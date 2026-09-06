/Explained: ...अन् त्याला सहप्रवाशांनी डक्ट टेपने सीटला बांधले! 30000 फूट उंचीवर विमानात नेमकं काय घडलं?

American Airlines flight passenger incident: अमेरिकन एअरलाइन्सच्या विमानात प्रवाशाच्या विचित्र आणि आक्रमक वर्तनामुळे प्रचंड गोंधळ उडाल्याची घटना समोर आली आहे. डॅलस-फोर्ट वर्थहून नेवार्ककडे जाणाऱ्या विमानात एका प्रवाशाने अचानक आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने शेजारी बसलेल्या प्रवाशावर हल्ला केल्याने परिस्थिती गंभीर झाली. अखेर विमानातील प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सनी मिळून त्याला ताब्यात घेतलं आणि फर्स्ट क्लासमधील सीटला बांधून ठेवलं. या प्रकारामुळे विमानाचं बाल्टीमोर येथे आपत्कालीन लँडिंग करावं लागलं.
डॅलस-फोर्ट वर्थहून नेवार्कला जाणाऱ्या या फ्लाइटने उड्डाण केल्यानंतर जवळपास दोन तास सर्व काही सुरळीत सुरू होतं. प्रवासी आपापल्या सीटवर आराम करत होते. मात्र, अचानक एका प्रवाशाचं वर्तन आक्रमक झालं. तो मोठ्याने ओरडू लागला आणि क्रू मेंबर्सशी गैरवर्तन करू लागला. काही क्षणांतच परिस्थिती हाताबाहेर गेली. या प्रवाशाने शेजारी बसलेल्या व्यक्तीवर हल्ला केल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. त्यामुळे विमानातील इतर प्रवाशांमध्येही भीतीचं वातावरण निर्माण झालं.
CBS न्यूजच्या वृत्तानुसार, निवृत्त कायदा अंमलबजावणी अधिकारी जुआन मेजिया यांनी या घटनेबाबत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मागे वळून पाहिलं असता संबंधित प्रवासी एका व्यक्तीची मान पकडून त्याच्यावर हल्ला करत असल्याचं दिसलं. परिस्थिती अधिक बिघडण्यापूर्वी मेजिया आणि रिचर्ड ओलेनिक या दोन प्रवाशांनी हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी विमानातील क्रू मेंबर्सच्या मदतीने त्या प्रवाशाला आवरण्याचा प्रयत्न केला.
हिंसक प्रवाशाला नियंत्रणात आणण्यासाठी क्रू मेंबर्सनी जिप टाय आणि फ्लेक्सिबल हँडकफ उपलब्ध करून दिले. त्यांच्या मदतीने त्याचे हात सुरक्षित करण्यात आले. मात्र, तरीही तो शांत होत नसल्याने पुढील उपाय करावा लागला. अखेर त्याला फर्स्ट क्लासमधील एका सीटवर सुरक्षितपणे बांधण्यात आलं. यासाठी डक्ट टेपचाही वापर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याला अशा पद्धतीने सीटला सुरक्षित करण्यात आलं की, तो पुन्हा कोणत्याही प्रवाशाला किंवा क्रू मेंबरला इजा करू शकणार नाही.
या घटनेचे साक्षीदार जुआन मेजिया यांनी परिस्थिती किती वेगाने बदलली, याबद्दल सांगितलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही क्षणांपूर्वी विमानात सर्व काही सामान्य होतं; मात्र अचानक वातावरण पूर्णपणे बदललं आणि आरडाओरड सुरू झाली. रिचर्ड ओलेनिक यांनीही हा अनुभव अत्यंत भीतीदायक असल्याचं सांगितलं. त्यांनी मागे पाहिलं तेव्हा संबंधित प्रवासी शेजारी बसलेल्या व्यक्तीला पकडून मारहाण करत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.
प्रवाशाच्या हिंसक वर्तनामुळे विमानातील परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर विमानाचं नियोजित मार्गावरून वळवण्यात आलं. त्यानंतर बाल्टीमोर येथे विमानाचं सुरक्षितपणे लँडिंग करण्यात आलं. लँडिंगनंतर कायदा अंमलबजावणी करणारे अधिकारी आणि वैद्यकीय पथक विमानात दाखल झाले. संबंधित प्रवाशाला ताब्यात घेण्यात आलं. मात्र, त्याची ओळख अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. यानंतर विमानाने पुन्हा प्रवास सुरू केला आणि नेवार्कपर्यंत पोहोचलं.
या घटनेनंतर अमेरिकन एअरलाइन्सने आपल्या क्रू मेंबर्सच्या तत्पर कारवाईचं कौतुक केलं. प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही कंपनीची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचं एअरलाइनने स्पष्ट केलं. विमान हवेत असताना एखादा प्रवासी हिंसक झाल्यास परिस्थिती काही मिनिटांत गंभीर होऊ शकते. अशा वेळी क्रू मेंबर्सना तातडीने निर्णय घेऊन इतर प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी लागते.
या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास आता FBIकडून केला जात आहे. संबंधित अधिकारी विमानातील प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सची चौकशी करत आहेत. संबंधित प्रवाशाने अचानक असं आक्रमक वर्तन का केलं, तसेच हल्ल्याची सुरुवात नेमकी कशी झाली, याचा तपास केला जात आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर मॅरीलँडच्या यूएस अटॉर्नी कार्यालयाशी चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर या प्रवाशाविरोधात फेडरल स्तरावर कोणती कारवाई करायची, याचा निर्णय घेतला जाईल.
विमान हजारो फूट उंचीवर असताना एखादा प्रवासी अचानक हिंसक झाल्यास परिस्थिती अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. जमिनीवरील सुरक्षा यंत्रणा तात्काळ विमानात पोहोचू शकत नसल्याने सुरुवातीला क्रू मेंबर्स आणि इतर प्रवाशांनाच परिस्थिती नियंत्रणात आणावी लागते. गरज भासल्यास विमानाचा मार्ग बदलून जवळच्या विमानतळावर लँडिंग करण्याचाही निर्णय घ्यावा लागू शकतो. या घटनेतही प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्यापासून रोखण्यात आली.
या घटनेची सर्वाधिक चर्चा त्या दृश्यामुळे होत आहे, ज्यात संबंधित प्रवाशाला फर्स्ट क्लासच्या सीटला बांधून ठेवल्याचं समोर आलं. विमानात एखाद्या प्रवाशाला अशा पद्धतीने सीटला सुरक्षित करणं ही अत्यंत असामान्य बाब आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार डक्ट टेपचा वापर मनोरंजनासाठी किंवा व्हिडीओ तयार करण्यासाठी नव्हे, तर कथित हिंसक प्रवाशाला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करण्यात आला होता. या घटनेमुळे विमानातील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आपत्कालीन परिस्थितीत कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना कराव्या लागू शकतात, याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
An American Airlines passenger was duct-taped to his seat and zip-tied after a mid-air meltdown forced a flight from Dallas to Newark to divert to Baltimore.— AfrikTimes (@afriktimesint) September 5, 2026
The man allegedly hurled racist and anti-gay slurs, struck his seatmate, smashed his computer and pushed another… pic.twitter.com/Wwr3NOTXcP
डॅलस-फोर्ट वर्थ ते नेवार्क असा सामान्य प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना या घटनेमुळे अनपेक्षित परिस्थितीचा सामना करावा लागला. एका प्रवाशाच्या अचानक आक्रमक वर्तनामुळे विमानात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आणि इतर प्रवाशांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुढे यावं लागलं.
सध्या संबंधित प्रवासी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असून FBI या प्रकरणाचा तपास करत आहे. तपासानंतर त्याच्यावर नेमके कोणते आरोप ठेवले जातील, हे स्पष्ट होईल. मात्र, या घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे की, आकाशात हजारो फूट उंचीवर उड्डाण करणाऱ्या विमानात एका प्रवाशाचं बेकाबू वर्तनही शेकडो लोकांच्या सुरक्षेसाठी मोठं आव्हान ठरू शकतं.