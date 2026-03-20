Explained: जगातील सर्वात श्रीमंत इस्लामिक देशाने ईदपूर्वीच सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पठणावर का घातली बंदी?

Explained Richest Islamic Country Bans Outdoor Namaz: इराण आणि इस्रायल अमेरिकेदरम्यान जोरदार युद्ध सुरु असून दोन्हीकडून एकमेकांच्या ठिकाणांवर हल्ले केले जात आहे. इराणकडून अनेक आखाती देशांवर हल्ले केले जात असून अमेरिकी तळांबरोबरच इतर काही आखाती देशांवरही इराणने क्षेपणास्रं सोडली आहेत. त्यामुळे येथील नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अशातच आता इस्लाम धर्मातील सर्वात पवित्र सणांपैकी एक असलेला ईद-उल-फितर साजरा केला जाणार आहे. या सणानिमित्त मुस्लिम बांधव खुल्या मैदानात, सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या संख्येनं एकत्र येऊन नमाज पठण करताना दिसतात. मात्र आता जगातील सर्वात श्रीमंत अरब देशांपैकी एक असलेल्या संयुक्त अरब अमिरात (UAE) ने ईद-उल-फितरसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे.
यंदा दरवर्षीप्रमाणे मोकळ्या मैदानात किंवा रस्त्यावर ईदची नमाज अदा न करण्याचे आवाहन युएई सरकारकडून जनतेला केले आहे. नमाज फक्त मशिदींमध्येच अदा करावी अशा सूचना नागरिकांना देण्यात आली आहे. यूएईच्या 'जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स'ने ही माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिली आहे. अनेक आखाती देशांमध्ये ईद-उल-फितरची नमाज मोठ्या मोकळ्या मैदानात एकत्रितपणे अदा केली जाते. मात्र यंदा ईदच्या उत्साहावर युद्धाचं सावट असणार आहे. त्यामुळेच अशाप्रकारे सामूहिक प्रार्थना करु नये असं सांगण्यात आलं आहे. युएई प्रशासनाने नागरिकांना मशिदींमध्ये जाऊन नमाज अदा करण्याचे आवाहन केले आहे.
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, यूएईची हवाई संरक्षण यंत्रणा सतत मिसाईल आणि ड्रोन हल्ले रोखण्यात व्यस्त आहे. अनेक ड्रोन युएई हवेतच इंटसेप्ट करुन निकामी करुन पाडले आहेत. मात्र काही ठिकाणी या निकामी ड्रोन्सचे अवशेष पडल्यामुळे किरकोळ नुकसान झाले आहे. दुबई विमानतळाबरोबरच बुर्ज खलिफासारख्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणीही ड्रोन हल्ले झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने असा हवाई संघर्ष सुरु असताना मोठ्या संख्येनं मोकळ्या मैदानावर जमणे हे संकटाला आमंत्रण देण्यासारखं असल्याने यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणीही मोठ्या संख्येनं उघड्या मैदानांवर जमू नये. आपआपल्या घरांमध्ये किंवा मशिदींमध्ये नमाज अदा करावी असं सांगण्यात आलं आहे.
इराणने करतामध्ये असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या लिक्वीड नॅचरल गॅसचा प्लँट 'रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी'वर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात या केंद्राचं मोठं नुकसान झालं आहे. याशिवाय खाडी देशांमधील तेल आणि गॅस प्रकल्पांनाही लक्ष्य करण्यात आलं आहे. या एलएनजी प्लँटवर केलेल्या हल्ल्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. इराणने यूएईमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवरही क्षेपणास्त्रांनी मागील दोन आठवड्यांमध्ये अनेकदा हल्ले केल्याचे समोर आले आहे. जगातील सुरक्षित शहरांपैकी एक मानले जाणाऱ्या दुबईमधील नागरिकांच्या जीवालाही धोका निर्माण झाला आहे. या ठिकाणी 90 टक्के परदेशी लोक राहतात. सतत होणारे हल्ले आणि युद्धाच्या सवटाखाली जगण्याऐवजी अनेक श्रीमंतांनी दुबईमधून पळ काढला आहे. अनेक श्रीमंत लोक लंडनला गेले असून यामुळे लंडनमधील रिअर इस्टेट क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले आहेत.
इराणकडून इस्लामिक देशांवर सातत्याने हल्ले होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अलिकडेच सौदी अरेबियाची राजधानी असलेल्या रियाधमध्ये अरब आणि इस्लामिक देशांची बैठक पार पडली. यात अनेक देशांनी इराणच्या हल्ल्यांचा निषेध केला. सौदी अरेबियाचे नेते फैसल बिन फरहान अल साउद यांनी सांगितले की, आपल्या देशाच्या आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी लष्करी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. आमच्याकडे अमर्याद सहनशक्ती नाही, असंही सौदी अरेबियाने स्पष्ट केलं आहे. या इशाऱ्याच्या माध्यमातून सौदी अरेबियाने थेट युद्धात उतरु अशी धमकीच इराणला दिल्याचं सांगितलं जात आहे. आखाती देशांमध्ये इराणकडून केल्या जाणाऱ्या अंदाधूंद हल्ल्यांमुळे तणावपूर्ण आहे. याच कारणामुळे ईदच्या निमित्तानेही लोकांना सुरक्षित ठिकाणी राहून नमाज अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या हल्ल्यांमुळे यंदा दुबईपासून ते इतरही अनेक देशांमध्ये ईदसंदर्भातील सूचना जारी करण्यात आल्या असून यंदाच्या ईदवर या युद्धाचं सावट अगदी स्पष्टपणे जाणवणार असल्याचं दिसत आहे.