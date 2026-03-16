English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Explainer: 118 वर्ष जुना इतिहास; इराणच्या खार्ग बेटावरचा खजिना लुटला तर संपूर्ण देश उद्ध्वस्त होईल; चीन आणि भारताचेही महाप्रचंड नुकसान

Explainer: 118 वर्ष जुना इतिहास; इराणच्या खार्ग बेटावरचा खजिना लुटला तर संपूर्ण देश उद्ध्वस्त होईल; चीन आणि भारताचेही महाप्रचंड नुकसान

 इराणच्या खार्ग बेटावर सर्वात मोठा खजिना दडलेला आहे. हा खजिना लुटला गेला तर संपूर्ण इराण देश उद्धवस्त होईल. चीन आणि भारताचेही महाप्रचंड नुकसान होईल. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 16, 2026, 06:27 PM IST
Kharg Island Iran: इराणसाठी तेल हा एक मोठा खजिना आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात तेलावर अवलंबून आहे. तेलातून मिळणारे उत्पन्न देशाचे प्रमुख आर्थिक स्त्रोत आहे. इराणच्या खार्ग बेटा मोठा खजिना दडलेला आहे.  इराणचा खजिना लुटला गेला तर तो संपूर्ण देश उद्ध्वस्त होईल. इतकचं नाही तर चीन आणि भारताचे महाप्रचंड  नुकसान होईल.  
अमेरिका इस्रायलसह  आणि इराण एकमेकांवर हल्ले करत आहेत. इस्रायली सैन्याने इराणच्या महत्वाच्या प्रकल्पांवर हल्ले केले आहेत. यामध्ये अणु सुविधा, तेल कारखाने, लष्करी तळ आणि निवासी क्षेत्रांचा समावेश आहे. असे असले तरी अमेरिकेने पर्शियन आखातात असलेल्या खार्ग बेटावर अद्याप हल्ला केलेला नाही. अमेरिका आणि इस्रायलने एका विशिष्ट रणनीतीचा भाग म्हणून या लहान बेटावर हल्ला करणे टाळले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

खार्ग बेट तेलसाठ्याचा मोठा खजिना

खार्ग बेट हे त्याच्या भौगोलिक स्थानापेक्षा त्याच्या आर्थिक  फायद्यासाठी फार महत्वाचे आहे. या बेटाला अनेकदा इराणची "आर्थिक जीवनरेखा" म्हटले जाते. खार्ग बेट इराणच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी सुमारे 90 टक्के महसूल मिळवून देते. इराणच्या तेल निर्यातीसाठी एक जीवनरेखा आहे, जे देशाच्या आर्थिक बजेटच्या 40 टक्के भाग पुरवते. या बेटावर दररोज 7 दशलक्ष बॅरल तेल लोड करण्याची क्षमता आहे. हे बेट पर्शियन आखाताच्या उत्तरेकडील भागात स्थित आहे. हे बेट मुख्य भूमीपासून सुमारे 25 ते 30 किलोमीटर अंतरावर एक कोरल बेट आहे.  खोल पाण्यात तेलखाणी आहेत. येथे मोठ्या तेल टँकर (VLCCs) च्या बर्थिंग आणि लोडिंगला परवानगी मिळते. बेटाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये दररोज अंदाजे 7 दशलक्ष बॅरल तेल लोड करण्याची क्षमता आहे. त्याची साठवण क्षमता देखील मोठी आहे, ज्यामध्ये अंदाजे 28 दशलक्ष बॅरल तेल साठवले जाते.

इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा

1960 च्या दशकात अमेरिकन तेल कंपनी अमोकोने बांधलेले हे बेट तेव्हापासून इराणचे प्राथमिक तेल निर्यात टर्मिनल म्हणून काम करत आहे. त्याचे स्थान तेल सुपरटँकरसाठी सर्वात सोयीस्कर आणि सुलभ आहे. हे बेट इराणच्या तेल निर्यात क्षमतेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. हे बेट इराणच्या अर्थव्यवस्थेसाठी इतके महत्त्वाचे आहे की त्याशिवाय इराणची अर्थव्यवस्था एक क्षणात ढासळू शकते. इराणची संपूर्ण अर्थव्यवस्था हा बेटावर अवलंबून आहे.  इराण खार्ग बेटावर आपले मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल विकसित करत आहे.  याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याच्या सभोवतालच्या पाण्याची खोली. इराणच्या बहुतेक किनारी बंदरांमध्ये उथळ पाणी आहे, ज्यामुळे मोठ्या तेल टँकरना तेथे थांबणे कठीण होते. हे बेट अद्वितीय आहे कारण त्याच्या सभोवतालचा समुद्र जगातील सर्वात मोठ्या तेल टँकरना देखील सामावून घेण्याइतका खोल आहे.

प्रचंड निर्यात क्षमता 

खार्ग बेटावर एक मोठी तेल साठवणूक सुविधा आहे. ऊर्जा तज्ञांचा असा अंदाज आहे की या बेटावर एका वेळी अंदाजे 28 ते 30 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल साठवता येते. येथे इराण मोठ्या प्रमाणात तेल साठवते. येथूनच  इराण आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांना तेल निर्यात करते. बेटाची निर्यात पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात तेल हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या, खार्ग बेटाची टर्मिनल प्रणाली दररोज 7 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल निर्यात करू शकते. या क्षमतेमुळे ते मध्य पूर्वेतील सर्वात महत्वाचे तेल टर्मिनल आहे.

प्रमुख तेल क्षेत्रांना जोडणारे पाइपलाइन नेटवर्क 

खार्ग बेट हे इराणच्या अनेक प्रमुख तेल उत्पादक प्रदेशांशी एका मोठ्या पाइपलाइन नेटवर्कद्वारे जोडलेले आहे. अहवाज तेल क्षेत्र, मारून तेल क्षेत्र आणि गचसारन तेल क्षेत्र यासारख्या प्रमुख भू-आधारित तेल क्षेत्रांमधून कच्चे तेल पाइपलाइनद्वारे बेटावर नेले जाते. याव्यतिरिक्त, अबुजार तेल क्षेत्र, फोरोजान तेल क्षेत्र आणि डोरुड तेल क्षेत्र यासारखे ऑफशोअर तेल क्षेत्र पर्शियन आखाताखाली टाकलेल्या पाणबुडी पाइपलाइनद्वारे खार्ग बेटाशी जोडलेले आहेत.

खार्ग बेटाचा  इतिहास काय आहे? 

खार्ग बेटाचा इतिहास जितका जुना आहे तितकाच तो गुंतागुंतीचा देखील आहे. संपूर्ण इतिहासात, हे बेट विविध परदेशी शक्तींच्या नियंत्रणाखाली राहिले आहे, ज्यात डच ईस्ट इंडिया कंपनी आणि त्यापूर्वी पर्शियन आखातात कार्यरत पोर्तुगीज सैन्याचा समावेश होता. अखेर, 20 व्या शतकात, हे बेट पूर्णपणे इराणी भूभागाचा भाग बनले. 1925  ते 1941 पर्यंत इराणवर राज्य करणाऱ्या रझा शाह पहलवीच्या कारकिर्दीत खार्ग बेटाचा वापर वेगळ्या उद्देशाने केला जात होता. मुख्य भूमीपासून वेगळे असल्याने, हे बेट राजकीय कैद्यांना ठेवण्यासाठी एक ठिकाण म्हणून वापरले जात असे. त्याच्या दुर्गम स्थानामुळे वसाहतवादी शक्तींना कैद्यांना ठेवण्यासाठी दुर्गम बेटांचा वापर केला जायचा. 

इराणच्या तेलसाठ्याचा 118 वर्ष जुना इतिहास  

इराणच्या तेलसाठ्याचा 118 वर्ष जुना इतिहास आहे. इराणमध्ये पहिल्यांदा 1908 मध्ये तेलाचा शोध लागला. मात्र, देशाची आधुनिक पेट्रोलियम निर्यात व्यवस्था दशकांनंतर विकसित झाली. 1950 च्या दशकाच्या अखेरीस, इराणने मोठ्या प्रमाणात तेल निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे धोरणात्मक महत्त्व ओळखले होते. 1958 मध्ये, इराणने आपल्या तेल उद्योगात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. 1960 च्या सुमारास, सरकारने एका अमेरिकन कंपनीला खार्ग बेटावर खोल पाण्यातील एक मोठे तेल निर्यात टर्मिनल बांधण्याचे काम सोपवले. लवकरच हे बेट इराणच्या तेल निर्यात ऑपरेशन्ससाठी एक प्रमुख केंद्र बनले.

चीन हा इराणचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार

चीन हा इराणचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार मानला जातो. जर इराणी तेल पुरवठा विस्कळीत झाला तर चीनच्या ऊर्जेच्या गरजा आणि व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो.भारतानेही एकेकाळी इराणकडून तेल खरेदी केले होते. जर या प्रदेशात तणाव वाढला तर तेलाच्या किमती वाढू शकतात, ज्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. खार्ग बेट इराणसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, कारण ते ते ठिकाण आहे जिथून इराणचे बहुतेक कच्चे तेल जगभरातील विविध देशांमध्ये पाठवले जाते. असे म्हटले जाते की इराणच्या सुमारे ९० टक्के कच्च्या तेलाची निर्यात या बेटावरून केली जाते. म्हणूनच, हे ठिकाण इराणची आर्थिक जीवनरेखा म्हणून देखील ओळखले जाते. जर अमेरिकेने या तेलावर नियंत्रण मिळवले किंवा ते खराब झाले तर इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Explainer 118 year old history Iran reservIran's largest oil deposit on Kharg Islandm Big financial loss if attackedइराणखार्ग बेट

इतर बातम्या

मुंबईतील गॅस तुटवड्याबाबत महापौर रितू तावडे यांचा अजब दावा;...

महाराष्ट्र बातम्या