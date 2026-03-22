  • Explainer: 22 देश इराणविरोधात एकवटले; सर्वांनी मिळून एकजुटीने केली एकच मागणी; आता इराणला निर्णय घ्यावाच लागणार

Explainer: 22 देश इराणविरोधात एकवटले; सर्वांनी मिळून एकजुटीने केली एकच मागणी; आता इराणला निर्णय घ्यावाच लागणार

अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध पेटले आहे.  अमेरिका इस्त्रायलच्या हल्ल्यांना इराण देखील तितक्याच तीव्रतेने पलटवार कर आहे. अशाकतच आता इराणचे टेन्शन वाढवणारी अपडेट समोर आली आहे.   22 देश इराणविरोधात एकवटले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 22, 2026, 05:13 PM IST
Explainer: 22 देश इराणविरोधात एकवटले; सर्वांनी मिळून एकजुटीने केली एकच मागणी; आता इराणला निर्णय घ्यावाच लागणार

Iran Israel War : आखाती देशांमधलं युद्धाचा भडका आणखी उडाला आहे. युद्धाबाबत ट्रम्प यांचा अंदाज चुकला. इराणसोबतचं युद्ध लांबलं आणि याचा मोठा फटका अमेरिकेला बसला. त्यामुळे ट्रम्प यांनी आता एक मेगाप्लान आखलाय. या प्लान नुसार ज्या होर्मुजच्या खाडीमुळे ट्रम्प यांची नाचक्की झाली. त्याच होर्मुजच्या खाडीवर ताबा मिळवायचा आहे. यासाठी अमेरिकेच्या युद्धनौका, हेलिकॉप्टर सुद्धा रवाना झालेयत. वेगवेगळ्या युद्धनौकांवर मिळून अमेरिकेचे 4 हजार जवान आहेत.  त्यामुळे  होर्मुजचा समुद्र पेटण्याची शक्यता आहे. अशातच आता 22 देश इराणविरोधात एकवटले आहेत.  होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरु करण्याची मागणी हे देश करत आहेत.  इराणचं नौदल, सैन्य सध्या कुंडली मारुन बसलंय. इतकच नाही तर होर्मुजच्या खाडीतून तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांकडून इराण प्रवासाच्या  परवानगीसाठी पैसेही घेतोय.

इराणविरोधात एकटलेल्या 22 देशांनी इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. यामध्ये बहुतेक युरोपीय देशांसह, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि बहरीनसारख्या आखाती देशांचा समावेश आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, इराणने निःशस्त्र व्यापारी जहाजांवर हल्ले केले आहेत, तेल आणि वायू यांसारख्या नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले आहे. इराणी सैन्याद्वारे सामुद्रधुनीची एक प्रकारची नाकेबंदी लादली आहे. हे एकप्रकारे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे.  या देशांनी इराणने आपल्या धमक्या, सुरुंग पेरणी, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले, तसेच जलवाहतुकीत अडथळा आणणाऱ्या इतर कारवाया तात्काळ थांबवाव्यात अशी मागणी केली आहे.

 होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात मोठा व्यापारी मार्ग आहे.  सुमारे 20 टक्के तेल आणि वायू व्यापारासाठी एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. ही सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होत आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेने इराणमधील 8,000 हून अधिक लष्करी तळावंर हल्ले केले आहेत, ज्यात 130 इराणी जहाजांचा समावेश आहे. आतापर्यंत इराणमधील 8,000 हून अधिक लष्करी लक्ष्यांवर हल्ले केले आहेत. ज्यात 130 इराणी जहाजांचा समावेश आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तीन आठवड्यांच्या कालावधीतील ही सर्वात मोठी नौदल हानी आहे," असे अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. अमेरिकेचे हल्ले तीव्र होत असल्याने इराणची लढाऊ क्षमता सातत्याने कमी होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

इराणविरोधात एकवटेलल्या 22 देशांची मागणी काय आहे? 

इराणविरोधात एकवटलेल्या 22 देशांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देण्याची आपली तयारी स्पष्टपणे दर्शवली. जे देश आधीच तयारीचे नियोजन करत आहेत, त्यांच्या वचनबद्धतेचे त्यांनी स्वागत केले. या निवेदनात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन करण्यात आले आहे की, जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा स्थिर राहाव्यात यासाठी हे संकट सोडवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र काम करावे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचा हवाला देत, या देशांनी इराणला मुक्त नौकानयनाच्या तत्त्वाचे पालन करण्याचे आवाहन केले. इराण आणि पाश्चात्य देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. अनेक जहाजे आखाती प्रदेशात अडकून पडली आहेत या पार्श्वभमीवर हे  निवेदन देण्यात आले आहे. 

इराण विरोधात एकवटलेले 22 देश कोणते?

 ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, जपान, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, डेन्मार्क, लॅटव्हिया, स्लोव्हेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन आणि लिथुआनिया हे धेस इराणविरोधात एकत्र आले आहेत. या देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. सुरुवातीला काही प्रमुख देशांनी पुढाकार घेतलेल्या या निवेदनात नंतर इतर राष्ट्रे सामील झाली, ज्यामुळे एकूण संख्या 22 झाली. या देशांनी इराणच्या कृतींना आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी ऊर्जा बाजारपेठ स्थिर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (IEA) सामरिक पेट्रोलियम साठे उपलब्ध केल्याचे कौतुक केले आणि पुढील पावले उचलण्याचे वचन दिले.
तज्ञांच्या मते, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती सुदारली नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला याचा फटका बसू शकतो. यामुळे एक मोठं आरथिक संकट निर्माण होऊ शकते. हे आर्थिक संकट अतिशीय  गंभीर आव्हान उभी करु शकते. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे अनेक देशांमध्ये इंधन महाग झाले आहे. इराणचा दावा आहे की ही सामुद्रधुनी केवळ शत्रूच्या जहाजांसाठी बंद आहे, परंतु व्यापारी जलवाहतूक अक्षरशः ठप्प झाली आहे. लष्करी हस्तक्षेपाची कोणतीही स्पष्ट योजना जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी, या 22 देशांनी उचललेले हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय समुदायाला एकत्र आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात असून, लवकरच सुरक्षित जलवाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी पुढील प्रयत्न अपेक्षित आहेत.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

