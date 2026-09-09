/Explained: बॉयफ्रेंडकडून शरीरसंबंधांची मागणी, मासिक पाळी अन् हॉटेल रुम... न्यायालयाने शिक्षा दुप्पट का केली?

लैंगिक संबंधांच्या मागणीमधून एका तरुणीने आपल्या प्रियकराला संपवल्या प्रकरणी एक मोठा निर्णय न्यायालयाने घेतला असून आरोपी तरुणीला ठोठावण्यात आलेली शिक्षा दुप्पट केली आहे. लैंगिक संबंधांची मागणी केल्यामुळे आपल्या प्रियकराची भोसकून हत्या करणाऱ्या तरुणीची शिक्षा मलेशियातील न्यायालयाने वाढवताना मूळ शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायालयाने आरोपीबाबत 'अति-सहानुभूती' दर्शवली होती, असे निरीक्षण नोंदवत शिक्षेत वाढ केली आहे.
मंगळवारी समोर आलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने 'शाय' नावाच्या या तरुणीच्या शिक्षेत वाढ केली आहे. जोहोर बाहरू येथील उच्च न्यायालयाने तिला साडेसहा वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा आता वाढवून 12 वर्षे करण्यात आली आहे. तिची ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी तिचे केवळ 'शाय' हे नाव वापरण्यात आल्याचं, 'फ्री मलेशिया टुडे' या न्यूज पोर्टलने दिलेल्या वृत्तात नमूद केले आहे.
न्यायालयामध्ये त्रिसदस्यीय खंडपीठातील तीन न्यायाधीशांपैकी एक असलेल्या एव्ह्रोल मॅरिएट पीटर्स यांनी निकालाबद्दल बोलताना, राज्य स्तरावरील न्यायालयाने 'शाय'च्या वयावर खूप जास्त भर देत तिला तुलनेनं कमी शिक्षा सुनावली. मात्र तिच्या कृत्याच्या गांभीर्याकडे पुरेसे लक्ष साडेसहा वर्षाची शिक्षा सुनावताना लक्षात घेतली नाही, असं नमूद केलं आहे. घटनेच्या वेळी 'शाय' अवघ्या 19 वर्षांची होती.
न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, 20 सप्टेंबर 2022 रोजी 'शाय' आणि तिचा 29 वर्षीय प्रियकर जोहोर बाहरू येथील 'जालान ऑस्टिन हाइट्स'जवळील एका हॉटेलमध्ये थांबले होते. हे जोडपे या भेटीच्या एक वर्षापासून एकमेकांना डेट करत होते. हॉटेलच्या रुममध्ये असताना प्रियकराने तिच्याकडे लैंगिक संबंधांची मागणी केली. मात्र 'माझी मासिक पाळी सुरू आहे,' असं सांगत तिने शरीरसंबंध ठेवण्यात नकार दिला. त्यानंतर प्रियकराने चाकू काढून तिला धमकावले. त्याच्या हातातील शस्त्र हिसकावून घेण्याच्या प्रयत्नात दोघांमध्ये चांगलीच झटापटी झाली. या झटापटीदरम्यान तिने त्याच्याच हातातील चाकूने त्याच्या छातीवर अनेक वेळा वार केले. नंतरच्या शवविच्छेदनात त्याच्या शरीरावर चाकूचे 28 वार असल्याचे आढळून आले.
आत्मसमर्पण केल्यानंतर, सुरुवातीला 'शाय'वर हत्येचा (मर्डर) आरोप ठेवण्यात आला होता. मात्र, तिच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केल्यानंतर हा आरोप बदलून 'अनावधानाने झालेला सदोष मनुष्यवध' असा करण्यात आला. 'शाय'ने या तुलनेनं कमी गंभीर कलमांखाली आपला गुन्हा कबूल केला आणि तिला साडेसहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र सरकारी पक्षाने या शिक्षेविरुद्ध अपील केले. न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे मान्य केले. शिक्षा सुनावताना गुन्ह्याचे गांभीर्य विचारात घेतले गेले नाही, असं वरिष्ठ न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती पीटर्स यांनी 'शाय'ला 'तरुण गुन्हेगार' म्हणून देण्यात आलेली सवलत सध्याचा विचार केला तर देता येणार नाही. तरीही उच्च न्यायालयाने वयाचा शिक्षेत सवलत मिळवून देणारा घटक म्हणून विचार करून चूक केली. दोषी ठरवण्यात आलं तेव्हा ती 22 वर्षांची होती, म्हणजेच ती कायद्याने ठरवलेल्या 21 वर्षांच्या वयोमर्यादेपेक्षा मोठी होती.
उच्च न्यायालयाने निकाल देताना दोघांमध्ये झालेल्या झटापटीचाही विचार केला होता. "हा काही एका क्षणाच्या आवेगात केलेला वार नव्हता. शरीरावरील अनेक जखमांवरून हा सलग आणि हिंसक हल्ला असल्याचे दिसून येते," असे पीटर्स यांनी नवा निकाल देताना नमूद केले. शायचे वय, तिने गुन्हा कबूल करणे, तिला वाटणारा पश्चात्ताप, तिचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसणे आणि तिची मानसिक स्थिती यांसारख्या गोष्टी तिला दिलासा देणाऱ्या बाबी आहेत, हे मान्य केलं तरी मृताच्या शरीरावरील 28 जखमा, चाकूचा वापर, छातीवर केलेले वार आणि एका व्यक्तीचा जीव गेला आहे या साऱ्या गोष्टींचाही समतोल राखण विचार करणे आवश्यक असल्याचं पीटर यांनी नमूद केले आहे.
"ती तरुण आहे, तिला पश्चात्ताप झाला आहे आणि ती मानसिक धक्क्यातून जात आहे. त्यामुळे ती काही प्रमाणात सहानुभूतीस पात्र आहे. पण तिला मृत व्यक्तीच्या शोकाकुल कुटुंबाची परतफेड करावी लागणार आहे," असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले. जनहित लक्षात घेता 'शाय'साठी 12 वर्षांची शिक्षा योग्य आणि आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही शिक्षा शायच्या अटकेच्या दिवसापासून लागू होईल. सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त 30 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद मलेशियन कायद्यात आहे.