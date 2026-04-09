₹5.40 कोटींच्या निरुपयोगी जमिनीखाली सापडला नैसर्गिक खजिना! ₹52,46,964 कोटी कमवले; सोनं, तेल अन्...

Most Profitable Land Deal In Human History: आपल्या देशांच्या सीमा वाढवण्यासाठी लढणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये आजही चीन, रशियासारख्या देशांचा समावेश होतो. युक्रेनविरुद्ध सुरु असलेली रशियाची लढाई हे त्याचेच फलित आहे. मात्र दरवेळेस आपल्या देशाची सीमा वाढवण्यासाठी लढाईची गरज नसते. एखादा योग्य निर्णय आणि त्यामुळे देशाच्या सीमांमध्ये झालेला बदलही देशाचं भवितव्य बदलू शकतो. दर दुसरीकडे पडीक किंवा निरुपयोगी म्हणून आपल्या वाट्याचा भूखंड थेट एखाद्या देशाला विकण्याचा निर्णय किती मुर्खपणाचा ठरु शकतो हे एकाच उदाहरणामधून दिसून येतं. आपण ज्या जमीन व्यवहाराबद्दल बोलणार आहोत तो दोन देशांमध्ये झालेला आणि मानवी इतिहासामध्ये कदाचित सर्वाधिक रिटर्नस देणारा व्यवहार मानला जातो. हा व्यवहार केव्हा कधी, कसा झाला आणि आज त्यामधून खरेदी करणाऱ्या देशाला केवढा आर्थिक फायदा झाला हे आपण समजून घेणार आहोत. आज म्हणजेच 9 एप्रिल रोजी हे समजून घेण्याचं कारण म्हणजे आजच्याच दिवशी या व्यवहाराला जमीन खरेदी करणाऱ्या देशाच्या सरकारने मान्यता दिली होती. जाणून घेऊयात याचबद्दल सविस्तर...
आपण ज्या व्यवहाराबद्दल बोलतोय त्याला 'अलास्का खरेदी व्यवहार 1867' असं म्हणतात. आता नावावरुन लक्षात आलं असेल की हा व्यवहार 1867 मध्ये झाला. या व्यवहारामध्ये अमेरिकेने रशियन साम्राज्यातून अलास्का हा प्रदेश विकत घेतला. हा करार 30 मार्च 1867 रोजी प्रस्तावित करण्यात आला. 9 एप्रिल रोजी अमेरिकी संसदेनं या व्यवहाराला मंजूरी दिली आणि 18 ऑक्टोबर रोजी हा व्यवहार पूर्ण होऊन अलास्का अमेरिकी भूमीचा भाग बनलं. अलास्का आज अमेरिकेचं 49 वं राज्य आहे. त्याला 1959 पासून राज्य हा दर्जा मिळाला.
अमेरिकेकडून या व्यवहाराच्या करारावर तत्कालीन सेक्रेट्री ऑफ स्टेट विल्यम एच. सिवर्ड यांनी तर रशियाकडून एडुआर्ड डी स्टोएक्ल यांनी स्वाक्षरी केली. आता हा सौदा किती रुपयांना झाला असा प्रश्न पडला असेल तर त्याचं उत्तर आहे, 7.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सला. त्या काळातील दर पाहिल्यास तेव्हा भारतीय चनलानुसार ही रक्कम 5.40 कोटी रुपये इतकीच होती. म्हणजेच प्रति एकर दर अवघा 2 सेंट्स म्हणजे 0.02 डॉलर इतका पडला. अलास्काचं एकूण क्षेत्रफळ 15 लाख 18 हजार 800 स्वेअर किलोमीटर इतकं होतं. हा करार ट्रीटी ऑफ सिसेशन (Treaty of Cession ) म्हणून ओळखला जातो. अमेरिकेने 1868 मध्ये अमेरिकी ट्रेझरी चेकच्या माध्यमातून ही रक्कम रशियाला दिली.
नक्की वाचा >> ₹8400000000000 च्या टोल वसुलीचा इराणचा डाव; आखाती देशांनी आखलेला 'प्लॅन बी' काय? अमेरिका करणार मदत?
त्या वेळी बहुतेक अमेरिकन लोक आणि काँग्रेसने याला "Seward's Folly" म्हणजेच सिवर्डचा मूर्खपणा म्हणत या निर्णयाची खिल्ली उडवली. अलास्का बर्फाच्छादित, निरुपयोगी आणि महागडा असल्याचे तेव्हा अनेकांचे मत होते. पण नंतर 1896 साली येथे सोन्याचे साठे सापडले. त्याला अमेरिकी इतिहासामध्ये गोल्ड रश (Klondike Gold Rush, 1896) असं म्हणतात. तसेच इथे तेल (Prudhoe Bay), खनिजेही सापडल्याने हा इतिहासातील सर्वात फायद्याचा सौदा ठरला. फायदा नेमका कसा आणि किती झाला हे पुढे पाहू....
आता 1867 पासून सरासरी महागाईचा दर प्रत्येक वर्षाला 1.97 टक्क्यांनी वाढला आहे. 'इन 2013 डॉलर्स डॉट कॉम'नुसार या महागाईच्या वार्षिक वाढत्या दरानुसार 1867 पासून आतापर्यंत महागाईचा दर तेव्हाच्या तुलनेत 2108 टक्क्यांनी वाढला आहे. म्हणजेच तेव्हाचे 5 कोटी 40 लाख रुपये आज सुमारे 159 मिलियन डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चनलानुसार 13 हजार 300 कोटी रुपये इतके होतात. आज येथे सापडणारी खनिजं, तेल आणि पर्यटनाचा विचार केल्यास अमेरिकेसाठी हा प्रचंड फायद्याचा सौदा कसा ठरला ते पाहूयात...
तेलाचे (पेट्रोलियम/क्रूड ऑइल) अमेरिकेतील सर्वात मोठे साठे अलास्कामध्ये आहेत. प्रोडे उपसागर आणि नॉर्थ स्लोप क्षेत्रात खनिज तेलाचे साठे मोठ्या प्रमाणात आहेत. या ठिकाणी प्रचंड सोनं सापडतं. अमेरिकेतील सर्वात मोठा झिंक म्हणजेच जस्त उत्पादक राज्य अलास्काच आहे. त्याचप्रमाणे येथ चांदी, तांबे म्हणजेच कॉपर, लीड म्हणजेच शीसं, कोळसा, टीन, प्लॅटिनम आणि इतरही दुर्मिळ खनिजे मोठ्या प्रमाणात आहेत. या शिवाय येथे बांधकामासाठी लागणारी खडी, वाळू, मार्बलही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात येथे नैसर्गिक खनिजे उपलब्ध आहेत की या राज्याला खजिन्याची पेटी असंही म्हटलं जातं. 1867 साली अमेरिकेने रशियाकडून अलास्का विकत घेतले तेव्हा या जमिनीखाली सोने-तेलाचे साठे असल्याचं अंदाज होता. पण त्यावेळी कोणीही हे ठामपणे सांगू शकत नव्हतं.
नक्की वाचा >> '...तर सासऱ्याकडून पोटगीची रक्कम मागण्याचा महिलेला अधिकार'; हायकोर्ट असं का म्हणालं?
1880 साली या ठिकाणी सोनं सापडलं तेव्हापासून येथे स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या वाढली. 1977 पासून येथे तेलाचं उत्पादन घेण्यास सुरुवात झाली. या ठिकाणाहून 1880 ते 2018 या कालावधीमध्ये तब्बल 1532 टन सोनं काढण्यात आळं. त्यानंतरच्या काळात म्हणजेच 2019 ते 2025 दरम्यान या ठिकाणाहून वर्षाला 7 लाख ते 9.60 लाख औंस सोनं बाहेर काढण्यात आलं. 2025 पर्यंत या ठिकाणी 55 मिलियन औंस म्हणजेच किलोमध्ये सांगायचं झाल्यास 15 लाख 59 हजार 223 किलोहून अधिक सोनं काढण्यात आलं.
आजच्या काळातील हिशोब सांगायचा झाला तर अमेरिकेने येथील एकूण 14,00,000 कोटी रुपयांहून अधिक तेल विकलं आहे. या ठिकाणी उत्खनन करुन मिळवण्यात आलेलं सोनं विकून अमेरिकेने 21,50,000 कोटी रुपये कमवले आहेत. इतर धातू ज्यामध्ये चांदी, जस्त, सीसे, तांब्याचा समावेश होतो ते विकून दरवर्षी 4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची (36,964 कोटी रुपये) कमाई होते.
अलास्कामध्ये आज उत्पादित होणाऱ्या खनिजांची एकूण किंमत 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. भारतीय चलनानुसार ही किंमत 16,60,000 कोटींपेक्षा अधिक आहे.
म्हणजे 5 कोटी 40 लाखांना घेतलेल्या अलास्कामधून अमेरिकेने एकूण 14,00,000 कोटी (तेल) + 21,50,000 कोटी (सोनं) + 16,60,000 कोटी (सध्याची किंमत) + 36,964 कोटी (इतर धातू) अशी एकूण 52,46,964 कोटींची कमाई केली आहे.