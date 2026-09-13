/Explained: एल निनोचा भयंकर परिणाम, समुद्र किनाराच गायब झाला, अजस्र लाटांमुळं किनारपट्टी बदलली

अमेरिकेच्या दक्षिण कॅलिफॉर्नियामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून समुद्राच्या महाकाय लाटांमुळं किनारपट्टी परिसराचे मोठे नुकसान झाले आहे. लाँग बीच पेनिनसुलामध्ये अजस्त्र लाटांमुळं किनारपट्टीवरील भिंतदेखील ओलांडली. यामुळं बोर्डवॉकचे काही भागाचे नुकसान झाले. तसंच, समुद्र किनारी असलेल्या घरांमध्येही पाणी शिरले. कमीत कमी 24 घरांतील नागरिकांना तात्काळ घर सोडण्याचे आदेश दिले. येणाऱ्या काळात एल निनोची तीव्रता अधिक वाढण्याची शक्यता असतानाच अशी घटना घडली.
मॅरी चक्रीवादळाच्या शक्तिशाली लाटांचे परिणाम मालिबूपासून सॅन दिएगोपर्यंत जाणवले. डाना पॉईंटमध्ये, लाटांमुळे समुद्रकिनारी असलेल्या अनेक घरांचे नुकसान झाले. सॅन क्लेमेंटेमध्ये, समुद्राच्या धूपेमुळे किनारी रेल्वे मार्ग पुन्हा बंद करण्यात आला. मालिबूमध्ये, समुद्रकिनारी असलेल्या एका घराच्या प्रवेशमार्गावर एक मोठा खड्डा तयार झाला. समुद्राचे पाणी पॅसिफिक कोस्ट हायवेच्या काही भागांपर्यंतही पोहोचले.
अनेक ठिकाणी भरतीची लाट आणि त्यासोबत आलेल्या प्रचंड लाटाही दिसून आल्या. राष्ट्रीय हवामान विभागाने पुन्हा किनारपट्टीच्या भागांमध्ये उंच लाटा आणि पुराचा इशारा दिला आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, हे नुकसान आगामी हंगामात वाढणाऱ्या धोक्याचे लक्षण असू शकते.
लॉन्ग बीचमध्ये वाळू नाहीशी झाली. जोरदार लाटांनी लॉन्ग बीच द्वीपकल्पावर साचलेली बरीचशी वाळू वाहून नेली, जी लाटांना घरांपर्यंत आणि पदपथापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यास मदत करत होती. वाळू नाहीशी झाली आणि लाटा थेट समुद्रभिंतीपर्यंत आणि तिच्यामागील भागांपर्यंत पोहोचल्या. स्थानिकांच्या मते, समुद्राचे पाणी कधीकधी भिंतीवरून पदपथापर्यंत पोहोचते, पण यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. लाटा पूर्वीपेक्षा अधिक शक्तिशाली होत्या आणि समुद्राचे पाणी घरांच्या खूप जवळ आले होते. अनेक घरांचे नुकसान झाले आणि काही ठिकाणी मलबादेखील पसरला होता. एका स्थानिक रहिवाशाच्या मते, बोर्डवॉकच्या समोर खूप सारी वाळू पडली होती. मात्रा आता यामुळं समुद्र जवळ आला आहे.
डाना पॉईंटमध्ये, उंचच उंच लाटांमुळे समुद्रकिनाऱ्यावरील अनेक घरांचे नुकसान झाले. अधिकाऱ्यांनी सात घरे राहण्यासाठी असुरक्षित असल्याचे जाहीर केले. इतर दोन घरांबाबतही सुरक्षेची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सॅन क्लेमेंटेमध्ये, किनाऱ्याची धूप झाल्यामुळे किनारी रेल्वे मार्गाला आधीच समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यावेळी, अजस्त्र लाटा आणि भरतीमुळे उताराचे नुकसान झाले, ज्यामुळे रेल्वे मार्ग तात्पुरता बंद करावा लागला. मालिबू येथील समुद्रकिनारी असलेल्या एका घराच्या प्रवेशमार्गावर एक मोठा खड्डा (सिंकहोल) तयार झाला, ज्यामुळे जवळची 31 घरे रिकामी करण्यात आली आणि स्थानिक आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे.
शास्त्रज्ञांच्या मते, समुद्राचे तापमान आधीच सामान्यापेक्षा जास्त आहे. तीव्र एल निनोमुळे समुद्राचे तापमान आणखी वाढू शकते. यामुळे वादळांची तीव्रता आणि मुसळधार पाऊस व मोठ्या लाटांचा धोका वाढू शकतो.
कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील हवामान शास्त्रज्ञ डॅनियल स्वेन यांनी म्हटलं आहे की, अलीकडे झालेले नुकसान हे भविष्यात काय होणार आहे याची केवळ एक झलक असू शकते. या वर्षाच्या उत्तरार्धात, विशेषतः या हिवाळ्यात, किनारपट्टीवरील पूरस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. एल निनोचा अर्थ नेहमीच मोठी वादळे असा होत नाही, परंतु त्यामुळे दक्षिण कॅलिफोर्नियामध्ये सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता नक्कीच वाढते. जर समुद्राचे तापमान आणि भरती-ओहोटीची पातळीही जास्त असेल, तर किनारपट्टीजवळ राहणाऱ्या लोकांवरील धोका वाढू शकतो.
संभाव्य धोक्याच्या शक्यतेने स्थानिक प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. लाँग बीचमध्ये, उर्वरित वाळूचा अडथळा आणि सागरी भिंत अधिक मजबूत केली जात आहे. व्हेंचुरा काउंटीमध्ये, नुकसानीस सर्वाधिक असुरक्षित असलेले किनारपट्टीचे भाग ओळखले जात आहेत. ऑरेंज काउंटीमध्ये, पाण्याचे पंप सज्ज ठेवले जात आहेत. गरज पडल्यास पुराचे पाणी रोखण्यासाठी अनेक किनारपट्टीच्या भागांमध्ये वाळूच्या पिशव्यांचा साठाही केला जात आहे. अधिकाऱ्यांना केवळ समुद्राच्या लाटांची चिंता नसून येत्या काही महिन्यांत मुसळधार पाऊस पडल्यास, डोंगराळ भागांमध्ये पूर आणि भूस्खलनाचा धोका वाढू शकतो. अलीकडील घटनांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, दक्षिण कॅलिफोर्नियातील किनारपट्टीच्या भागांनी आगामी धोक्यासाठी तयार राहिले पाहिजे.