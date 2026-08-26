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Explained : ग्लेशिअर बर्स्ट आणि क्लाउडबर्स्ट यात फरक काय? दोघांमध्ये जमीन-आस्मानाचा फरक, नेपाळमध्ये नेमकं काय घडलं

Nepal Flash Flood Disaster:  नेपाळच्या उत्तर भागात (प्रवाहाच्या दिशेने वरच्या बाजूला) असलेल्या तिबेट क्षेत्रात 'ग्लेशियर बर्स्ट' झाल्यामुळे कोसी नदीला महापूर आला आहे. येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो: 'ग्लेशियर बर्स्ट' म्हणजे नक्की काय आणि तो 'क्लाउडबर्स्ट'पेक्षा कसा वेगळा आहे? वास्तविक पाहता, या दोन्ही घटना पूर्णपणे भिन्न आहेत.

Written ByPrashant Jadhav
Published: Aug 26, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:58 PM IST
Explained : ग्लेशिअर बर्स्ट आणि क्लाउडबर्स्ट यात फरक काय? दोघांमध्ये जमीन-आस्मानाचा फरक, नेपाळमध्ये नेमकं काय घडलं
Image Credit: Explained : ग्लेशिअर बर्स्ट आणि क्लाउडबर्स्ट यात फरक काय? दोघांमध्ये जमीन-आस्मानाचा फरक, नेपाळमध्ये नेमकं काय घडलं

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

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