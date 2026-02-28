Israel-Iran War: अमेरिका इस्रायलसोबत तर इराणच्या पाठीशी कोण? भारत कोणाच्या बाजूने? कोणता देश कोणत्या गटात?

Iran Israel War Which Country India Support: इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर संयुक्त कारवाईमध्ये हवाई हल्ले केले आहेत. इराणमधील सहा शहरांवर हल्ले करण्यात आले असून इराणचे सर्वोच्च नेते आयातोल्ला खोमेनी यांच्या घरावर बॅलेस्टिक मिसाईल्सने हल्ले करण्यात आले आहेत. इराणमधील इश्फहाम, कोम, कराज, तबरीजसहीत एकूण सहा शहरांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. इराणच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या मुख्यालयावरही हल्ला करण्यात आला आहे. इराणमधील सहा शहरांवर एकाच वेळी हल्ला करण्यात आला आहे. युद्ध तुम्ही सुरु केलं आहे, पण ते संपवणार आम्ही असा इशारा इराणणे दिला आहे. मात्र हे युद्ध जून 2025 मध्ये झालेल्या 12 दिवसांपेक्षा अधिक चिघळलं आणि जग दोन भागांमध्ये विभागलं गेलं तर कोणता देश कोणाच्या बाजूने असेल? तसेच भारत नेमका कोणाच्या बाजूने आहे? याचसंदर्भात सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...
अमेरिका: इस्रायलच्या बाजूने असलेले देशांमध्ये प्रामुख्याने अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देश आहेत. तसेच सुन्नी अरब राष्ट्रंही इराणच्या प्रभावाला विरोध करत असल्याने ते इस्रायलच्या बाजूने आहेत. अमेरिकेसारखा दादा देश (USA): इस्रायलचा मुख्य मित्र देश असून त्यांचा इराणच्या अणु कार्यक्रमाला विरोध आहे. आज करण्यात आलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण कधीच अण्वस्रधारी राष्ट्र होणार नाही असं म्हटलं आहे.
युनायटेड किंगडम (UK), फ्रान्स आणि जर्मनी: इस्रायलचे मित्र देश असलेले युनायटेड किंगडम (UK), फ्रान्स आणि जर्मनी हे पाश्चिमात्य देश इराणच्या अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला विरोध करतात. या सर्व देशांचं अमेरिकेच्या 'मॅक्सिमम प्रेशर' धोरणाला समर्थन आहे. म्हणजेच इराणवर अधिक अधिक दबाव टाकून त्यांना अणु कार्यक्रम बंद करायला लावण्याचा अमेरिकेचा मानस योग्य असल्याचं हे देश मानतात.
सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि बहरीन: इराण आणि इस्रायल वादाला धार्मिक पार्श्वभूमी असली तरी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि बहरीनसारखे मुस्लीम बहुल देश हे अब्राहम करारांद्वारे इस्रायलशी अनौपचारिक युतीमध्ये आहेत. इराणच्या प्रभावाला विरोध करणारे हे देश इस्रायलच्या बाजूने असले तरी काहींचा अमेरिकेने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास विरोध आहे. क्षेत्रीय अस्थिरता टाळण्यासाठी बाहेरच्या इतर कोणत्याही देशामध्ये वादात पडू नसे असं हे देश मानतात.
इतर देशांचा विचार केला असता ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि अनेक युरोपियन राष्ट्रे इस्रायलच्या बाजूने आहेत.
अमेरिका-इस्रायलच्या प्रभावाला विरोध करणारे सर्व देश इराणच्या बाजूने आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने रशिया, चीन आणि उत्तर कोरियासारखे देश आहेत. हे देश इराणला शस्त्रास्त्र पुरवतात. रशियाने नुकतेच इराणला क्रूझ मिसाइल आणि इतर शस्रं पुरवली आहेत.
रशिया: सध्या रशिया इराण आणि इस्रायलमध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र अमेरिका इस्रायलच्या बाजूने असल्याने रशिया इराणच्या बाजूने उभा असल्याचं पाहायला मिळत आहे. रशियाने काही काळापूर्वी इराणसोबत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझमध्ये सैन्य सरावही केलाय.
चीन: अमेरिका इस्रायच्या बाजूने असल्याने चीनने इस्रायलच्या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. चीनने इराणला सीएम-302 मिसाइलसारखी शस्त्रास्त् पुरवण्याच्या चर्चा केल्याचं वृत्त आहे. चीन इराणच्या बाजूने आहे. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये चीन इराणमधून आपल्या नागरिकांना सुखरुप बाहेर काढण्याला प्राधान्य देत असलं तरी चीनचं आर्थिक समर्थन इराणलाच आहे.
उत्तर कोरिया: सीआरआयएनके युतीमध्ये सी म्हणजेच चीन, आर म्हणजे रशिया, आय म्हणजे इराण आणि एन के म्हणजेच उत्तर कोरिया या देशांचा समावेश असल्याने उत्तर कोरियाचं इराणला समर्थन आहे.
इराणला मदत करणारे इतर गट: लेबनॉनमधील हिझबुल्लाह, येमेनमधील हौथी दहशतवाद्यांचा गट, गाझामधील हमास, इराकी मिलिशिया ज्यामध्ये कताईब हिझबुल्लाहसारख्यांचा समावेश होतो आणि सीरियामधील असद सरकार हे इराणला मदत करत आहेत. ओमान आणि सौदी अरेबियासारखे देश इराणला समर्थन देतात आणि अमेरिका तसेच इस्रायलच्या हल्ल्याला विरोध करतात.
तुर्कीचा युद्धाला विरोध आहेत. त्याचप्रमाणे कतार, पाकिस्तान (इराण आणि पॅलेस्टाईनशी एकता), भारत, ब्राझील, सिंगापूर इत्यादी देश इराण आणि इस्रायलमधून आपआपल्या नागरिकांना बाहेर काढत आहेत. मात्र या देशांचा युद्धाला विरोध आहे. चर्चेतून मार्ग निघू शकतो असं या देशांचं म्हणणं आहे.
भारताचे इस्रायल आणि इराण या दोन्ही देशांसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याने भारताचं या युद्धाला समर्थन नाही. दोन्ही देशांनी चर्चेच्या स्तरावर हा प्रश्न सोडवावा असं भारताचं म्हणणं असून भारत सध्या तटस्थ भूमिकेत आहे.