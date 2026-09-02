Explainer : 244 दिवसांत 1,65,000 लोकांची नोकरी 'या' एका कारणामुळे गेली; 2026 वर्ष नोकरदार वर्गाला धडकी भरवणारे

कर्मचारी कपात : 2026 वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच प्रचंड नोकर कपात सुरु आहे. याचा सर्वात मोठा फटका हा IT सेक्टरला बसला आहे. IT सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. 2026 वर्ष हे नोकरदार वर्गाला धडकी भरवणारे ठरले आहे. 244 दिवसांत म्हणजेच मागील 8 महिन्यात 1,65,000 लोकांची नोकरी गमावली आहे. जगभरासाह भारतातील अनेक दिग्गज कंपन्यांनी प्रचंड प्रमाणात कर्मचारी कपात केली आहे. कर्मचारी कपातीमागे एकच कारण समोर येत आहे.
अहवालानुसार 2026 च्या पहिल्या आठ महिन्यांतच 1,65,000 लोकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. नोकर कपातीचा हा आकडा 2025 च्या संपूर्ण वर्षातील नोकरकपातीच्या आकडेवारीपेक्षा जवळपास 65 टक्के जास्त आहे. AI-संबंधित घटकांमुळे 1,65,000 अधिक नोकऱ्यांवर परिणाम झाला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनचा कॉर्पोरेट व्यवसाय आणि नोकऱ्यांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे या आकडेवरुन दिसत आहेत.
संपर्क फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि एचसीएल टेक्नॉलॉजीजचे माजी सीईओ, विनीत नायर यांनी एआयमुळे होणाऱ्या नोकरकपातीवर उघडपणे टीका केली आहे. प्रत्येक क्रांती आणि प्रत्येक नवीन शोध हा मानवानेच घडवून आणला आहे, त्यामुळे लोकांना समस्या किंवा वापरून फेकून देण्याजोगी वस्तू मानू नये. त्यांनी आपल्या 'ह्युमन्स फर्स्ट, मशीन्स सेकंड' या पुस्तकावरील चर्चेदरम्यान ही टिप्पणी केली.
भविष्यात एआय (AI) हे आजच्या कॅल्क्युलेटर किंवा इंटरनेटइतकेच सर्वसामान्य होईल अस नायर म्हणाले. ते स्वतःहून काही फरक घडवणारे साधन राहणार नाही. आतापर्यंत न सुटलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी एआयचा वापर करणाऱ्यांनाच खरा फायदा होईल.
एआय-संबंधित नोकरकपातीची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये सात प्रमुख आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमधील अंदाजे 18,000 नोकऱ्या एआय-संबंधित बदलांमुळे प्रभावित झाल्या होत्या. 2025 मध्ये हा आकडा 1,00,00 पेक्षा जास्त झाला. आता, 2026 च्या केवळ आठ महिन्यांतच 1,65,000 पेक्षा जास्त लोकांनी नोकरी गमावली आहे.
एआयने मेटा, ॲमेझॉन, डेल ते टीसीएस पर्यंतच्या कंपन्यांमधील नोकऱ्या हिरावून घेतल्या आहेत.
अहवालानुसार, 55 हून अधिक सीईओनी कर्मचारी कपातीचे कारण म्हणून एआयचा उल्लेख केला आहे. एआयच्या नावाखाली कर्मचारी कपात करणाऱ्या केवळ तंत्रज्ञान कंपन्याच नाहीत. बँकिंग, कन्सल्टिंग, कायदा, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, उत्पादन आणि मीडिया यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये देखील याचा परिणाम दिसून येत आहे.
20025 पासून किमान 11 कंपन्यांनी एआय-संबंधित कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. 10,000 किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. यामध्ये अॅक्सेंचर, अॅमेझॉन, सिटीग्रुप, डेल, एचएसबीसी, इंटेल, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओरॅकल, टीसीएस आणि यूपीएस यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे.
AI चा धोका फक्त IT सेक्टरपुरता मर्यादित नाही. एआय अशा नोकऱ्यांवरही परिणाम करत आहे, ज्यांना अलीपर्यंत तंत्रज्ञानाशी थेट संबंधित मानले जात नव्हते. बेकर मॅकेन्झीसारख्या लॉ फर्म्समध्ये सपोर्ट स्टाफ, संशोधन आणि सचिवालयाच्या पदांवर परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. लुफ्थांसाने 2030 पर्यंत हजारो प्रशासकीय पदे रद्द करण्याची योजना जाहीर केली आहे. नायकीने आपल्या पुरवठा साखळी आणि डिजिटल कामकाजामध्ये ऑटोमेशनचा वापर वाढवला आहे. लॉजिस्टिक्स कंपनी सीएच रॉबिन्सनने देखील एआय-आधारित किंमत निर्धारण, वेळापत्रक आणि मालवाहतूक ट्रॅकिंग साधने लागू केल्यानंतर आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली आहे.
एआयमुळे नवीन रोजगारही निर्माण होत आहेत, पण कौशल्ये बदलत आहेत. कंपन्यांच्या निर्णयांतून एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येत आहे की, एआय केवळ नोकऱ्या जात नाहीत, तर नोकऱ्यांचे स्वरूपच बदलत आहे. अनेक कंपन्या प्रभावित कर्मचाऱ्यांना एआय, डेटा ॲनालिटिक्स आणि इतर नवीन तांत्रिक भूमिकांसाठी प्रशिक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
ज्या कर्मचाऱ्यांची सध्याची कौशल्ये कंपन्यांच्या मते एआय युगात कमी समर्पक आहेत, त्यांच्या बाबतीत एक मोठे आव्हान आहे. यामुळेच अनेक कंपन्या आता आपला कर्मचारी वर्ग वाढवण्याऐवजी एआय तज्ञांची भरती करण्यावर आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यांमध्ये बदल करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत.