Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /Explainer : चंद्रावर 30 मीटरचा खड्डा पडणार; मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा अपघाती प्रयोग, संपूर्ण जगाचे लक्ष त्या भयानक स्फोटाकडे

Explainer : चंद्रावर 30 मीटरचा खड्डा पडणार; मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा अपघाती प्रयोग, संपूर्ण जगाचे लक्ष 'त्या' भयानक स्फोटाकडे

स्पेसएक्स रॉकेटचा 4,500 किलोग्रॅम वजनाचा एक भाग 5 ऑगस्ट रोजी चंद्रावर आदळणार आहे. यामुळे एक प्रचंड खड्डा आणि धुळीचा लोट निर्माण होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 02, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:08 PM IST
Explainer : चंद्रावर 30 मीटरचा खड्डा पडणार; मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा अपघाती प्रयोग, संपूर्ण जगाचे लक्ष 'त्या' भयानक स्फोटाकडे

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
80 च्या स्पीडने वारे वाहणार; महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट, भयानक पाऊस पडणार
2
3
4
5