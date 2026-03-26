English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
हॉर्मुजमधून बाहेर पडणं का ठरली सगळ्यांची डोकेदुखी? इराणचा यामध्ये काय रोल?

Explained : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जलवाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला आहे. आयआरजीसीच्या (IRGC) वाढीव निगराणीमुळे नाकेबंदीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यावर तसेच भारतासह अनेक देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होत आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 26, 2026, 08:39 PM IST
Iran US Israel Conflict: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील वाढत्या तणावामुळे जगभरात चिंता निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलकडून सुरू असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर इराणने हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग रोखला आहे. या निर्णयाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठांवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे, कारण हा मार्ग तेल आणि वायू पुरवठ्यासाठी सर्वात मोठा मार्ग आहे. जगातील तेल आणि एलएनजी पुरवठ्यापैकी अंदाजे २० ते २५ टक्के (दररोज अंदाजे २० ते २१ दशलक्ष बॅरल) या मार्गातून जातो. तथापि, इराणने भारतासह निवडक देशांच्या जहाजांना येथून जाण्याची परवानगी दिली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या संघर्षावर तोडगा काय? 

इराण आपल्या किनाऱ्यापासून 12 सागरी मैलांपर्यंतचा प्रदेश आपले प्रादेशिक जलक्षेत्र मानतो. या मार्गातून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शत्रू देशांच्या जहाजांवर हल्ला होऊ शकतो, असा इशारा त्याने दिला आहे. अमेरिकेने १५-कलमी शांतता योजनेद्वारे युद्धविराम घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु अधिकाऱ्यांच्या मते यावर त्वरित तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे सामुद्रधुनीच्या दोन्ही बाजूंना जहाजांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे, तणाव असूनही, अमेरिका आणि नाटो देश थेट हस्तक्षेप करण्यापासून किंवा मार्ग खुला करण्यासाठी आपली नौदले पाठवण्यापासून दूर राहत आहेत.

होर्मुझची सामुद्रधुनी महत्त्वाची का आहे?

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, कुवेत, इराक, बहरीन आणि इराण यांसारख्या देशांमधून या सामुद्रधुनीतून तेल आणि वायूची निर्यात केली जाते. या भागातील तेल आणि वायूचे सर्वात मोठे खरेदीदार भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया आहेत, जे एकत्रितपणे पुरवठ्यापैकी अंदाजे ६९ टक्के वापरतात. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे ४० टक्के आणि एलएनजीच्या ५४ टक्के आयातीसाठी या मार्गाचा वापर करतो. त्यामुळे, या मार्गातील व्यत्ययांमुळे भारतासह अनेक देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होत आहे.

सामुद्रधुनीवर इराणची कडक देखरेख

होर्मुझची सामुद्रधुनी खूप अरुंद असून, काही ठिकाणी ती फक्त सुमारे ३० किलोमीटर रुंद आहे. जहाजे केवळ मर्यादित मार्गांमधूनच जाऊ शकतात आणि तिच्या सर्वात अरुंद ठिकाणी, मार्ग ३ किलोमीटरपेक्षा कमी रुंद आहे. प्रत्येक जहाजाला इराणी सागरी हद्दीजवळूनच जावे लागते, ज्यामुळे इराणला त्यांच्यावर सहजपणे देखरेख ठेवता येते. परिणामी, कोणतेही मालवाहू जहाज इराणच्या परवानगीशिवाय ही सामुद्रधुनी ओलांडण्याचा धोका पत्करत नाही.

जलवाहतुकीत लक्षणीय घट

28 फेब्रुवारी रोजी संघर्ष सुरू झाल्यापासून, इराणने परवानगीशिवाय प्रवेश केलेल्या अंदाजे 20 जहाजांना लक्ष्य केले आहे. यामुळे जलवाहतुकीत लक्षणीय घट झाली आहे. आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात केवळ 138 जहाजे (८७ तेल आणि वायू टँकरसह) या सामुद्रधुनीतून गेली. हे प्रमाण दिवसाला केवळ 5-6 जहाजे इतके आहे, जे मागील कालावधीच्या तुलनेत अंदाजे 95 टक्क्यांनी कमी आहे. तणावापूर्वी, दररोज 135-140  जहाजे या मार्गावरून जात असत, जी जगातील तेल पुरवठ्याचा मोठा भाग वाहून नेत होती. अहवालानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्गासाठी अंदाजे 2000 जहाजे अजूनही वाट पाहत आहेत.

इराणकडून आकारले जातंय शुल्क

काही परदेशी अहवालांनुसार, इराण जहाजांकडून मोठे संक्रमण शुल्क आकारत आहे. अहवालानुसार, सुरक्षित मार्गासाठी 2 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 16-18 कोटी रुपये) पर्यंतची मागणी केली जात आहे. इराणने हे दावे फेटाळून लावले आहेत. हा मार्ग आता पूर्णपणे इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या (IRGC) नियंत्रणाखाली आहे. जहाजाला मार्गक्रमण करण्याची परवानगी मिळण्यापूर्वी, कंपनीला IRGC शी संबंधित मार्गांनी अर्ज करावा लागतो, ज्यामध्ये जहाजाची ओळख, मालकी, माल, गंतव्यस्थान आणि कर्मचारी यांचा तपशील द्यावा लागतो. त्यानंतर या कागदपत्रांची कसून तपासणी केली जाते आणि कच्चे तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांना प्राधान्य दिले जाते.

जहाजांना मार्गक्रमणाची परवानगी कशी मिळते

इराणकडून परवानगी मिळाल्यावर, जहाजाला एक विशेष कोड आणि सूचना दिल्या जातात. जेव्हा जहाज सामुद्रधुनीजवळ येते, तेव्हा VHF रेडिओद्वारे याची पुष्टी केली जाते. त्यानंतर गस्ती नौका जहाजाला सर्वात अरुंद भागातून सुरक्षितपणे मार्ग देतात आणि संपूर्ण प्रवासावर IRGC द्वारे देखरेख ठेवली जाते. त्यामुळे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. जर परिस्थिती लवकरच सामान्य झाली नाही, तर त्याचे तेलाच्या किमती, पुरवठा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Hormuz Strait explainedIran IRGC control shippingglobal oil supply route crisisHormuz Strait blockade impactship transit Iran rules

