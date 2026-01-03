ट्रम्प तात्यांची सटकली! 'या' देशाची राजधानीच उडवली, राष्ट्राध्यक्षासहीत त्यांची पत्नीही पळवली; जगभर खळबळ

Explained Why USA Donald Trump Attacked Maduro: अगदी काल परवापर्यंत जागतिक शांततेसाठी नोबेल पुरस्काराची मागणी करणारे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दक्षिण अमेरिकेमध्ये युद्धाची ठिणगी पडेल अशी कारवाई अमेरिकी लष्कराकडून करुन घेतली आहे. सद्दाम हुसैन, बगदादीनंतर अमेरिकेने एका देशाच्या राष्ट्राध्यक्षासहीत पत्नीला त्याच्या घरातून उचलून नेलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर अमेरिकन लष्कराने शनिवारी 3 जानेवारी 2026 रोजी पहाटे व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकासमधील लष्करी तळ आणि महत्त्वाच्या सरकारी ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यामध्ये किमान सात भीषण स्फोट झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता हे हल्ले करण्यात आले.
एकीकडे हा हल्ला सुरु असतानाच दुसरीकडे अमेरिकी लष्कराच्या विशेष तुकडीने राष्ट्राध्यक्षांना राहत्या घरातून उचलल्याचं समोर आलं आहे. या हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी असा दावा केला आहे की व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला अमेरिकन सैन्यातील 'डेल्टा फोर्स'ने ताब्यात घेतले असून त्यांना देशाबाहेर सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले आहे. मादुरे आणि त्यांच्या पत्नीच्या अटकेनंतरचा पहिला फोटोही समोर आल्याचे वृत्त आहे.
व्हेनेझुएलातील मादुरो सरकारची 'हुकूमशाही' संपवण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आल्याचं ट्रम्प प्रशासनाने म्हटलं आहे. तसेच तेथील अफाट तेल साठ्यांवर मादुरो सरकारचा प्रभाव असल्याने हा हल्ला करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच मादुरो सरकारला 'विदेशी दहशतवादी संघटना' घोषित केले होते. त्यानंतर काही दिवसातच हा हल्ला करण्यात आला आहे.
व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. तसेच राष्ट्राध्यक्ष मादुरो जिवंत असल्याचा पुरावा अमेरिकेने जगासमोर सादर करावा असंही रॉड्रिग्ज म्हणाले आहेत. रशिया आणि चीननेही अमेरिकेच्या या लष्करी कारवाईवरुन टीका केली आहे.
या लष्करी संघर्षाला तोंड फुटण्याआधीच व्हेनेझुएला तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करत होता. तेथील महागाईचा दर 600% पर्यंत पोहोचण्याची भीती वर्तवली जात होती आणि चलनाची किंमत जवळजवळ शून्य झाली होती. मात्र आता अमेरिकेने थेट हल्ला करुन राष्ट्राध्यक्षांनाच पळवून नेल्याने दक्षिण अमेरिकेत युद्धाची ठिणगी पडली आहे. याचे जागतिक राजकारणावरही परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.