/Explained: 8.1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज, 17 हजार नोकऱ्या गेल्या; तरीही Google ने या कंपनीशी केला 95 कोटींचा करार, भन्नाट Business आयडिया

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी गुगलने दिवाळखोर झालेल्या 'स्पिरिट एअरलाईन्स' (Spirit Airlines) सोबत 95 कोटींचा रुपयांचा करार केला आहे. गुगलने बंद पडलेल्या आणि दिवाळखोर विमान कंपनीसोबत 95 कोटींचा करार केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. बंद पडलेल्या कंपनीसाठी 95 कोटी मोजणे तशी कदाचित असामान्य गोष्ट वाटू शकते. परंतु त्यामागे गुगलचं एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल आहे. अमेरिकेतील 'स्पिरिट एअरलाईन्स'चे कामकाज अलीकडेच बंद पडले असून, तिची विस्तृत अंतर्गत माहिती (डेटासेट) आणि तांत्रिक माहिती (technology assets) मिळवण्यासाठी गुगलने 10 दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे ९५ कोटी रुपये) सर्वोच्च बोली जिंकली. 19 ऑगस्ट रोजी अमेरिकेच्या दिवाळखोरी न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर गुगलला हा डेटा प्राप्त होणार आहे.
गुगल या डेटाचा वापर आपल्या 'एआय' (AI) मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि उत्पादनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी करणार आहे. ही बोली 'स्पिरिट एअरलाईन्स'च्या दिवाळखोरीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या मालमत्ता लिलाव प्रक्रियेचा एक भाग होती. या शर्यतीत गुगलने सर्वाधिक बोली लावली, तर 'मर्कोर' (Mercor) या एआय स्टार्टअप कंपनीने 7.5 दशलक्ष डॉलर्सची बोली लावून दुसरे स्थान मिळवले. या कराराला अमेरिकेच्या दिवाळखोरी प्रकरणातील न्यायाधीशांची मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी असून, त्याबाबतची सुनावणी 19 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. कोणत्याही कारणास्तव गुगलच्या कराराला मंजुरी न मिळाल्यास, 'मर्कोर' ही कंपनी पर्यायी खरेदीदार म्हणून सज्ज आहे.
माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात गुगलने स्पष्ट केलं आहे की, ते या माहितीचा वापर एआय (AI) मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी करणार आहे. तथापि, न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, माहिती हस्तांतरित करण्यापूर्वी त्यातील व्यक्तीची ओळख पटू शकेल अशी सर्व माहिती पूर्णपणे काढून टाकली जाईल.
गुगलला कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती मिळणार नाही, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. एखाद्या थर्ड पार्टीटच्या मदतीने व्यक्तीची ओळख पटू शकेल अशी माहिती पूर्णपणे काढून टाकल्यानंतरच ती माहिती गुगलकडे सोपवली जाईल. थोडक्यात सांगायचे तर, गुगल या माहितीचा वापर करणार असले तरी, ती माहिती कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीशी जोडू शकणार नाही.
स्पिरिट एअरलाईन्सच्या (Spirit Airlines) या डेटासेटमध्ये कंपनीच्या कामकाजाशी संबंधित विविध प्रकारच्या नोंदींचा समावेश आहे:
- कर्मचाऱ्यांचे १० कोटींहून अधिक ईमेल्स
- ५० कोटी मायक्रोसॉफ्ट टीम्स (Microsoft Teams) मेसेज
- स्प्रेडशीट्स, कॅलेंडर्स आणि इतर ऑपरेशनल डेटा
- मार्केटिंग साहित्य, एचआर (HR) नोंदी, धोरणात्मक दस्तऐवज आणि प्रकल्प व्यवस्थापन फाइल्स
- आर्थिक डेटाबेस, लेखापरीक्षण (audits), फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणे, महसूलविषयक माहिती आणि विमान संचालनाशी संबंधित नोंदी
- 1986 पासूनच्या 1 लाख 75 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी
या करारानुसार, गूगल अंदाजे 30 दशलक्ष ओळींचा कोड, तसेच डेव्हलपमेंट मेटाडेटा, सॉफ्टवेअर मॉडेल्स आणि अल्गोरिदम्स मिळवेल. याव्यतिरिक्त, या डेटासेटमध्ये प्रतिस्पर्धी एअरलाइन्सच्या 7.2 अब्ज उड्डाणांशी संबंधित प्रायसिंग डेटा, 2008 पासूनच्या जवळपास 7.5 अब्ज प्रवासी व्यवहारांच्या नोंदी आणि प्राइसिंग कर्व्ह डेटा यांचा समावेश आहे.
प्रवाशांच्या गोपनीयतेचा विचार करून, वैयक्तिक प्रवासी डेटा या करारातून वगळण्यात आला आहे. स्पिरिट एअरलाइन्सचे 97.5 दशलक्ष प्रवासी प्रोफाइल आणि त्यांच्या 'फ्री स्पिरिट' लॉयल्टी प्रोग्रामशी संबंधित अंदाजे 50.2 दशलक्ष नोंदी या करारातून वगळण्यात आल्या आहेत.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, प्रचंड कर्जाचा बोजा असलेली 'स्पिरिट एअरलाईन्स' ही कमी दरात सेवा देणारी विमान कंपनी (low-cost carrier) या वर्षी 2 मे रोजी पूर्णपणे बंद पडली. बंद पडण्याच्या वेळी या कंपनीवर सुमारे 8.1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज होते आणि परिणामी सुमारे 17 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या.