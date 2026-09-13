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Explained: एल निनोचा भयंकर परिणाम, समुद्र किनाराच गायब झाला, अजस्र लाटांमुळं किनारपट्टी बदलली

एलनिनोचा भयंकर परिणाम जगभरात दिसून येऊ लागले आहेत. आता संपूर्ण समुद्राची किनारपट्टीच गायब झाली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 13, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:20 PM IST
Explained: एल निनोचा भयंकर परिणाम, समुद्र किनाराच गायब झाला, अजस्र लाटांमुळं किनारपट्टी बदलली
Image Credit: Explained The whole beach is gone Big waves bring destruction california coast el nino effect

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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