/दुबईचे शेख सोन्याचे दागिने का घालत नाहीत? ₹1500000000000 चे मालक सोनं वापरणं का टाळतात?

Explained Why Dubai Sheikhs Avoid Wearing Gold: दुबईमधील शेख कुटुंबाची एकूण संपत्ती 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असूनही ते सोनं का वापरत नाहीत?
Explained Why Dubai Sheikhs Avoid Wearing Gold: दुबईला गेल्यानंतर सोनं खरेदी नक्की करा असा सल्ला भारतीयांकडून सहज दिला जातो. खरं तर जगातील सर्वात श्रीमंत शहरांपैकी एक असलेल्या दुबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीयांकडून सोनं खरेदी केलं जातं. आपल्याकडे तर सोन्याची एवढी क्रेझ आहे की अनेक शहरांमध्ये स्थानिक गोल्डमन आहेत जे अनेक किलोंच्या सोन्याच्या चैनी आणि दागिने घालून मिरवत असतात. मात्र जगातील सर्वाधिक सोन्याची खरेदी विक्री करणाऱ्या शहरांपैकी एक असलेल्या दुबईमधील मूळ स्थानिक असलेले अरब लोक खास करुन शेख लोक सोनं का परिधान करत नाहीत? याचबद्दल या लेखातून आपण जाणून घेणार आहोत.
भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागील दोन दिवसांमध्ये दोन सार्वजनिक सभांमध्ये भारतीयांनी पुढील वर्षभर तरी सोनं खरेदी करु नये असं आवाहन केलं आहे. मोदींनी परदेशी चलन वाचवण्याच्या उद्देशाने हे आवाहन केलं आहे. सोनं आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावं लागतं. भारत हा सोनं आयात करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक असून भारतीयांनी सोनं खरेदीचा मोह कमी केला तर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन वाचेल असं सांगितलं जात आहे. सध्या सुरु असलेल्या इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी परकीय चलन वाचवणं गरजेचं असल्याचं नमूद करत सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर सोन्याचे दागिने, जगभरातील सोन्याचे साठे असलेले देश आणि सर्वाधिक सोनं निर्मिती करणारे देश अशा बऱ्याच गोष्टी चर्चेत आहेत. त्यातच इस्लामिक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सोनं वापरलं जातं किंवा तिथून खास करुन दुबईसारख्या अंतरराष्ट्रीय शहरांमध्ये भारतीय मोठ्या प्रमाणात सोनं भारतात आणतात. पण हे सारं असतानाच दुबईमधील अती श्रीमंत शेख त्यांच्याच देशात एवढी सुबत्ता असूनही सोनं का परिधान करत नाहीत? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. या प्रश्नाचं उत्तर फारच रंजक आहे.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये समावेश होणारे दुबईचे शेख फारच क्वचितच सोनं वापरतात. दुबईचे शेख कमी सोनं वापरण्याचं मुख्य कारण धार्मिक आहे. दुबईतील शेख हे इस्लाम धर्मातील शरिया पंथीय आहेत. ते शरिया नियमांचं पालन करतात. इस्लाममध्ये पुरुषांसाठी सोने घालणे हा हराम मानला जातो. म्हणजेच इस्लाममध्ये पुरुषांनी अंगावर सोनं घालणं निषिद्ध मानण्यात आलं आहे आहे. हदीथमधील उल्लेखानुसार, मुहम्मद पैगंबरांनी, “सोने आणि रेशीम स्त्रियांसाठी वैध आहे, पण पुरुषांसाठी हराम आहे,” असं म्हटलं आहे. दुबईचे शेख कुटुंब म्हणजेच अल मक्तूम कुटुंब आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे इतर शाही कुटुंब इस्लाम धर्माचे काटेकोर पालन करतात. त्यामुळेच ते स्वतः सोन्याच्या अंगठ्या, चेन, ब्रेसलेट, घड्याळ यासारख्या वस्तू घालत नाहीत.
इस्लाममध्ये स्त्रियांसाठी मात्र सोने वैध मानले जाते. म्हणूनच शेख आपल्या पत्नी आणि मुलींना भरपूर सोने भेट देतात. अनेकदा तर शेख कुटुंबातील पुरुषांनी आपल्या लाडक्या महिलांना अगदी किलोभर सोन्याचे दागिने भेट दिल्याची उदाहरणंही आहेत.
इस्लामिक शरिया नियमांनुसार पुरुषांना चांदी परिधान करण्यास मात्र परवानगी आहे. त्यामुळेच अनेक शेख चांदीची अंगठी किंवा इतर दागिने घालतात. हे नियम फक्त दागिन्यांसाठी आहेत. पुरुषांना सोन्यासंदर्भातील निर्बंध हे फक्त अंगावर दागिने परिधान करण्यापुरते आहेत. मात्र त्यांना सोन्याचे व्यवहार करण्यास म्हणजेच सोने विक्री, सोन्यात गुंतवणूक करण्यास परवानगी आहे.
दुबई आणि आखाती देशांमध्ये सोने हे ऐश्वर्याचा दिखावा करण्यासाठी वापरतात असे मानले जाते. पुरुषांसाठी असा दिखावा करणे योग्य नाही असा येथील समज आहे. त्यामुळेच वैचारिक दृष्टीकोनातूनही पुरुष मंडळी सोनं घालणं टाळतात. विशेष म्हणजे पुरुषांनी सोनं अंगावर न घालण्याची ही प्रथा फक्त दुबईपुरती अथवा युएईमधील राज घराण्यांपुरती मर्यादित नाही. सौदी अरेबिया, ओमान, कतार सारख्या बहुतेक अती श्रीमंत देशांमध्येही मुस्लिम पुरुष सोनं अंगावर घालणं टाळतात.