/Explained: ...तर प्रत्येक व्यक्तीला सरकारकडून मिळणार 5 लाख रुपये; 27 कोटी लोकांना लाभ? नेमकी योजना काय?

भारतामधील अनेक राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी राबवल्या जाणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेची भूरळ अगदी जागतिक अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना पडल्याची चर्चा आहे. यामागील कारण म्हणजे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच केलेली एक घोषणा. अमेरिकेतील आगामी मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा विजय होऊन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवर या पक्षाचे नियंत्रण कायम राहिल्यास, प्रत्येक सज्ञान अमेरिकी व्यक्तीला पाच हजार डॉलर देण्याचे आश्वासन ट्रम्प यांनी दिले. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 4 लाख 80 हजार रुपये म्हणजेच साधारणपणे पाच लाख रुपयांपर्यंत होते.
डलासमधील पक्षाच्या अधिवेशनात ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. या योजनेला 'ट्रम्प डिव्हीडंट' म्हणजेच 'ट्रम्प लाभांश' असे नाव त्यांनी दिले आहे. ट्रम्प यांनी या रकमेची तुलना कंपन्या भागधारकांना देत असलेल्या लाभांशाशी केली आहे. 'ट्रम्प डिव्हीडंट' म्हणून दिली जाणारी ही रक्कम अमेरिकेतच खर्च करावी लागेल अशी अट घालण्यात आली आहे. म्हणजेच हा पैसा कॅनडा, चीन किंवा जर्मनीबरोबरच इतर कोणत्याही देशांमध्ये खर्च करता येणार नाही. देशातील पैसा देशातच रहावा असा यामागील हेतू असल्याचे समजते.
24 ते 27 कोटी नागरिकांना ट्रम्प सरकारकडून हे पैसे दिले जातील असा अंदाज आहे. या योजनेचा खर्च सुमारे 1.2 ते 1.3 ट्रिलियन डॉलर इतका असून त्याला संसदेची मंजुरी लागणार आहे. एवढा निधी कुठून येईल याबद्दल स्पष्ट तपशील सध्या तरी देण्यात आलेला नाही. काही जण टॅरिफ (आयात शुल्क) उत्पन्न किंवा आर्थिक विकासाच्या माध्यमातून हा पैसा उभारला जाईल असं म्हणत आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते सध्याचे उत्पन्न या खर्चासाठी अपुरे आहे.
डेमोक्रॅट पक्षाने याला ‘हॉलो प्रॉमिस’ म्हणजेच अर्थहीन आश्वासन म्हटले आहे. ट्रम्प यांच्या या घोषणेसंदर्भात कायदेशीर आणि आर्थिक व्यवहार्यता याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मतदानावर प्रभाव टाकण्यासाठी असे पैसे देणे बेकायदेशीर ठरु शकते. मात्र काहींनी ट्रम्प यांच्याकडून हे पैसे करसवलतीच्या स्वरुपात दिले जातील अशी शक्यताही व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही अशा प्रकारच्या चेक अथवा डिव्हिडंडच्या डॉज (DOGE) बचत किंवा टॅरिफ रिबेटसारख्या कल्पना मांडल्या होत्या, पण त्या अंमलात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे नव्याने जाहीर झालेली ही घोषणा खरोखर कधी अंमलात येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
अमेरिका-इराण युद्ध नोव्हेंबरमधील अमेरिकी मध्यावधी निवडणुकांनंतर संपेल, असा दावाही ट्रम्प यांनी केला आहे. मात्र, त्याच वेळी इराणच्या अणुकार्यक्रमाशी संबंधित पिकॅक्स माउंटन या ठिकाणावर हल्ला करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. मध्यावधी निवडणुकांवर इराण प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असून निवडणुकीनंतर युद्ध तातडीने संपेल. इराण यापुढे टिकाव धरू शकत नाही, असे ट्रम्प म्हणाले आहेत.
'वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या वृत्तानुसार, उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स व परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओसह व्हाइट हाऊसमधील काही वरिष्ठ सल्लागारांनी हे युद्ध जानेवारी 2029 पर्यंतही सुरू राहू शकते, असा इशारा दिला आहे.
इराणच्या नतांझ येथील नुकसानग्रस्त युरेनियम संवर्धन केंद्राजवळ पिकॅक्स माउंटन या ठिकाणी हालचाली वाढल्याचे दिसत असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. इराणने तेथे हालचाल वाढवू नये, अन्यथा अमेरिका मोठा हल्ला करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
अमेरिकेतील आगामी मध्यावधी निवडणुका (Midterm Elections) 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार आहेत. अमेरिकेत काँग्रेसच्या निवडणुका प्रत्येक सम वर्षात (2024, 2026, 2028 इत्यादी) नोव्हेंबरच्या पहिल्या सोमवारानंतरच्या मंगळवारी घेतल्या जातात. प्रतिनिधीगृह म्हणजेच हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्हच्या सर्व 435 जागांसाठी ही निवडणूक होईल. तसेच सेनेटच्या 35 जागांसाठीही निवडणूक होणार असून यापैकी 33 जागा रेग्युलर सर्कलमधील तर 2 जागा या स्पेशल इलेक्शन प्रकारच्या असतील. याचसोबत अनेक राज्यांमध्ये गव्हर्नर, राज्य विधिमंडळ आणि स्थानिक पदांसाठीही निवडणुका होतील. या निवडणुका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या मध्यात होत आहेत. निवडून आलेले सदस्य जानेवारी 2027 मध्ये 120 व्या काँग्रेसचे कामकाज सुरू करतील.