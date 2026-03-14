Explained : जगातील कोणता देश LPG ची सर्वाधिक निर्मिती करतो, भारताचा नंबर कितवा?

Explained Highest LPG Production Country : मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये सुरु असलेल्या तणावामुळे देशात LPG चा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अचानक भेडासवलेल्या या प्रश्नामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, संपूर्ण जगात LPG कोणत्या देशात सर्वाधिक बनवला जातो? LPG तयार करण्यामध्ये भारताचा कितवा क्रमांक आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 14, 2026, 04:04 PM IST
इराण-इस्त्रायल युद्धाता LPG गॅसवर परिणाम (प्रातिनिधिक फोटो)

Explained of LPG Shortage in India : फेब्रुवारी 2026 च्या उत्तरार्धापासून इस्रायल आणि इराण यांच्यात थेट लष्करी संघर्ष सुरू झाला आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संयुक्त फौजांनी इराणमधील इराण रिव्होल्युशनरी गार्ड्स (IRGC) चे तळ, लष्करी विमानतळ आणि अणु-संबंधित ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे. इराणने इस्रायलच्या मध्यवर्ती भागांवर क्षेपणास्त्रे डागली असून, त्यामुळे अनेक ठिकाणी आग लागण्याच्या आणि हानी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

अमेरिकेने या भागात हजारो मरीन सैनिक आणि युद्धनौका तैनात केल्या असून इराणच्या 'खर्ग बेटा'वरील (Kharg Island) लष्करी लक्ष्यांवर बॉम्बहल्ला केला आहे, जे इराणच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीचे मुख्य केंद्र आहे. या युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेवर मोठा परिणाम झाला आहे:  तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या वर गेल्या आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) तणावामुळे हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग वाहतुकीसाठी असुरक्षित बनला आहे. ज्यामुळे जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठ्यात अडथळे येत आहेत. भारताने आपल्या ऊर्जा गरजा सुरक्षित ठेवण्यासाठी नवीन मार्गांनी तेल आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. देशात इंधन तुटवडा जाणवू नये म्हणून सरकारने 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955' लागू केल्याचे वृत्त आहे. असं असताना संपूर्ण जगात कोणते देश LPG चे सर्वाधिक उत्पादन करतात याबाबत सविस्तर यामध्ये जाणून घेऊया. 

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस हा जगातील सर्वात आवश्यक घरगुती इंधनांपैकी एक आहे. भारतातील 330 दशलक्षाहून अधिक कुटुंबे एलपीजी सिलिंडर वापरतात, ज्यामुळे ते जगातील सर्वात मोठ्या एलपीजी बाजारपेठांपैकी एक बनले आहे. मात्र भारत इतर देशांच्या तुलनेत वैश्विक रँकिंगमध्ये कितव्या क्रमांकावर आहे?

अमेरिका आघाडीवर 

एलपीजी उत्पादनात अमेरिका सध्या जगात आघाडीवर आहे. तेल आणि शेल गॅस उद्योगामुळे उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. ज्यामुळे देश इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त एलपीजी उत्पादन करू शकतो. जागतिक एलपीजी उत्पादनात एकट्या अमेरिकेचा वाटा 25% पेक्षा जास्त आहे.

चार देशांचा समावेश 

संयुक्त राज्य अमेरिकेनंतर चीन, सौदी आणि रशियासारखे देश देखील LPG चे मुख्य उत्पादक आहेत. या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलियम उद्योग आणि सर्वाधिक हायड्रोकार्बन भंडाऱ्याचा फायदा होतो. यामुळे घरगुती वापरातील गॅस आणि निर्यात अशा दोन्ही गोष्टी मोठ्या प्रमाणात केल्या जातात. 

भारत कोणत्या क्रमांकावर? 

भारत जगातील टॉप 5 LPG उत्पादन करणाऱ्या देशांमध्ये समाविष्ट आहे. भारतात अतिशय परिपूर्ण असे रिफायनिंग क्षमता असूनही संपूर्ण देशातील घरगुती गॅससाठी पुरेशी पडत नाही. भारत आपल्या मागणीच्या फक्त 40 टक्क्यांचा पुरवठा करत असल्याचे दिसून आले आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा एलपीजी ग्राहक आहे, घरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.

भारत LPG आयात का करतं?

देशांतर्गत उत्पादन एकूण मागणी पूर्ण करू शकत नसल्यामुळे, भारत त्याच्या एलपीजीच्या अंदाजे 60% आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून आयात करतो. कतार हा सर्वात मोठ्या पुरवठादारांपैकी एक आहे, जो भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी अंदाजे 34% आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, भारत सरकारने अलीकडेच देशांतर्गत  रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात अंदाजे 25% वाढ झाली आहे.

LPG तयार करण्याची प्रक्रिया 

LPG हा स्वतंत्रपणे निसर्गात आढळत नाही, तर तो कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण (Refining) आणि नैसर्गिक वायूच्या प्रक्रियेतून उप-उत्पादन (By-product) म्हणून मिळवला जातो. ही प्रक्रिया खालील टप्प्यांत पार पडते: 

नैसर्गिक वायू प्रक्रिया (Natural Gas Processing):
जेव्हा जमिनीखालून नैसर्गिक वायू काढला जातो, तेव्हा त्यात मिथेनसोबतच प्रोपेन आणि ब्यूटेन (LPG चे मुख्य घटक) असतात. या वायूंना मिथेनपासून वेगळे करण्यासाठी 'फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन' किंवा 'ॲबसॉर्प्शन' या प्रक्रियांचा वापर केला जातो. जगातील एकूण LPG पैकी सुमारे 60% उत्पादन याच मार्गाने होते.

कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण (Crude Oil Refining):
तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमध्ये (Refineries) कच्चे तेल एका मोठ्या टॉवरमध्ये 350°C ते 400°C तापमानाला तापवले जाते. तापल्यानंतर तेलाची वाफ होते आणि ती टॉवरमध्ये वर सरकते. वेगवेगळ्या तापमानाला (Boiling Points) वेगवेगळी इंधने वेगळी होतात.
टॉवरच्या सर्वात वरच्या भागात हलके वायू जमा होतात, ज्यातून LPG मिळवला जातो. उर्वरित भागातून पेट्रोल, डिझेल आणि केरोसीन तयार होते.

शुद्धीकरण आणि गंध (Purification & Odourant):
मिळालेल्या गॅसमधून पाणी, सल्फर आणि इतर अशुद्धी काढून टाकल्या जातात. LPG हा मूळचा रंगहीन आणि वासहीन असतो. गळती झाल्यास कळावे म्हणून त्यात 'इथिल मरकॅप्टन' (Ethyl Mercaptan) नावाचे तीव्र वासाचे रसायन मिसळले जाते.

द्रवीकरण आणि साठवण (Liquefaction & Storage):
हा वायू साधारण ८ बार दाबाखाली (Pressure) दाबला जातो, ज्यामुळे त्याचे रूपांतर द्रवात (Liquid) होते. हा द्रव रूपात असलेला गॅस मोठ्या टँकर्स किंवा घरगुती वापरासाठी सिलेंडरमध्ये भरला जातो. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

