English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
'जर अमेरिकेचं लष्कर घुसलं तर आगीत भस्मसात करुन टाकू,' इराणची ट्रम्प यांना खुली धमकी, युद्धाच्या 5 मोठ्या अपडेट्स

US-Iran War: इराणच्या संसदेचे सभापती एम बी गालिबाफ यांनी अमेरिका दुटप्पी भूमिका निभावत असल्याची टीका केली आहे. एका बाजूला ते मुत्सद्देगिरीची बाजू घेतात तर दुसऱ्या बाजूला ते आमच्यावर जमिनीवरून हल्ला करण्याची तयारी करत आहेत असं म्हटलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 30, 2026, 06:49 AM IST
US-Iran War: अमेरिका-इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाला आता चार आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. मध्यपूर्वेत अद्यापही तणावाची स्थिती असून, दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. या संघर्षादरम्यान अमिरेककडून इराणच्या जमिनीवर हल्ले करण्यासाठी लष्कर जवानांना तैनात करण्यात आल्याचं समजत आहे. ही माहिती समोर आल्यानंतर इराण संतापला आहे. इराणच्या जमिनीवर हल्ला करण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक अमेरिकन सैनिकाचा खात्मा केला जाईल असा इशारा इराणने दिला आहे. अमेरिकेच्या लष्कराला आगीत भस्मसात करु. दरम्यान इराणच्या संसदेचे सभापती एमबी गालिबाफ यांनी अमेरिकेला धमकी देत म्हटलं की, आमचे सशस्त्र दल कोणत्याही प्रकारच्या युद्धासाठी सज्ज आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

इराण-अमेरिका संघर्षाशी संबंधित पाच प्रमुख घडामोडी जाणून घ्या

इराणची अमेरिकेला धमकी

अमेरिकन लष्कराच्या वतीने इराणच्या जमिनीवर लष्करी कारवाईची शक्यता असून, या वृत्तांमुळे इराण संतप्त आहे. इराणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चेतावणी देत म्हटलं आहे की, जर अमेरिकेच्या लष्कराने इराणवर जमिनीवरुन हल्ला केला तर त्यांना आगीत भस्मसात करुन टाकू. याशिवाय तेहरानने आपल्या राष्ट्रीय वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर अमेरिकन लष्कराच्या फोटोसह धमकी दिली आहे. इराणमध्ये जमिनीवरून हल्ला करण्यासाठी येणारा प्रत्येक अमेरिकन सैनिक केवळ शवपेटीतच परत जाईल असं या धमकीत लिहिलं आहे. 

एकीकडे जगासमोर चर्चेचं नाटक, दुसरीकडे गुप्त नियोजन: गालिबाफ

इराणच्या संसदेचे सभापती एम.बी. गालिबाफ यांनी अमेरिकेवर दुटप्पी धोरण अवलंबल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटले की, एका बाजूला अमेरिका जाहीरपणे मुत्सद्देगिरीचा दावा करत असून, आपण संवादासाठी तयार असल्याचं सांगत आहे. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे आपल्याविरुद्ध जमिनीवरून हल्ला करण्याची तयारी करत आहे. कोणत्याही कारणाने जर हा तणाव वाढला, तर इराण अत्यंत कठोरपणे प्रत्युत्तर देईल असा इशारा देत इराणने ठामपणे म्हटलं आहे की, गरज भासल्यास जमिनीवरील युद्धासाठी इराणचे सशस्त्र दल पूर्णपणे सज्ज आहे.

सौदी अरेबियात अमेरिकेचे AWACS विमान पाडले, इराणचा दावा

मध्यपूर्वेत तणाव सुरु असताना इराणने मोठा दावा केला आहे. इराणने केलेल्या दाव्यानुसार, त्यांनी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या माध्यमातून सौदी अरेबियातील अमेरिकेच्या ‘प्रिन्स सुलतान हवाई तळा’वर (Prince Sultan Air Base) अमेरिकेचे E-3 ‘एअरबोर्न वॉर्निंग अँड कंट्रोल सिस्टम’ (AWACS) हे विमान पाडलं आहे. इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने या अमेरिकन विमानाचा एक फोटोही एक्सवर शेअर केला आहे. या हल्ल्यात 10 जण जखमी असून, त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे.

हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे पूर्ण नियंत्रण - नौदल प्रमुख

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणच्या नौदल प्रमुखांनी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत एक मोठं विधान केलं आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचं पूर्ण नियंत्रण आहे असा दावा त्यांनी केला आहे. येथे इतर कोणाचेही अधिकार चालणार नाहीत. केवळ इराणच या क्षेत्राची देखरेख करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केले. जर अमेरिका आणि इस्रायलने तिथे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, तर एकाही जहाजाला तिथून जाऊ देणार नाहीत असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थीसाठी जमवाजमव

मध्यपूर्वेमध्ये मागील चार आठवड्यांहून अधिक काळापासून धुमसत असलेला संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने अमेरिका व इराण यांच्यात चर्चा होणार आहे. पाकिस्तान या चर्चेसाठी मध्यस्थी करणार आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेचे यजमानपद भूषवताना आम्हाला आनंद होत असल्याचं पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तथापि, ही चर्चा नेमक्या कोणत्या प्रकारे होणार आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही. या संदर्भात कोणत्याही देशाकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही किंवा निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

