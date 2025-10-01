ट्रम्प सरकारला मोठा धक्का! अमेरिकेत Government Shutdown... साडेसात लाख कर्मचाऱ्यांचं काय होणार?

US Government Shutdown Begins Explained: सिनेट डेमोक्रॅट्सनी आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने रिपब्लिकन स्टॉपगॅप फंडिंग बिल अडवून धरल्याने अमेरिकन सरकारने अधिकृतपणे 'शटडाऊन'ची तयारी सुरु केली आहे. मध्यरात्री 12 चा ठोका वाजता देशातील दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी वापरला जाणारा संघीय व्यवस्थापनाकडील (केंद्र सरकारकडे) उपलब्ध असलेला निधी संपला आहे, असा 'शटडाऊन'चा अर्थ होतो. त्यामुळेच आता कॅपिटलमधील म्हणजेच देशातील आर्थिक व्यवहार पाहणाऱ्या राजधानीतील केंद्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुढे काय पावलं उचलावीत याबद्दल कोणतीच कल्पना नाही. सात वर्षांतील हे पहिलेच सरकारी शटडाऊन आहे.
अमेरिकेसारख्या देशात, जेव्हा संसद (काँग्रेस) सरकारच्या खर्चासाठी निधीची मंजुरी देऊ शकत नाही, तेव्हा सरकारी सेवा, कार्यालये आणि कर्मचारी काम थांबवतात. याला 'गव्हर्नमेंट शटडाऊन' म्हणतात. यामुळे गैर-आवश्यक सेवा बंद होतात, पण आपत्कालीन सेवा (जसे पोलीस, सुरक्षेसंदर्भातील संस्था) सुरू राहतात. या काळात कर्मचाऱ्यांना पगार मिळण्यात उशीर होऊ शकतो.
अमेरिकेत आज मध्यरात्रीपासून शटडाऊन सुरू झाला आहे. कारण संसदेत निधी विधेयक मंजूर झाले नाही. यामुळे केंद्र सरकारसाठी काम करणारे साडेसात लाख कर्मचारी प्रभावित होऊ शकतात आणि सरकारी सेवा ठप्प होऊ शकतात. हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारसाठी मोठा धक्का आहे.
अमेरिकेत शटडाऊन असूनही उड्डाणे सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र 'सीएनएन'च्या अहवालानुसार, अनेक हवाई वाहतूक नियंत्रक आणि वाहतूक सुरक्षा प्रशासनातील (टीएसए) कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागेल म्हणून विमान वाहतूक क्षेत्रावर मोठा आर्थिक दबाव येऊ शकतो. काहीजण राजीनामा देखील देऊ शकतात, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांची कमतरता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विमानतळांवर अनेकदा चेकइनसाठी लांबच लांब रांगा सुरक्षा कक्षासमोर लागल्याचं चित्र कर्मचारी कमरतेमुळे मागील शटडाऊनमध्ये दिसून आलं होतं.
शटडाऊनदरम्यान हवाई वाहतूक नियंत्रण सेवा सुरू राहतील, ज्यामुळे 13,227 नियंत्रकांना ऑपरेशन चालू ठेवता येणार आहे. पुन्हा निधी मिळेपर्यंत या नियंत्रकांना वेतन मिळणार नाही. व्यावसायिक विमाने आणि इंजिनांचे प्रमाणन आणि देखरेख तसेच मर्यादित हवाई वाहतूक सुरक्षा देखरेख यासह इतर महत्त्वाची कार्ये देखील सुरू राहतील.
दरम्यान, सरकारी शटडाऊन झालं तरी रेल्वे गाड्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. रेल्वे नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. संपूर्ण अमेरिकेत रेल्वे सेवा सुरू राहणार आहे.
विमान वाहतूक गटांच्या एका आघाडीने सोमवारी एका पत्रात काँग्रेसला शटडाऊन करु नये अशी विनंती केली. निधीत घट झाल्यास फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ला नुकसान होईल, असा इशाराही देण्यात आला होता. एफएए कर्मचाऱ्यांच्या सुट्टी आणि रोखलेल्या निधीमुळे कामात अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे 'निधी पुन्हा पूर्वव्रत झाल्यानंतरही' आवश्यक एफएए सेवा विलंबाने उपलब्ध असतील, असंही पत्रात म्हटलं होतं.
"हवाई वाहतूक नियंत्रक, तंत्रज्ञ आणि इतर वगळलेले विमान वाहतूक सुरक्षा व्यावसायिक पगाराशिवाय काम करत राहतील. परंतु त्यांना पाठिंबा देणारे अनेक कर्मचारी सुट्टीवर आहेत. एफएएने सुरक्षा पुनरावलोकन आणि समस्या निराकरण करण्यासाठी वापरत असलेले कार्यक्रम निलंबित केले आहेत. विमान वाहतूक क्षेत्रात जागतिक आघाडीवर राहण्यासाठी, आपण कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि जोखीम कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत राहिले पाहिजे," असे 'एनबीसी न्यूज'ने वृत्तात म्हटलं आहे. शटडाऊनचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेवर आणि लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर मोठा पडतो, पण तो तात्पुरता असतो आणि सामान्यतः राजकीय वाद सोडवल्यावर शटडाऊन संपतो.