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Explained: बॉयफ्रेंडकडून शरीरसंबंधांची मागणी, मासिक पाळी अन् हॉटेल रुम... न्यायालयाने शिक्षा दुप्पट का केली?

हा सारा प्रकार घडला त्यावेळी हे दोघेही एका वर्षापासून रिलेशनशीपमध्ये होते. त्या दिवशी नेमकं काय घडलं? कोर्टाने आधी काय शिक्षा दिलेली? आता काय बदल करण्यात आलाय?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:46 PM IST
Explained: बॉयफ्रेंडकडून शरीरसंबंधांची मागणी, मासिक पाळी अन् हॉटेल रुम... न्यायालयाने शिक्षा दुप्पट का केली?
Image Credit: न्यायालयाने या प्रकरणात नवा काय निकाल दिला (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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