'जर अमेरिकेचं लष्कर घुसलं तर आगीत भस्मसात करुन टाकू,' इराणची ट्रम्प यांना खुली धमकी, युद्धाच्या 5 मोठ्या अपडेट्स

US-Iran War: अमेरिका-इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाला आता चार आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. मध्यपूर्वेत अद्यापही तणावाची स्थिती असून, दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. या संघर्षादरम्यान अमिरेककडून इराणच्या जमिनीवर हल्ले करण्यासाठी लष्कर जवानांना तैनात करण्यात आल्याचं समजत आहे. ही माहिती समोर आल्यानंतर इराण संतापला आहे. इराणच्या जमिनीवर हल्ला करण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक अमेरिकन सैनिकाचा खात्मा केला जाईल असा इशारा इराणने दिला आहे. अमेरिकेच्या लष्कराला आगीत भस्मसात करु. दरम्यान इराणच्या संसदेचे सभापती एमबी गालिबाफ यांनी अमेरिकेला धमकी देत म्हटलं की, आमचे सशस्त्र दल कोणत्याही प्रकारच्या युद्धासाठी सज्ज आहेत.
इराण-अमेरिका संघर्षाशी संबंधित पाच प्रमुख घडामोडी जाणून घ्या
अमेरिकन लष्कराच्या वतीने इराणच्या जमिनीवर लष्करी कारवाईची शक्यता असून, या वृत्तांमुळे इराण संतप्त आहे. इराणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चेतावणी देत म्हटलं आहे की, जर अमेरिकेच्या लष्कराने इराणवर जमिनीवरुन हल्ला केला तर त्यांना आगीत भस्मसात करुन टाकू. याशिवाय तेहरानने आपल्या राष्ट्रीय वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर अमेरिकन लष्कराच्या फोटोसह धमकी दिली आहे. इराणमध्ये जमिनीवरून हल्ला करण्यासाठी येणारा प्रत्येक अमेरिकन सैनिक केवळ शवपेटीतच परत जाईल असं या धमकीत लिहिलं आहे.
इराणच्या संसदेचे सभापती एम.बी. गालिबाफ यांनी अमेरिकेवर दुटप्पी धोरण अवलंबल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटले की, एका बाजूला अमेरिका जाहीरपणे मुत्सद्देगिरीचा दावा करत असून, आपण संवादासाठी तयार असल्याचं सांगत आहे. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे आपल्याविरुद्ध जमिनीवरून हल्ला करण्याची तयारी करत आहे. कोणत्याही कारणाने जर हा तणाव वाढला, तर इराण अत्यंत कठोरपणे प्रत्युत्तर देईल असा इशारा देत इराणने ठामपणे म्हटलं आहे की, गरज भासल्यास जमिनीवरील युद्धासाठी इराणचे सशस्त्र दल पूर्णपणे सज्ज आहे.
मध्यपूर्वेत तणाव सुरु असताना इराणने मोठा दावा केला आहे. इराणने केलेल्या दाव्यानुसार, त्यांनी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या माध्यमातून सौदी अरेबियातील अमेरिकेच्या ‘प्रिन्स सुलतान हवाई तळा’वर (Prince Sultan Air Base) अमेरिकेचे E-3 ‘एअरबोर्न वॉर्निंग अँड कंट्रोल सिस्टम’ (AWACS) हे विमान पाडलं आहे. इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने या अमेरिकन विमानाचा एक फोटोही एक्सवर शेअर केला आहे. या हल्ल्यात 10 जण जखमी असून, त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे.
पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणच्या नौदल प्रमुखांनी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत एक मोठं विधान केलं आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचं पूर्ण नियंत्रण आहे असा दावा त्यांनी केला आहे. येथे इतर कोणाचेही अधिकार चालणार नाहीत. केवळ इराणच या क्षेत्राची देखरेख करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केले. जर अमेरिका आणि इस्रायलने तिथे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, तर एकाही जहाजाला तिथून जाऊ देणार नाहीत असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
मध्यपूर्वेमध्ये मागील चार आठवड्यांहून अधिक काळापासून धुमसत असलेला संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने अमेरिका व इराण यांच्यात चर्चा होणार आहे. पाकिस्तान या चर्चेसाठी मध्यस्थी करणार आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेचे यजमानपद भूषवताना आम्हाला आनंद होत असल्याचं पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तथापि, ही चर्चा नेमक्या कोणत्या प्रकारे होणार आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही. या संदर्भात कोणत्याही देशाकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही किंवा निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही.