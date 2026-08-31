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Explained: एकाच वेळी लोकांनी 2000 अंडरवेअर पुरल्या अन्... जगभर या विचित्र प्रोजेक्टची चर्चा; Underwear Index म्हणजे काय?

एक हजार लोकांनी वेगवेगळ्या जागी 2 हजारांहून अधिक अंडरवेअर पुरल्या. मात्र यामधून नेमकं काय सिद्ध झालं? हा प्रोजेक्ट कशासाठी होता? संशोधकांनी काय म्हटलंय? जाणून घ्या सविस्तर...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:09 PM IST
Explained: एकाच वेळी लोकांनी 2000 अंडरवेअर पुरल्या अन्... जगभर या विचित्र प्रोजेक्टची चर्चा; Underwear Index म्हणजे काय?
Image Credit: सध्या या प्रोजेक्टची सगळीकडे चर्चा आहे (Photo: Priska Koller, Agroscope)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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