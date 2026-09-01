/Explained: बर्फाचा डोंगर कोसळला अन्...; ज्या घटनेमुळं नेपाळमध्ये महाप्रलय आला तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video पाहून अंगाचा थरकाप उडेल

नेपाळमध्ये आलेल्या महापुरात आत्तापर्यंत तब्बल 900 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर, 2 हजाराहून अधिक जण बेपत्ता आहेत. 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या पुरामुळं नेपाळमध्ये विध्वंस झाला आहे. हिमस्खलन आणि त्यानंतर आलेला भूकंप यामुळं नेपाळमध्ये भूकंप आल्याचा प्राथमिक दावा करण्यात येतोय. पण महापुराचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अलीकडेच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ ग्लेशियर कोसळतानाचा असल्याचा दावा करण्यात येतोय. याची भयावह दृश्य कॅमेऱ्यात चित्रीत झाली आहेत.
चीनच्या शिजेंग ऑटोनॉमस प्रदेशातील गिरोंग काउंटीमध्ये एक पर्यटक डोंगररांगातील परिसराचा व्हिडिओ बनवत होता. त्याचवेळी त्याच्या कॅमेऱ्यात ग्लेशियर कोसळत असल्याची घटना कैद झाली. याच ग्लेशियरमुळं नेपाळ-चीन बॉर्डवरील गिरोंग पोर्टवर भयानक भूस्खलन झाले. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या व्हिडिओतून तपासाची दिशा मिळेल.
चीन अॅकेडमी ऑफ सायन्सअंतर्गंत असलेल्या इन्सटिट्युड ऑफ माउंटेन हजार्डस अँड एनव्हॉरमेंटचे अध्यक्ष कांग शिचांग यांनी म्हटलं आहे की, ज्या जागेवरुन या नैसर्गिक आपत्तीची सुरुवात झाली ती जागा हिच आहे. रिमोट सेंसिग फोटोच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तीचा स्त्रोत शोधण्यात येत आहे. शिन्हुआ समाचार एजन्सीनुसार, या व्हिडिओत नेपाळच्या सीमेवर ग्लेशियर कोसळलतानेच दृश्य आहे. याच कारणामुळं नैसर्गिक घटनांची सुरुवात झाली. याच कारणामुळं ग्यिरोंग पोर्टवर भयानक मडस्लाइड झाली होती.
A Chinese photographer accidentally captured the catastrophic avalanche on Mount Lamtang in Nepal during a drone shoot.— Massimo (@Rainmaker1973) August 28, 2026
[ HeyMu. Travel] pic.twitter.com/rgWylkezSC
नेपाळमध्ये आलेल्या महापुराची सुरुवात ही, उंच डोंगराळ परिसरातून बर्फ आणि डोंगराचा एक भाग खाली कोसळला. ज्यामुळं बर्फ आणि मातीचा मलबा डोंगराच्या दरीतून खाली वाहत आला. त्यानंतर हा मलबा समुद्राच्या लाटेसारखा खाली वाहत चीन आणि जिजँगच्या गिरोंग पोर्टच्या परिसरात घुसला आणि तो संपूर्ण परिसर उद्ध्व्स्त झाला.
चीन मीडिया रिपोर्टनुसार, ग्लेशियरचा हा भाग साधारणपणे 5,140 मीटर उंचीवरुन कोसळला आणि साधारणपणे 6,20,000 वर्गी मीटरच्या परिसर उद्ध्व्सत केला. हा मलबा वाहत 20 किमीपर्यंत वाहत गेला आणि साधारण 7 मिनिटेात गिरोंग पोर्टपर्यंत पोहोचला.
डोंगराळ भागातून विध्वंस करत वाहणाऱ्या या चिखलाच्या प्रवाहाच्या वेगामुळे आणि व्याप्तीमुळे स्थानिकांना आणि प्रशासनाला प्रतिक्रिया देण्यासाठी फारच कमी वेळ मिळाला. या आपत्तीमुळे नेपाळ-चीन सीमेच्या दोन्ही बाजूंना मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला असून, गावे, रस्ते, पूल आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे. कठीण परिस्थितीत बचाव आणि मदतकार्य सुरू असून, अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा पूर येण्याच्या शक्यतेबद्दल चिंता वाटत आहे.
नेपाळमध्ये आलेला भीषण महापूर (फ्लॅश फ्लड) केवळ मुसळधार पावसामुळे नव्हे, तर हिमालयातील हिमनदी (ग्लेशियर) कोसळल्यामुळे आला होता. हिमालयाच्या सुमारे 5.2 हजार मीटर उंचीवर हिमनदीचा (Glacier) एक विशाल भाग अचानक तुटून खाली कोसळला. कोसळलेला महाकाय बर्फ, खडक आणि मातीचा प्रचंड लोंढा थेट खालील नद्यांमध्ये विशेषतः ल्हेंडे खोला आणि भोटेकोशी नदीत उतरला. या तीव्र प्रलयामुळे अवघ्या काही मिनिटांत नदीची पाणीपातळी आणि पाण्याचा वेग प्रचंड वाढला, ज्यामुळे नदीकाठच्या भागात महाप्रलय आला.
नेपाळमध्ये आलेल्या पुरामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं असतानाच आता नेपाळला आणखी एक मोठा धोका जाणवतोय. पुरामुळं मृत्यूमुखी पडलेल्या मृतदेहांमुळं तीव्र दुर्गंधी पसरत आहे. त्यामुळं साथीच्या रोगांचा मोठा धोका वाढत आहे.
नेपाळमध्ये बुधवारी आलेल्या पुरामधील मृतांची संख्या 939 इतकी झाली असून अजूनही चार हजारांपेक्षा जास्त लोक बेपत्ता आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली. बेपत्ता स्थानिक आणि परदेशी नागरिकांचा शोध सुरू असून सातत्याने मृतदेह हाती लागत असल्यामुळे मृतांचा आकडा वाढत आहे.
नेपाळमध्ये राज्यातील 405 पर्यटक अडकले असून त्यापैकी 67 नागरिक बेपत्ता आहेत. पुरामध्ये अडकलेल्या 262 जणांना मायदेशी आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर उर्वरित 76 संपर्कात आहेत. संपर्क न झालेल्या पर्यटकांच्या शोधासाठी केंद्र सरकारचे विशेष पथक काठमांडू येथे दाखल झाले आहे.