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Explainer : सूर्यापेक्षा 1,00,000 पट जास्त वजन, 10,000 कोटी पट जास्त ऊर्जा; बम्हांडात सापडला सर्वात शक्तिशाली 'ब्लॅक होल' स्टार

 बम्हांडातील सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे ब्लॅक होल. संशोधकांना सर्वात शक्तिशाली 'ब्लॅक होल' सापडला आहे. सूर्यापेक्षा 1,00,000 पट जास्त वजनदार असून 10,000 कोटी पट जास्त ऊर्जा यात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 13, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:30 PM IST
Explainer : सूर्यापेक्षा 1,00,000 पट जास्त वजन, 10,000 कोटी पट जास्त ऊर्जा; बम्हांडात सापडला सर्वात शक्तिशाली 'ब्लॅक होल' स्टार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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