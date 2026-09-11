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Explained: ...तर प्रत्येक व्यक्तीला सरकारकडून मिळणार 5 लाख रुपये; 27 कोटी लोकांना लाभ? नेमकी योजना काय?

यासंदर्भात एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये घोषणा करताना सदर रक्कम खर्च करण्यासंदर्भात काही निर्बंध असल्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. नेमका हा सारा प्लॅन काय आहे जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 11, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:11 AM IST
Explained: ...तर प्रत्येक व्यक्तीला सरकारकडून मिळणार 5 लाख रुपये; 27 कोटी लोकांना लाभ? नेमकी योजना काय?
Image Credit: जाहीर कार्यक्रमात करण्यात आली घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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