आता जगातील सर्वात मोठ्या आणि यशस्वी कंपन्यांपैकी एक कंपनीचे अध्यक्ष झाले आहेत. मात्र, या बाप-लेकामध्ये जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. हॉवर्ड हे त्यांच्या वडिलांप्रमाणे दररोज शेअर बाजारावर लक्ष ठेवत नाहीत. त्यांचे आयुष्य खूप वेगळं आहे. ते बाजार तज्ज्ञ असले तरी त्यांची ओळख शेतकरी म्हणून आहे. 13 लाख कोटींची कंपनी आपल्या शेतकरी मुलाकडे सोपवावीशी वॉरन यांना का वाटलं? वडील शेअर बाजारामधील जगातील सर्वोत्तम व्यक्ती असतानाच हॉवर्ड शेती का करतात? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं फारच रंजक आहेत.
हॉवर्ड ग्रॅहम बफेट यांचा जन्म 16 डिसेंबर 1954 रोजी झाला. ते वॉरन बफेट आणि त्यांची पहिली पत्नी, सुसान थॉम्पसन बफेट यांचे दुसरे अपत्य. त्यांना सुसी नावाची एक मोठी बहीण आणि पीटर नावाचा एक लहान भाऊ आहे. हॉवर्ड यांचे नाव त्यांचे आजोबा हॉवर्ड बफेट आणि वॉरनचे मार्गदर्शक बेंजामिन ग्रॅहम यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले होते.
हॉवर्ड यांनी तीन महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेतले. ऑगस्टाना कॉलेज, चॅपमन कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, इर्विन येथून त्यांनी शिक्षण घेतलं तरी त्यांनी पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं नाही. कॉलेज सोडल्यानंतर त्यांनी शेती करण्यास सुरुवात केली. 1977 मध्ये, त्यांनी नेब्रास्कामध्ये शेती करण्यास सुरुवात केली. त्याचे वडील, वॉरेन यांनी त्याच्यासाठी जमीन खरेदी केली आणि भाड्याने घेतली. नंतर हॉवर्ड इलिनॉयला स्थलांतरित झाले. आज, ते इलिनॉयमधील पाना येथे 1500 एकर शेतीचे व्यवस्थापन करतात. त्याच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांचं काम ॲरिझोना आणि दक्षिण आफ्रिकेतही सुरु आहे.
हॉवर्ड यांच्याशी संबंधित एक किस्सा तसा सर्वश्रुत आहे. असे म्हटले जाते की, वॉरन यांनी 1980 च्या दशकात नेब्रास्कामध्ये एक शेत विकत घेतले आणि ते हावर्ड यांना भाड्याने दिले. मात्र हा सौदा करताना वॉरन यांनी घातलेली अट फारच अनोखी होती. भाड्याचा काही भाग हावर्डच्या वजनावर अवलंबून होता. जर त्याचे वजन वाढले, तर भाड्याची टक्केवारी वाढणार होती. वॉरन यांची इच्छा होती की त्यांच्या मुलाने आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. हावर्डने नंतर कबूल केले की, वडिलांची पद्धत थोडी विचित्र होती पण ती नंतर प्रभावी ठरली आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला.
हॉवर्ड यांनी तीन वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेतले, पण त्यांनी कोणत्याही महाविद्यालयामधून पदवीधर होण्यापर्यंतचं शिक्षण घेतलं नाही. शिक्षण अर्धवट सोडल्यानंतर त्यांनी शेती करण्यास सुरुवात केली. काही वर्षांनंतर, ते इलिनॉयमधील मेकॉन काउंटीचे शेरीफही झाले. याचा अर्थ, जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या वॉरन यांच्या मुलाने पोलिसांचा बिल्ला परिधान करून कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अधिकारी म्हणून काम केले आहे. वॉरन यांचा मुलगा शेरीफ म्हणून कार्यरत होता, यावर अनेकांचा विश्वास बसत नाही. पण हे खरं आहे.
हॉवर्ड यांचे फाउंडेशन केवळ नावापुरतेच दान करत नाही. रशियन आक्रमणांनंतर, त्यांनी युक्रेनला एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मदत दिली. त्यांनी छपाई यंत्रे वाचवण्यापासून ते अन्न व पाणी पुरवणे आणि पुनर्रचना करण्यापर्यंत सर्व कामांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी अनेक वेळा स्वतः युक्रेनला भेट दिली. मोठ्या देशांच्या मदतीपेक्षाही अधिक महत्त्वाचे असे वैयक्तिक स्तरावर काम त्यांनी युक्रेनसाठी केले.
हॉवर्ड यांनी 150 हून अधिक देशांचा प्रवास केला आहे. त्यांनी युद्धात अडकलेले देश आणि प्रांत, जंगलं आणि गरीब व्यक्तींच्या वस्ती असलेल्या भागांना भेटी दिल्यात. त्यांनी भरपूर फोटोग्राफी केली आहे. काही पुस्तकेही त्यांनी लिहिली आहेत. एवढं असलं तरी हॉवर्ड हे त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात साधेपणाला प्राधान्य देतात. एवढा पैसा असूनही हॉवर्ड यांना मोठ्या फार्महाऊसचे किंवा आलिशान जीवनशैलीचे आकर्षण नाही. ते आपला बहुतेक वेळ इलिनॉयमधील त्यांच्या शेतांमध्ये घालवण्यास प्राधान्य देतात.
हॉवर्ड यांनी लिहिलेले '40 चान्सेस' (40 Chances) हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. त्यात त्यांनी लिहिले आहे की, शेतकऱ्याला पीक घेण्यासाठी फक्त 40 संधी मिळतात. त्याचप्रमाणे, आयुष्यातील मोठे निर्णय घेण्याच्या संधीही मर्यादित असतात. म्हणून, प्रत्येक संधी गांभीर्याने घेतली पाहिजे. हे तत्त्वज्ञान त्यांच्या परोपकारासंदर्भातील कार्यात आणि शेतीमध्येही दिसून येते.
हॉवर्ड यांनी केवळ शेती आणि दानधर्मच केलं असं नाही, तर त्यांनी अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरही काम केले आहे. त्यांनी आर्चर डॅनियल्स मिडलँड, कोका-कोला, कॉनॅग्रा फूड्स आणि लिंडसे कॉर्पोरेशन यासारख्या कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून काम केले आहे. इतकेच नव्हे तर काही कंपन्यांचे अध्यक्षपदही भूषवले आहे. ते 1993 पासून, म्हणजेच 33 वर्षांपासून बर्कशायर हॅथवेच्या संचालक मंडळावर आहेत. खुद्द वॉरन बफे यांनी आपल्या या लेकाचं कौतुक करताना, "हॉवर्डचा प्रशिक्षणकाळ माझ्यापेक्षाही जास्त होता," असं म्हटलेलं आहे.
हॉवर्ड यांचं काम कंपनीचा दैनंदिन कारभार चालवण्याचं किंवा त्यात लक्ष घालण्याचं नाही. ते गैर-कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. बर्कशायरचे सीईओ ग्रेग एबेल आहेत. ते जानेवारी 2026 पासून प्रभारी आहेत. वॉरन बफे यांनी हॉवर्ड यांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना, "ग्रेग कंपनी चालवतील. हावर्ड कंपनीची संस्कृती आणि मूल्यांचे रक्षण करेल. या दोन गोष्टी ताळेबंदावरील कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक मौल्यवान आहेत," असं स्पष्ट केलं आहे.
हॉवर्ड यांचे काम बर्कशायरची संस्कृती जतन करण्याचं आहे. या संस्कृतीमुळेच कंपन्यांना स्वातंत्र्य मिळते. या संस्कृतीच्या जोरावर कंपनी व्यवस्थापकांचा आदर करते, भागधारकांशी प्रामाणिकपणे वागते आणि अनावश्यक गुंतागुंत टाळते. यासंदर्भात हॉवर्ड स्वतः, "हे काही रॉकेट सायन्स नाही. गोष्टी सोप्या ठेवा, जे आवश्यक आहे ते करा आणि लोकांना न्याय्य वागणूक द्या," असं म्हणतात.
वॉरन बफे यांनी बऱ्याच आधीपासून सांगितले होते की हॉवर्ड यांच्याकडे ते अध्यक्षपदाचा वारस म्हणून पाहतात. त्यांचा विश्वास होता की त्यांच्या मुलाला त्यांच्या कंपनीचा आत्मा समजला आहे. त्यांनी 2011 मध्येच याचे संकेत दिले होते. आता, वयाच्या 96 व्या वर्षी, त्यांनी अखेर हॉवर्ड यांच्याकडे कंपनीची धुरा सोपवण्याचं पाऊल उचलले आहे. वॉरेन मंडळावर कायम राहतील आणि सल्ला देत राहतील, पण आता मुख्य जबाबदारी त्यांच्या मुलाच्या खांद्यावर आहे.