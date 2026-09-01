Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /Explained: बर्फाचा डोंगर कोसळला अन्...; ज्या घटनेमुळं नेपाळमध्ये महाप्रलय आला तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video पाहून अंगाचा थरकाप उडेल

Explained: बर्फाचा डोंगर कोसळला अन्...; ज्या घटनेमुळं नेपाळमध्ये महाप्रलय आला तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video पाहून अंगाचा थरकाप उडेल

नेपाळच्या महाप्रलायाला आज सहा दिवस उलटले आहेत. आज सहा दिवसांनंतरही बचावकार्य सुरू असून आत्तापर्यंत 900 जणांचा मृ्त्यू झाल्याचे समोर आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 01, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:47 AM IST
Explained: बर्फाचा डोंगर कोसळला अन्...; ज्या घटनेमुळं नेपाळमध्ये महाप्रलय आला तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video पाहून अंगाचा थरकाप उडेल
Image Credit: glacier collapse that led to the catastrophic floods in nepal

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
1 सप्टेंबरला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये वाढल्या की कमी झाल्या? जाणून घ्या आजचे ताजे इंधन दर
2
3
4
5