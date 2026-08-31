/Explained: एकाच वेळी लोकांनी 2000 अंडरवेअर पुरल्या अन्... जगभर या विचित्र प्रोजेक्टची चर्चा; Underwear Index म्हणजे काय?

आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणानुसार असं तुम्ही अनेक संशोधनांच्या संदर्भातून ऐकलं किंवा वाचलं असले. खरं तर वैज्ञानिक संशोधनामध्ये जगभरातील वेगवेगळ्या स्तरावरील वेगवेगळे लोक सहभागी होत असतात. मात्र अशाच एका विचित्र संशोधनामध्ये संशोधकांनी लोकांना चक्क त्यांच्या अंडरपँट्स जमिनीत पुरायला सांगितल्या. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यानंतर एक दोन नाही तर तब्बल 2000 अंडरपँट्स लोकांनी जमिनीत पुरल्या! मात्र हे संशोधन नेमकं होतं कशासाठी आणि त्यामधून काय समोर आलं? याबद्दलच जाणून घेऊयात...
खरं तर आपण खात असलेल्या अन्नासाठी मातीच मूळ आधार असते. माती पाणी, कार्बन आणि पोषक घटक साठवून ठेवते तसेच पृथ्वीवरील जीवसृष्टीतील एका मोठ्या घटकासाठी माती हा निवाराही आहे. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, जागतिक जैवविविधतेपैकी निम्म्याहून अधिक जैवविविधता जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली अस्तित्वात आहे. मात्र, जगभरात मातीतील जैवविविधता दिवसोंदिवस कमी होत चालली आहे. याच कारणामुळे जगभरामध्ये शेती, अन्नसुरक्षा आणि परिसंस्थांची कार्यक्षमता धोक्यात आली आहे. याच मातीच्या दर्जाचा अभ्यास करण्यासाठी, स्वित्झर्लंडमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ झुरिच (यूझेडएच) आणि कृषी संशोधन क्षेत्रात काम करणाऱ्या 'ॲग्रोस्कोप' या संस्थेच्या संशोधकांनी 2021 मध्ये 'प्रूफ बाय अंडरपँट्स' नावाने लोकसहभाग असलेला प्रोजेक्ट सुरू केला. मातीतील परिसंस्थांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि मातीसंदर्भातील वैज्ञानिक माहिती (डेटा) गोळा करण्याच्या दुहेरी उद्देशांनी हा प्रकल्प राबवण्यात आला होता.
या प्रोजेक्टअंतर्गत 1 हजार व्हॉलेंटीअर्सने स्वित्झर्लंडमधील सुमारे एक हजार ठिकाणी 2 हजार सुती अंतर्वस्त्रे (अंडरवेअर) आणि 12 हजार टी-बॅग्ज जमिनीत पुरल्या. दोन महिन्यांनंतर, या व्हॉलेंटीअर्सने त्या वस्तू बाहेर काढल्या. व्हॉलेंटीअर्सने या वस्तूंचे फोटो काढले आणि पुढील अभ्यासासाठी मातीच्या नमुन्यांसह त्या प्रयोगशाळेत पाठवल्या.
'प्लांट्स, पीपल, प्लॅनेट' या नियतकालिकेमध्ये प्रकाशित झालेल्या सदर प्रोजेक्टच्या निष्कर्षांमधून स्वित्झर्लंडमधील मातीतील जैविक क्रियाशीलतेचं मॅपिंग करता आलं. या संशोधनामध्ये संशोधकांना असे आढळले की, सुती अंडरवेअर कुठे पुरल्या होत्या यावरुन त्यांच्या विघटनाच्या प्रक्रियेमध्ये फरक दिसून आला. वेगवेगळ्या ठिकाणी पुरलेल्या अंडरवेअरचं विघटन वेगवेगळ्या गतीने होत होते. हा विघटनाचा दर जमिनीखाली किती जैविक क्रिया घडत आहे याचा एक साधा निर्देशक ठरल्याचं संशोधकांनी सांगितलं. जेव्हा मातीतील जीव अधिक सक्रिय होते, तेव्हा त्यांनी कापसाचे अधिक वेगाने विघटन केले.
खाजगी बागांमध्ये पुरलेल्या अंडरवेअर्सचं सर्वात जलद विघटन झाल्याचं दिसून आले. संशोधकांना असेही आढळले की या मातीत सेंद्रिय पदार्थांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. त्यामुळेच अशा मातीत गांडूळ, बुरशी, जिवाणू आणि मातीत राहणाऱ्या इतर जीवांच्या वाढीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली होती. लॉनमधील मातीतील जीवांच्या क्रियाशीलतेची पातळी सर्वात कमी होती. शेतीची क्रियाशीलता ही मैदाने, कुरणे, बागा आणि लॉनच्या दरम्यानच्या क्रियाशीलते इतकी होती.
"आमच्या या प्रोजेक्टच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून येते की, जमिनीचे व्यवस्थापन कसे केले जाते याचा जमिनीतील जीवसृष्टी आणि जमिनीची गुणवत्ता या दोन्हींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो," असे मार्सेल व्हॅन डर हेडेन यांनी सांगितलं. मार्सेल हे या प्रोजेक्टचे सह-प्रमुख आणि यूझेडएचचे कृषी-पर्यावरणशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. संशोधकांनी जमिनीतील जीवसृष्टीला प्रोत्साहन देऊ शकणाऱ्या अनेक पद्धतींकडे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये जमीन कायमस्वरूपी झाकलेली ठेवणे, कंपोस्ट खताचा वापर करणे, अधिक वैविध्यपूर्ण पीक फेरपालट करणे आणि खनिज खते व कीटकनाशकांचा वापर कमी करणे यांचा समावेश आहे.
अभ्यास केलेल्या घटकांपैकी, अंतर्वस्त्रांचे विघटन किती लवकर होते यावर जमिनीच्या वापराचा सर्वात मोठा प्रभाव होता. जमिनीतील मातीचे रासायनिक गुणधर्मही या विघटनासाठी महत्त्वाचे ठरले. उदाहरणार्थ, पोषक घटकांच्या पातळीचा मातीच्या क्रियाशीलतेवर लक्षणीय परिणाम झाला. या प्रयोगातून असे दिसून येते की, सुती अंडरवेअर जमिनीत गाडल्याने वेगवेगळ्या प्रकारच्या मातीतील जैविक क्रिया आणि सुपीकता यांची तुलना करण्याचा एक सोपा पण उपयुक्त मार्ग मिळू शकतो. संशोधकांनी एक 'अंडरवेअर इंडेक्स' तयार करण्याचे सुचवले आहे. या इंडेक्समुळे मातीतील प्रक्रिया लोकांना समजण्यास सोप्या होतील आणि त्याचबरोबर निरोगी मातीच्या संरक्षणाच्या महत्त्वाकडेही लक्ष वेधले जाईल अशी आशा संशोधकांना आहे.