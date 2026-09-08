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Explained: डेंजर प्लॅन... 'तसल्या' Videos, फोटोंचा वापर करुन रशियाविरुद्धचं युद्ध जिंकणाऱ्याचा प्रयत्न; युक्रेनमध्ये नक्की चाललंय काय?

मराठीमध्ये 'प्रेमात आणि युद्धात सारं काही माफ असतं' अशी एक म्हण आहे. मात्र ही म्हणच आता युक्रेनचं धोरण होणार असल्याची दाट शक्यता असून अश्लील कंटेट बनवणाऱ्यांच्या जोरावर आता युक्रेन रशियाविरुद्धचं युद्ध लढण्याची तयारी करत आहे. नेमका हा प्रकार काय आहे जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:49 AM IST
Explained: डेंजर प्लॅन... 'तसल्या' Videos, फोटोंचा वापर करुन रशियाविरुद्धचं युद्ध जिंकणाऱ्याचा प्रयत्न; युक्रेनमध्ये नक्की चाललंय काय?
Image Credit: युक्रेनचा नेमका प्लॅन काय? (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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