Explained: उत्तर कोरियामुळं वाढलं टेन्शन; एकाच वेळी डागलेल्या 10 Missiles नं का वाढला तणाव?

Explained Tension In East Asia: एकीकडे मागील जवळपास अडीच वर्षांहून अधिक काळापासून रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध सुरु असतानाच दोन आठवड्यांपासून इस्रायल-अमेरिका विरुद्ध इराण असा नव्या संघर्षाला तोंड फुटलं आहे. जगात इतरही भागांमध्ये वेगवेगळे संघर्ष सुरु असतानाच आता पूर्व आशियामध्येही तणाव वाढत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. नव्यानेच समोर आलेल्या माहितीनुसार, उत्तर कोरियाने शनिवारी देशाच्या पूर्व किनारपट्टीजवळील समुद्रात अनेक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली (North Korea Fires Ballistic Missile) आहेत. उत्तर कोरियाने क्षेपणास्रं डागल्याच्या वृत्ताला दक्षिण कोरिया आणि जपान या दोन्ही देशांनी दुजोरा दिला. या घटनेमुळे पूर्वी आशियामधील टेन्शन अधिक वाढलं असून येथील प्रादेशिक सुरक्षेबद्दलची चिंता अधिकच वाढली असून आधीच जग जागतिक संघर्षाच्या उंबरठ्यावर असतानाच त्यात ही वादाची नवी ठिणगी पडू शकते असंही म्हटलं जात आहे.
दक्षिण कोरियातील लष्कर अधिकाऱ्यांसोबतच जपानच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर कोरियाने समुद्राच्या दिशेने किमान 10 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. ही क्षेपणास्त्रे 'जपानी समुद्रा'च्या (Sea of Japan) दिशेने डागण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. उत्तर आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही देशांकडून 'पूर्व समुद्र' (East Sea) असा ज्या सागरी क्षेत्राचा उल्लेख केला जातो तोच हा भाग आहे. सदर सागरी भाग हा दोन्ही देशांच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.
दक्षिण कोरियाचे संयुक्त लष्कर प्रमुख म्हणजेच 'जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ'ने दिलेल्या माहितीनुसार, ही क्षेपणास्त्रे दुपारी साधारण 1 वाजून 20 मिनिटांनी रडारवर टीपली गेली. सदर क्षेपणास्रे उत्तर कोरियाच्या 'सुनन' भागातून डागण्यात आली होती. लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षातील उत्तर कोरियाची ही तिसरी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र चाचणी असून यापूर्वी त्यांनी 27 जानेवारी रोजीही 'पूर्व समुद्रा'च्या दिशेने अनेक कमी टप्पा गाठणारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली होती.
क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर, दक्षिण कोरियामध्ये हाय अलर्टवर जारी करण्यात आला असून दक्षिण कोरियाचे लष्कर पूर्णपणे सज्ज असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 'जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ'ने, "आमचं लष्कर परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. आणखी काही क्षेपणास्त्रे डागली जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यावर आम्ही नजर ठेवून आहोत. प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने, या घडामोडींसंदर्भातील सर्व माहिती अमेरिका आणि जपानसोबत शेअर केली जात आहे," असं सांगितलं आहे.
उत्तर कोरियाकडून क्षेपणास्त्र प्रक्षेपित करण्यात आल्याची बातमी मिळताच जपान सरकारही सतर्क झाले आहे. जपानने सोशल मीडियावरुन एक तातडीचा इशारा जारी केलं. जपानच्या पंतप्रधान कार्यालयाने, उत्तर कोरियाने कदाचित एखादे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागले असावे, असं म्हटलं आहे. तसेच हे क्षेपणास्र डागण्यात आल्याच्या वृत्तानंतर जपानच्या तटरक्षक दलाने, ही संशयित क्षेपणास्त्रे समुद्रात कोसळल्याची माहिती दिली. तसेच या क्षेपणास्रांमुळे सध्या तरी कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीचे वृत्त नाही. असं असलं तरी जपानच्या संरक्षण यंत्रणा परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, असं जपान सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
उत्तर कोरियाकडून ही क्षेपणास्त्र चाचणी घेण्याची वेळही फारच चर्चेचा मुद्दा ठरत आहे. अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया संयुक्तपणे वार्षिक लष्करी सराव करत आहे. 'फ्रीडम शील्ड' नावाने हा सराव पार पडत आहे. 'फ्रीडम शील्ड' लष्करी सराव 11 दिवस चालणार असून, यामध्ये दोन्ही देशांचे हजारो सैनिक सहभागी झालेत. या सरावाचा उद्देश, या प्रदेशातील संभाव्य धोक्यांचा सामना करण्यासाठीची संयुक्त लष्करी सज्जता बळकट करण्याचा आहे. मात्र उत्तर कोरियाने या लष्करी सरावांना दीर्घकाळापासून विरोध केला आहे. अशा प्रकारचे सराव हे प्रत्यक्षात त्यांच्याविरुद्ध पुकारल्या जाणाऱ्या युद्धाच्या तयारीचाच एक भाग असल्याचा दावा उत्तर कोरियाची राजधानी प्योंगयांगकडून करण्यात आला आहे.
दक्षिण कोरियासोबत अमेरिका लष्करी अभ्यास करत असल्याने उत्तर कोरियाचे हुकूमशाह किम जोंग उन यांची बहीण किम यो जोंग यांनी संताप व्यक्त करताना एक सूचक विधान केलं आहे. उत्तर कोरियाच्या सुरक्षेला आव्हान दिल्यास 'अत्यंत भयानक परिणाम' होतील, असं किम यो जोंग म्हणाल्या आहेत. अमेरिका एकीकडे इराणविरुद्ध युद्ध लढत असतानाच जागतिक तणावात भर घालणारं किम यो जोंग यांचं हे विधान असल्याचं म्हटलं जात आहे. किम यो जोंग यांनी आपल्या निवेदनामध्ये, "जगातील अनेक भागात युद्धे आधीच सुरू आहेत आणि जागतिक सुरक्षा व्यवस्था वेगाने कमकुवत होत आहे. अशावेळी, अशा लष्करी सरावांमुळे परिस्थिती आणखी अस्थिर होऊ शकते," असं सूचक विधान करत इशाराच दिला आहे. उत्तर कोरिया आपले अण्वस्र आणि लष्करी कार्यक्रम अधिक अधिक सक्षम आणि मजबूत करत राहणार असल्याचंही किम यो जोंग यांनी स्पष्ट केलं आहे. कोणत्याही बाह्य धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्ही देश म्हणून आमची 'विध्वंसक शक्ती' आणखी वाढवत राहणार आहोत, असा इशाराही किम यो जोंग यांनी दिलाय.
उत्तर कोरिया हा अण्वस्रं असलेला देश असून हा देश पूर्णपणे हुकूमशाह किम जोंग उनच्या हातात आहे. किम जोंग उन त्याच्या विचित्र वागण्यासाठी ओळखला जातो. म्हणूनच त्याच्या हाती अशी शस्रं असणं आणि परिस्थिती जगाची चिंता वाढवणारी असल्याचं सांगितलं जात आहे.