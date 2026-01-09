English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • ट्रम्प यांच्या Locked And Loaded इशाऱ्याने जगभर टेन्शन! हा इस्लामिक देश नेक्स्ट टार्गेट?

ट्रम्प यांच्या Locked And Loaded इशाऱ्याने जगभर टेन्शन! 'हा' इस्लामिक देश नेक्स्ट टार्गेट?

Explained Why Protest In Iran: एकीकडे अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये केलेली कारवाई चर्चेत असतानाच आता थेट इराणला इशारा देण्यात आला आहे. मात्र इराणमध्ये आधीपासूनच सुरु असलेल्या हिंसाचार आणि आंदोलनाची पार्श्वभूमी काय आहे? जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 9, 2026, 12:49 PM IST
ट्रम्प यांच्या Locked And Loaded इशाऱ्याने जगभर टेन्शन! 'हा' इस्लामिक देश नेक्स्ट टार्गेट?
थेट ट्रम्प यांनी दिला इशारा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Explained Why Protest In Iran: काही दिवसांपूर्वीच व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांना त्यांच्या घरातून उचलून घेऊन जाणारे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता थेट इराणला धमकी दिली आहे. इराणमध्ये मागील 12 दिवसांपासून निदर्शने सुरु आहेत. राजधानी तेहरानपासून ते अगदी छोट्या-मोठ्या शहरांपर्यंत निदर्शनांची धग पोहोचली आहे. इराणमध्ये हजारो निदर्शक रस्त्यावर उतरले असून गुरुवारी रात्रीही येथे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. हा हिंसाचार आणि आंदोलने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होती की खामेनी सरकारला इंटरनेट आणि फोन नेटवर्कही जॅम करावं लागलं. यामुळे इराणचा जगाशी संपर्क तुटला असला तरी येथील संघर्षात 45 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. यात 8 अल्पवयीन मुलंही आहेत. इराणमधील संघर्ष शिगेला पोहोचलेला असतानाच ट्रम्प यांनी इराणला इशारा देताना शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणाऱ्यांविरोधात सरकारने हिंसाचार केला तर अमेरिका कठोर प्रत्युत्तर देईल असं म्हटलं आहे. दरम्यान रात्रीच इराणचे निर्वासित युवराज रेझा पहलवी यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे वातावरण अधिक तापलं आहे. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

इराणमध्ये काय सुरु आहे?

इराणमध्ये 28 डिसेंबर 2025 पासून निदर्शने सुरू झाली. ही निदर्शने सुरुवातीला तेहरानच्या बाजारपेठेमधील संपापासून सुरू झाली आणि अल्पावधीत देशभर पसरली.  इराणमध्ये पाकिस्तानसारखी स्थिती निर्माण झालीये असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. इराणची अर्थव्यवस्था मागील बऱ्याच काळापासून संकटात असून महागाईमुळे लोक त्रासले आहेत. रियाल हे चलन विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले असून महागाई आणि बेरोजगारीमुळे लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार या आंदोलनात 21 जणांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे. मात्र मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी मृतांची संख्या 45 असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खामेनी सरकारने या आंदोलनामागे परदेशी कट असल्याचं म्हटलं आहे. आंदोलकांकडून महागाई, भ्रष्टाचार आणि दडपशाहीविरुद्ध घोषणा देत आहेत.

इंटरनेट ब्लॅकआऊट

आंदोलनाचं समर्थन करणारे इराणचे निर्वासित युवराज रेझा पहलवी यांनी केलेल्या आवहानानंतर, गुरुवारी निदर्शने अधिक हिंसक झाली. मोठ्या संख्येने वेगवेगळ्या भागात आंदोलक रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी रॅली काढण्यात आल्या आणि रस्ते ताब्यात घेण्यात आले. 31 प्रांतांमधील 100 हून अधिक शहरांमध्ये आंदोलनाचे लोण पसरले आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारला रस्त्यावर मोठ्या संख्येने सुरक्षा दलांना तैनात करावे लागले. परिस्थिती चिघळत असल्याचं पाहून अधिकाऱ्यांनी इंटरनेट आणि फोन सेवा बंद केल्या आहेत. इंटरनेटसंदर्भातील देखरेख करणाऱ्या नेटब्लॉक्स संस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, इराणमध्ये सध्या जवळजवळ संपूर्ण देशात इंटरनेट ब्लॅकआउट सारखी स्थिती आहे. इंटरनेट आणि फोन लाईन्स कापण्यात आल्या आहेत. निदर्शनांचे फोटो आणि माहिती बाहेर जाऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे असे तज्ञांचं म्हणणं आहे. 

लोक रस्त्यावर का उतरलेत?

देशाची ढासळणारी अर्थव्यवस्था आणि महागाई हेच इराणमधील निदर्शने आणि आंदोलनांचे खरे कारण असल्याचं सांगितलं जात आहे. इराणी चलन म्हणजेच रियाल गेल्या वर्षभरात विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे. महागाई जवळपास 42 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. लोक महागाईने त्रस्त झाले असून आता थेट रस्त्यावर उतरलेत. लोकांकडे नोकऱ्या नाहीत आणि दोन वेळेच्या जेवणासाठी अन्नही नाही. इराणी सरकारवर यासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी दबाव वाढत आहे. दरम्यान, दुसरीकडे अमेरिकेचे निर्बंध सरकारी व्यवस्थापनातील ढिसाळपणा आणि भ्रष्टाचार यामुळे इराणमधील परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. सुरुवातीला केवळ दुकानदार रस्त्यावर उतरले होते. नंतर विद्यापीठातील विद्यार्थी त्यात सहभागी झाल्याने हे आंदोलन देशभरात वेगाने पसरले. इराणचे निर्वासित युवराज रेझा पहलवी यांचा आंदोलनाला पाठिंबा असून त्यांनी गुरुवारी रात्री केलेल्या आवहानानंतर परिस्थिती अधिक चिघळली आहे.

ट्रम्प काय म्हणालेत?

"शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांना इराणने सवयीप्रमाणे मारायला सुरुवात केली तर अमेरिका खूप जोरदार प्रहार करेल," असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. 'लॉक्ड अँड लोडेड' असं ट्रम्प यांनी म्हटलं असून याचा अर्थ अमेरिका इराणवर कोणत्याही क्षणी हल्ला करण्यासाठी तयार आहे. अमेरिका-इराण संबंध आधीच ताणलेले असतानाच ट्रम्प यांनी हा इशारा दिला आहे. विशेषतः क्षेपणास्त्र आणि अणुकार्य क्रमांवरून अमेरिका आणि इराण वादामुळे संपूर्ण जग टेन्शनमध्ये असतानाच ट्रम्पचा इशारा त्यात भर घालणारा आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर निकोलस मादुरो यांना अलीकडेच अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलातील त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतलं असतानाच आता इराण मुद्दाही तापला आहे. ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे अमेरिका-इराण युद्धाची शक्यता वाढली आहे. मात्र ट्रम्प यांनी हस्तक्षेप कसा असेल हे स्पष्ट केले नाही. हा संघर्ष आमची अंतर्गत बाब आहे, असं इराणने म्हटलं आहे.

'लॉक्ड अँड लोडेड' म्हणजे काय?

'लॉक्ड अँड लोडेड' इशारा म्हणजे आम्ही युद्धासाठी शस्रांसहीत तयार आहोत. यामधील 'लॉक्ड'चा अर्थ हा अंतिम इशारा आहे असा होता. तर 'लोडेड'चा अर्थ शस्रं पूर्णपणे तयार असून काहीही हलचाल केली तर पुढचा मागचा विचार न करता थेट हल्ला केला जाईल असा होतो.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Explainedprotest in irandonald trumpwarningKhamenei

इतर बातम्या

WPL 2026 MI vs RCB Live Streaming: आज भिडणार स्मृती मानधना...

स्पोर्ट्स