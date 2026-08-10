/Explainer : 45 देशांमधील 22.5 कोटी लोक महाभयानक संकटात; 70 वर्षातील सर्वात शक्तिशाली घटनांपैकी एक

El Nino : 45 देशांमधील 22.5 कोटी लोक एका भयानक संकटाचा सामना करत आहेत. आता हे संकट आणखी गडद होण्याची भिती आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने (UN World Food Programme) दिलेल्या इशाऱ्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. हे संकट अल निनोमुळे निर्माण झाले आहे. हे संकटच नेमकं काय आहे आणि याचा लोकांवर काय परिणाम होणार आहे जाणून घेऊया.
जगावर ओढावत असलेले संकट म्हणजे अन्न संकट आहे. अल निनोमुळे जग एका मोठ्या अन्न संकटाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अन्न संकटामुळे 2027 मध्ये जगभरातील अंदाजे 5 कोटी लोकांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. दुष्काळ, युद्ध आणि महागाईमुळे आधीच जगभरातील लाखो लोक उपासमारीचा सामना करत आहेत.
अल निनोमुळे निर्माण होणाऱ्या या अन्न टंचाईचा सामना करण्यासाठी जर वेळेवर तयारी केली नाही, तर अनेक देशांमधील परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या (WFP) मते, जगभरातील 45 देशांमधील 22.5 कोटी लोक आधीच तीव्र अन्नसुरक्षेच्या समस्येचा सामना करत आहेत.
अल निनोमुळे या संकटाची तीव्रता 20 टक्क्यांनी वाढणार आहे. फक्त लाखोच नव्हे, तर अब्जावधी लोकांना अन्नटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. अहवालात म्हटले आहे की, जरी या वर्षीचा एल निनो काही मॉडेल्सच्या अंदाजापेक्षा कमी तीव्र असला, तरीही त्याचा परिणाम व्यापक असेल.
मध्य आणि दक्षिण अमेरिका, कॅरिबियन आणि दक्षिण आफ्रिकेत या संकटाचा सर्वात गंभीर परिणाम दिसून येऊ शकतो. दक्षिण आणि आग्नेय आशियामध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. याचा कृषी, सिंचन, पीक उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. ज्या देशांची अर्थव्यवस्था कृषीवर अवलंबून आहे त्या देशांमध्ये भीषण अन्नसंकट अधिक गंभीर होऊ शकते.
अल निनो ही पॅसिफिक महासागरात दर काही वर्षांनी घडणारी एक नैसर्गिक हवामान घटना आहे. यामुळे समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढते, ज्यामुळे जगभरातील पर्जन्यमान आणि तापमानाच्या पद्धतींमध्ये बदल होतो. काही भागांमध्ये तीव्र दुष्काळ पडतो, तर इतर भागांमध्ये पूर येतो. या वर्षीचा अल निनो हा गेल्या 70 वर्षांतील सर्वात शक्तिशाली घटनांपैकी एक मानला जात आहे.
हवामान बदलामुळे अल निनोचे परिणाम पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र झाले असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे 2026 किंवा 2027 मध्ये जागतिक तापमानाचे नवीन विक्रम नोंदवले जाऊ शकतात. वाढती उष्णता, अनियमित पाऊस आणि दीर्घकाळ चालणारा दुष्काळ यांचा थेट परिणाम कृषी उत्पादनावर होईल, ज्यामुळे अन्न उपलब्धता आणि किंमती या दोन्हींवर परिणाम होईल अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
डब्ल्यूएफपीने मदत कार्याची तयारी सुरु केली आहे. पूर्वसूचना प्रणाली आणि आगाऊ मदत कार्यक्रमांद्वारे नुकसान कमी करण्यासाठी काम केले जात आहे. 80 कोटी डॉलर्सची तरतूद केली आहे. अनेक भागांमध्ये आर्थिक संसाधनांच्या कमतरतेमुळे आवश्यक माहिती गोळा करणे अवघड होत असल्याचे डब्ल्यूएफपीचे म्हणणे आहे.
दुष्काळाचे संकट अनेक वर्ष टिकणार
अल निनोचा परिणाम दीर्घकाळ टिकू शकतो अशी भिती व्यक्त केली जाते. ऑक्टोबर 2026 ते मार्च 2027 दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत पिकांचे नुकसान झाले, तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम 2027-28 च्या दुष्काळग्रस्त हंगामात जाणवू शकतो. कारण, जुने पीक संपलेले असते यामुळे नवे पीक उपलब्ध होईपर्यंत हे अन्न टंचाईचे संकट भाषण रुप धारण करु शकते अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
युद्ध आणि महागाईमुळेही संकट वाढणार
डब्ल्यूएफपीचे अन्न सुरक्षा संचालक, जीन-मार्टिन बाऊर यांनी याचे विश्लेषण केले आहे. 2025 च्या अखेरपर्यंत अन्नधान्याच्या किंमती काही प्रमाणात नियंत्रणात होत्या, परंतु पश्चिम आशियातील सुरू असलेले युद्धामुळे पुन्हा दबाव आला आहे. जर प्रमुख कृषी निर्यातदार देशांनी अन्न निर्यातीवर निर्बंध लादले, तर जागतिक अन्नधान्याच्या किमती आणखी वाढू शकतात आणि गरीब देशांमधील अन्न उपलब्धतेवर परिणाम होईल असा इशारा दिला आहे.
2015-16 च्या एल निनो दरम्यान, जगभरातील 6 ते 10 कोटी लोकांना तीव्र अन्नसुरक्षेचा फटका बसला होता. यंदा या संकाटाची तीव्रता किती तरी पटींनी जास्त आहे. अल निनोचा परिणाम केवळ विकसनशील देशांपुरता मर्यादित राहणार नाही. युरोप आणि ब्रिटनमध्येही, तीव्र उष्णता आणि कमी पावसामुळे पीक उत्पादनात घट होऊ शकते, ज्यामुळे जागतिक अन्नधान्याच्या किमतींवर अतिरिक्त दबाव येण्याची शक्यता आहे.