Explained: डेंजर प्लॅन... 'तसल्या' Videos, फोटोंचा वापर करुन रशियाविरुद्धचं युद्ध जिंकणाऱ्याचा प्रयत्न; युक्रेनमध्ये नक्की चाललंय काय?

प्रेमात आणि युद्धात सारं काही माफ असतं असं म्हटलं जातं. आता युक्रेन रशियाविरुद्धच्या युद्धात हेच धोरण अवलंबणार आहे. रशियाविरुद्धच्या युद्धात देशाला आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी आणि कर महसूल वाढवण्यासाठी युक्रेनचे प्रशासन अश्लील साहित्य म्हणजेच पॉर्नोग्राफी निर्मितीला कायदेशीर मान्यता देण्याचा विचार करत आहे. यासंदर्भातील वृत्त 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने दिलं आहे. आता अश्लील कंटेट बनवणाऱ्यांचीच मदत घेऊन रशियाविरुद्ध युद्ध लढण्याचा युक्रेनचा हा प्लॅन काय आहे? नेमका हा सारा प्रकार काय आहे आणि युक्रेनमध्ये सध्या काय सुरु आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
युक्रेनमध्ये सध्या अश्लील साहित्याची निर्मिती, बाळगणे आणि वितरण करणे बेकायदेशीर आहे आणि यासाठी सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र बंदी असूनही, अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये प्रौढांसाठीच्या मनोरंजनासंदर्भातील उद्योग म्हणजेच अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचं दिसून आलं आहे. यातील बराचसा कारभार हा पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या जोरावर चालत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. युक्रेनच्या प्रशासनाने 'अडल्ट कंटेंट' (प्रौढांसाठीचे साहित्य) तयार करणाऱ्यांकडून कर वसूल करण्यासही सुरुवात केली आहे. मात्र, आता असा कर भरणारे दुहेरी कात्रीत सापडलेत. हे निर्माते एकीकडे कर भरत असले तरी अशाप्रकारे कर भरुन ते अप्रत्यक्षपणे अशा बेकायदेशीर कृतीत सहभागी असल्याची कबुली देत आहेत. त्यामुळे हे लोक अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.
अश्लील साहित्याच्या निर्मितीला कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठीच्या कायद्याचं युक्रेनचे खासदार यारोस्लाव झेलेझनियाक समर्थन करत आहेत. हा उद्योग अधिकृत अर्थव्यवस्थेचा भाग ठरु शकतो असं या खासदाराचं म्हणणं असून त्यांच्या अंदाजानुसार, या निर्णयामुळे युक्रेनला 25 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंतचा (भारतीय चलनानुसार 236.40 कोटी रुपये) कर महसूल मिळू शकेल. या सर्व पैशाचा वापर युद्धकार्यासाठी केला जाऊ शकतो. झेलेझनियाक यांच्या मते, या अतिरिक्त महसुलातून 30 हाजर ड्रोन खरेदी करण्यासाठी लागणारा निधी उभारला जाऊ शकतो. युक्रेनच्या संसदेतील वित्त समितीचे अध्यक्ष असलेले झेलेझनियाक यांनी 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'शी बोलताना, "या महिला एकतर कर भरत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होतात. किंवा त्यांनी कर भरला तर अश्लील साहित्यविषयक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला जातो. ही एक शोकांतिका आणि तितकीच विनोदी परिस्थिती आहे," असं म्हटलंय.
'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या वृत्तानुसार, रशियाने युक्रेनवर पूर्ण-प्रमाणात आक्रमण करण्यापूर्वी, तिथले प्रशासन देशातील या उद्योगाकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष करत होते. युक्रेनमध्ये भ्रष्टाचार ही एक मोठी समस्या आहे. युक्रेनच्या 'प्रॉसिक्युटर जनरल'च्या कार्यालयाने आरोप केला आहे की, पोलिसांनी 20 हजार डॉलर्सपर्यंतची लाच घेतली होती. आक्रमणानंतर या अश्लील साहित्यासंदर्भातील उद्योगाची व्याप्तीही मोठ्या प्रमाणात वाढली. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या माहितीनुसार, 'ओन्ली फॅन्स'ची मूळ कंपनी असलेल्या 'फेनिक्स इंटरनॅशनल'ला असे आढळून आले की, केवळ 2023 मध्ये 7900 युक्रेनियन नागरिकांनी या प्लॅटफॉर्मद्वारे 131 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा (1,245.68 कोटी रुपयांपेक्षा) जास्त कमाई केली आहे. त्यानंतर प्रशासनाने करविषयक उद्देशांसाठी आपली कमाई जाहीर करणाऱ्या कंटेंट क्रिएटर्सना पत्रे पाठवण्यास सुरुवात केली. यातील काहींना नंतर करचोरी आणि अश्लील साहित्याची बेकायदेशीर निर्मिती केल्याच्या आरोपांना सामोरे जावे लागले. 'ओन्ली फॅन्स'वर कंटेट तयार करणाऱ्या निर्मात्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
अशाच एका निर्मात्या, स्वेतलाना द्वोर्निकोव्हा यांनी 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'शी याबद्दल चर्चा केली. मुलीला शाळेसाठी तयार करत असताना पोलिसांनी त्यांच्या घरावर छापा टाकला. अधिकाऱ्यांनी 20 हजार डॉलर्सची रोख रक्कम, त्यांचा लॅपटॉप आणि हार्ड ड्राइव्ह जप्त केले, असे स्वेतलाना यांनी सांगितले. "पोलिसांकडे वेबकॅम मॉडेल्सची यादी होती आणि त्यांना त्या सर्वांचे ('ओन्ली फॅन्स'वर कंटेट तयार करणाऱ्यांचे) पत्ते माहित होते," असे द्वोर्निकोव्हा यांनी सांगितले. स्वेतलाना यांनी आरोप केला की, हे प्रकरण दाबण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना लाच देण्याचा पर्याय सुचवला होता, परंतु त्यांनी तो नाकारला. आपल्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर स्वेतलाना द्वोर्निकोव्हा यांनी एक याचिका दाखल केली. ही याचिका नंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली. त्यात त्यांनी स्वतःचे वर्णन 'प्रामाणिक करदात्या' असे केले. स्वेतलाना द्वोर्निकोव्हा यांनी जवळपास 9 लाख डॉलर्सचा कर भरल्यानंतर सरकारने त्यांना गुन्हेगारासारखी वागणूक देऊ नये," असं म्हटलं आहे.
दुसऱ्या एका महिलेने 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'ला सांगितले की, पोलिसांनी तिच्या अपार्टमेंटमध्येही अशीच झडती घेतली होती. नंतर तिला न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते, परंतु ती तिथे हजर राहिली नाही. आपल्याला लाच देण्यास भाग पाडले जाईल अशी भीती तिला वाटत होती. द्वोर्निकोव्हा यांच्यासह अनेक युक्रेनियन 'ओन्ली फॅन्स' निर्मात्यांनी त्यानंतर देश सोडला आहे किंवा युरोपमधील इतर भागांत तात्पुरते स्थलांतर केले आहे.
"हा एक असा गुन्हा आहे ज्यात कोणाचेही नुकसान झालेले नाही," असे विषयक वकील असलेल्या लेसिया मिखालेन्को यांनी 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'ला सांगितले. लेसिया मिखालेन्को यांनी 100 हून अधिक 'ओन्ली फॅन्स' मॉडेल्सचे प्रतिनिधित्व केले आहे. "ज्या वेळी आपण देशाच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, अशा वेळी ही अशी प्रकरण हाताळत असल्याने कायदेशीर व्यवस्थेवर अनावश्यक ताण पडतोय," असं लेसिया यांनी म्हटलं आहे.