/Explained : ग्लेशिअर बर्स्ट आणि क्लाउडबर्स्ट यात फरक काय? दोघांमध्ये जमीन-आस्मानाचा फरक, नेपाळमध्ये नेमकं काय घडलं

Glacier Bursts and Cloudbursts Difference: आपला शेजारी देश नेपाळ सध्या महापुराचा सामना करत आहे. उत्तरेकडील अनेक डोंगराळ भागात मोठ्या प्रमाणावर महाविनाश झाला आहे. नेपाळच्या उत्तरकडे असलेल्या भागात तिबेटमध्ये 'ग्लेशियर बर्स्ट' झाल्यामुळे कोसी नदीला भीषण पूर आला आहे. या बाधित क्षेत्रात ५०,००० हून अधिक लोक राहतात.
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, एक हजाराहून अधिक लोक वाहून गेले आहेत, तर अनेकजण ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. नेपाळला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील भागांसाठीही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तरीही प्रश्न तोच उरतो: 'ग्लेशियर बर्स्ट' म्हणजे काय आणि तो 'क्लाउडबर्स्ट'पेक्षा कसा वेगळा आहे? खरे तर, या दोन्ही घटनांमध्ये खूप मोठा फरक आहे.
बुधवारी नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यातील स्याप्रु बेसी आणि तिमुरे भागात निसर्गाचे रौद्र रूप पाहायला मिळाले आणि त्यामुळे सर्वत्र विनाश झाला. 'क्लाउडबर्स्ट' (ढगफुटी) आणि 'ग्लेशियर बर्स्ट' ज्याला बर्फाचा प्रचंड प्रवाह किंवा लोंढा असेही म्हणता येईल, या अशा नैसर्गिक आपत्ती आहेत ज्या डोंगराळ भागात वारंवार घडतात आणि चर्चेचा विषय ठरतात.
जेव्हा नेपाळ, तिबेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश किंवा लेह-लडाख यांसारख्या डोंगराळ भागात पाण्याचा अचानक प्रचंड लोंढा येतो, तेव्हा लोक अनेकदा या दोन संज्ञांची गल्लत करतात. मात्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहता, ढगफुटी आणि ग्लेशियर बर्स्ट या पूर्णपणे वेगळ्या आपत्ती आहेत. त्यांची निर्मिती प्रक्रिया, त्यातून होणारे नुकसान आणि त्यामागील कारणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. चला तर मग, या दोघांमधील फरक सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
तांत्रिकदृष्ट्या, ढगफुटी म्हणजे अत्यंत कमी कालावधीत आणि मर्यादित क्षेत्रावर होणारा अचानक आणि मुसळधार पाऊस, जो अनेकदा विनाशकारी ठरतो. जेव्हा उबदार आणि आर्द्रतायुक्त हवा उंच पर्वतांच्या शिखरांकडे वर जाते, तेव्हा ती पर्वतांच्या मध्ये अडकते; या प्रक्रियेला 'ओरोग्राफिक लिफ्ट' (पर्वतीय उत्थान) असे म्हणतात. आर्द्रतेने भरलेले हे ढग एका विशिष्ट भागात दाट होतात आणि अचानक प्रचंड प्रमाणात पाणी एकाच वेळी खाली सोडतात. भारतीय संदर्भात, हवामान विभाग 'ढगफुटी' (cloudburst) म्हणजे अत्यंत लहान क्षेत्रावर होणारा अतिवृष्टीचा प्रकार मानतो. याचे निकष असे आहेत की, साधारणपणे २० ते ३० चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर एका तासाच्या आत १०० मिलिमीटर (१० सेंटीमीटर) किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडणे.
यामुळे अचानक पूर येतो, ज्याला 'फ्लॅश फ्लड' (flash flood) किंवा 'अचानक आलेला पूर' असे म्हणतात. यामुळे जमीन खचणे आणि दरडी कोसळणे (landslides) यांसारख्या घटना घडतात; तसेच, पाण्याचा प्रचंड प्रवाह आपल्या मार्गातील घरे, पूल आणि वाहने वाहून नेतो.
'ग्लेशियर बर्स्ट' म्हणजे शब्दशः बर्फाच्या पर्वताचा स्फोट नव्हे; तर याचा अर्थ GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) असा होतो – म्हणजेच हिमनदीपासून तयार झालेल्या मोठ्या सरोवरातील पाणी अचानक बाहेर पडणे. जागतिक तापमानवाढ आणि वाढत्या तापमानामुळे, उंचावरील हिमनद्या वेगाने वितळतात आणि पर्वतांच्या मधोमध नैसर्गिक सरोवरे तयार होतात.
ही सरोवरे बर्फ, माती आणि खडक यांनी बनलेल्या कमकुवत नैसर्गिक धरणांनी वेढलेली असतात. जेव्हा ही कमकुवत भिंत किंवा धरण – सततचा पाऊस, अति उष्णता किंवा सौम्य भूकंपामुळे – कोसळते, तेव्हा सरोवरातील लाखो लिटर पाणी अचानक वेगाने खाली येते. या घटनेलाच सामान्यतः 'ग्लेशियर बर्स्ट' म्हटले जाते. याचा परिणाम असा होतो की, पाण्याचा प्रवाह प्रचंड आकाराचे दगड, चिखल आणि राडारोडा(debris) सोबत वाहून नेतो आणि खालील दऱ्याखोऱ्यांमध्ये प्रचंड विध्वंस घडवून आणतो.
उत्तराखंडमधील केदारनाथची आपत्ती आणि चमोलीतील ऋषीगंगा खोऱ्यातील घटना ही अशा 'ग्लेशियर बर्स्ट'ची उदाहरणे आहेत. हे अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी, या दोन घटनांमध्ये मोठा फरक आहे: ढगफुटी हे आकाशातून उद्भवणारे अचानक संकट आहे, तर 'ग्लेशियर बर्स्ट' ही जमिनीवरील निसर्गाच्या बदलत्या वर्तणुकीचा परिणाम आहे. तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, जागतिक तापमानवाढ आणि हिमालयीन क्षेत्रातील मानवी हस्तक्षेप जसे की बेसुमार बांधकाम आणि पर्यटन यामुळे या दोन्ही आपत्तींचा धोका सातत्याने वाढत आहे.