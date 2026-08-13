Explainer : सूर्यापेक्षा 1,00,000 पट जास्त वजन, 10,000 कोटी पट जास्त ऊर्जा; बम्हांडात सापडला सर्वात शक्तिशाली 'ब्लॅक होल' स्टार

ब्लॅक होल : 'ब्लॅक होल' म्हणजे ब्रम्हांडातील सर्वात रहस्यमयी वस्तू. खगोलशास्त्रज्ञांनी दूरच्या अवकाशात नवीन प्रकारच्या 'ब्लॅक होल' लावला आहे. याला 'ब्लॅक होल स्टार' असे नाव देण्यात आले आहे. नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपने हा ब्लॅक होल शोधला आहे. हा ब्लॅक होल सूर्यापेक्षा 1,00,000 पट जास्त वजनदार आणि 10,000 कोटी पट जास्त ऊर्जा निर्माण करणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
अमेरिकेतील एमआयटी आणि इतर संस्थांमधील शास्त्रज्ञांच्या संशोधनाला मोठे यश आले आहे. विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळात एका अत्यंत तेजस्वी लाल ठिपक्याचा शोध लावला आहे. या शोधाने जगभरातील शास्त्रज्ञांना चकित केले आहे. हा तेजस्वी लाल ठिपका संपूर्ण सूर्यमालेएवढी असून, ती एका खूप मोठ्या आणि प्रचंड वस्तुमानाच्या ताऱ्यासारखी दिसते.
सूर्यमालेच्या सुरुवातीच्या काळातील प्रतिमांमध्ये दिसणाऱ्या एका लाल ठिपक्याकडे शास्त्रज्ञ आकर्षित झाले. ही वस्तू पृथ्वीपासून अब्जावधी प्रकाशवर्षे दूर आहे. बिग बँगनंतर 660 दशलक्ष वर्षांनी याची निर्मिती झाली असावी असे मानले जात आहे.
शास्त्रज्ञांनी या विचित्र वस्तूचे विश्लेषण केले. याचे निष्कर्ष आश्चर्यकारक आहेत. हे एका विशाल ताऱ्यासारखे दिसत आहे. परंतु ते कोणत्याही ज्ञात ताऱ्यापेक्षा खूप जास्त ऊर्जा उत्सर्जित करते. ही वस्तू सामान्य ताऱ्यांपेक्षा 100 अब्ज पट जास्त ऊर्जा निर्माण करत आहे. एवढी ऊर्जा सामान्यतः फक्त ब्लॅक होलद्वारेच उत्सर्जित केली जाते. यामुळेच संशोधकांनी याला 'ब्लॅक होल स्टार' असे नाव दिले आहे.
'मिराज ऑर मिरॅकल' नावाच्या सर्वेक्षणाचा भाग म्हणून संशोधकांची एक टीम विश्वातील सर्वात जुन्या आणि सर्वात दूरच्या आकाशगंगांचा शोध घेत आहे. याच काळात, त्यांना JWST च्या प्रतिमांमध्ये एक अतिशय लाल आणि तेजस्वी ठिपका दिसला, जो इतरांपेक्षा वेगळा उठून दिसत होता. जेव्हा अवकाशात एखादी वस्तू लाल दिसते, तेव्हा शास्त्रज्ञ असे गृहीत धरतात की तिच्याभोवती धुळीचे थर आहेत. उदाहरणार्थ, धुरामुळे आकाश लाल दिसू शकते, परंतु या ठिकाणाहून येणाऱ्या प्रकाशाने असे इतर संकेत दाखवले जे धुळीच्या रचनेशी जुळत नव्हते. शास्त्रज्ञांनी या वस्तूला MoM-BH*-1 असे नाव दिले आहे. या वस्तूच्या केंद्रस्थानी एक कृष्णविवर अर्थता ब्लॅक होल आहे. याचे वस्तुमान सूर्याच्या वस्तुमानाच्या सुमारे 1,00,000 पट आहे. या कृष्णविवराभोवती वायूचे एक प्रचंड मोठे वलय आहे, जे इतके मोठे आहे की ते संपूर्ण सूर्यमालेच्या आकाराचा एखादा तारा असल्यासारखे दिसते.