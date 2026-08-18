Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /Explained: 8.1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज, 17 हजार नोकऱ्या गेल्या; तरीही Google ने या कंपनीशी केला 95 कोटींचा करार, भन्नाट Business आयडिया

Explained: 8.1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज, 17 हजार नोकऱ्या गेल्या; तरीही Google ने या कंपनीशी केला 95 कोटींचा करार, भन्नाट Business आयडिया

गुगलने अमेरिकेतील बंद पडलेल्या 'स्पिरिट एअरलाईन्स' (Spirit Airlines) कंपनीचा डेटासेट 95 कोटी रुपयांना विकत घेण्याचा करार केला आहे. यामागे नेमका काय हेतू आहे जाणून घ्या. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 18, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:45 PM IST
Explained: 8.1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज, 17 हजार नोकऱ्या गेल्या; तरीही Google ने या कंपनीशी केला 95 कोटींचा करार, भन्नाट Business आयडिया

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुणे- इन्फ्लुएन्सर अथर्व जगताप हल्ला प्रकरणात भलताच ट्विस्ट; कास पठारावर...; तपासात नवा खुलासा, कोण आहे अटक झालेली माधवी कुंभार?
2
3
4
5