Explainer : चंद्रावर 30 मीटरचा खड्डा पडणार; मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा अपघाती प्रयोग, संपूर्ण जगाचे लक्ष 'त्या' भयानक स्फोटाकडे

SpaceX rocket Crash: इलॉन मस्कच्या स्पेसएक्स कंपनीचे रॉकेटचा 4,400 किलोग्रॅम वजनाचा एक तुकडा बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) चंद्रावर आदळणार आहे. स्पेसएक्सने हे रॉकेट 15 जानेवारी, 2025 रोजी प्रक्षेपित केले होते. त्याचा काही भाग अवकाशातच राहिला. हे रॉकेट ताशी 87,000 किलोमीटर वेगाने चंद्राच्या दिशेने झेपावत आहे. हे रॉकेट चंद्रावर आंदळल्यानंतर प्रचंड मोठा स्फोट होणार आहे. पृथ्वीवरून हा स्फोट दिसणारा असून 100 किलोमीटर उंचीचा धुराचा लोट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दीड वर्षापासून भरकटलेले रॉकेट अखेर चंद्रावर आदळणार आहे. या घटनेमुळे पृथ्वीला कोणताही धोका नाही, तसेच कोणत्याही चंद्र मोहिमेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही असा खुलासा शास्त्रज्ञांनी केला आहे. शास्त्रज्ञ या घटनेला मानवी इतिहासातीस सर्वात मोठा अपघाती प्रयोग समजत आहेत. या विनाशकारी धडकेनंतर चंद्रावर कोणते बदल घडतील याचा अभ्यास करण्याची एक संधी म्हणून शास्त्रज्ञ या प्रयोगाकडे पाहत आहेत.
या धडकेमुळे चंद्रावरील खड्डे कसे तयार होतात हे समजण्यास मदत होईल. चंद्रावरील धुळीचे वर्तन आणि भविष्यात चंद्रावर उभारल्या जाणाऱ्या अंतराळवीरांसाठी तसेच संरचनांसाठी कोणत्या प्रकारचे धोके निर्माण होऊ शकतात हे जाणून घेण्यास मदत होणार आहे.
15 जानेवारी 2024 रोजी स्पेसएक्सने दोन खाजगी चंद्रयान प्रक्षेपित केले. पेलोडला यशस्वीपणे मार्गावर पाठवल्यानंतर रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण झाल्याचे घोषीत करण्यात आले. मात्र, मोहीम पूर्ण होईपर्यंत या रॉकेटचे इंधन संपले आणि ते पृथ्वीवर परत येऊ शकले नाही. किंवा सूर्याभोवती स्थिर कक्षा स्थापित करू शकले नाही. त्याऐवजी, ते पृथ्वी आणि चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावाखाली एका अस्थिर कक्षेत भरकटत राहिले.
पृथ्वी आणि चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावाखाली असलेल्या या भरटकलेल्या रॉकेटची दिशा बदलली. अखेरीस हे रॉकेट आता चंद्राच्या जवळ पोहोचले आहे. चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे त्याची टक्कर होणार आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, सुमारे 12 मीटर लांब आणि सुमारे 4,500 किलोग्रॅम वजनाचा हा रॉकेटचा भाग आइन्स्टाईन क्रेटरजवळ आदळू शकतो.
नैसर्गिक उल्का चंद्रावर वारंवार धडकत असतात. शास्त्रज्ञांना अनेकदा याबद्दल पूर्व माहिती नसते. आदळणाऱ्या वस्तूचा आकार, वेग आणि वजन यांसारखी माहिती केवळ अंदाजित असते. आता मात्र, चंद्रावर धडकणाऱ्या रॉकेटचा आकार, त्याचे वजन, त्याचा वेग आणि आदळण्याचे ठिकाण आधीच सर्व काही शास्त्रज्ञांना माहीत आहे.
संगणकीय मॉडेलच्या मदतीने शास्त्रज्ञ यावर लक्ष ठेवून आहेत. हे रॉकेट चंद्रावर धडकल्यानंतर 20 ते 30 मीटर रुंदीचा एक खड्डा तयार होईल असा अंदाज आहे. लॉस अॅलॅमॉस राष्ट्रीय प्रयोगशाळेचे शास्त्रज्ञ बेंजामिन फर्नांडो यांनी याबाबत माहिती दिली. हा खड्डा सुमारे 27 मीटर रुंद आणि पाच मीटर खोल असू शकतो. या आघातामुळे चंद्रावरील धूळ आणि खडकांचे तुकडे मोठ्या प्रमाणात अवकाशात फेकले जाऊ शकतात. काही अंदाजानुसार, धुळीचा हा लोट अनेक किलोमीटर उंचीपर्यंत पोहोचू शकतो.
पृथ्वीवरून या घटनेचा अभ्यास केला जात आहे. चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालणारी अनेक अंतराळयाने देखील याची माहिती गोळा करणार आहे. विशेषतः, नासाचे 'लुनार रिकॉनिसन्स ऑर्बिटर' आघाताच्या आधी आणि नंतरचे फोटो कॅप्टर करणार आहे. शास्त्रज्ञांना नव्याने तयार झालेल्या विवराचा आणि सभोवतालच्या ढिगाऱ्याचा अभ्यास करता येईल. दक्षिण कोरियाचे 'दानुरी लुनार ऑर्बिटर' देखील या वैज्ञानिक मोहिमेत सहभागी होणार आहेत. संशोधकांच्या मते, हे अंतराळयान आघाताच्या सुमारे दोन मिनिटे आधी रॉकेटच्या अगदी जवळून जाणार आहे.
पृथ्वीला असे वातावरण किंवा हवामान नाही जे कालांतराने पृष्ठभागात बदल घडवू शकेल. त्यामुळे, तिथे तयार झालेले पावलांचे ठसे, रोव्हरच्या खुणा आणि विवरे हजारो वर्षे जतन होऊन राहू शकतात. शास्त्रज्ञांच्या मते, हे नवीन विवर देखील चंद्राच्या पृष्ठभागावर कायमस्वरूपी नोंदवले जाईल. जरी या घटनेमुळे कोणताही तात्काळ धोका नसला तरी, भविष्यात जेव्हा चंद्रावर कायमस्वरूपी वसाहती स्थापन होतील, तेव्हा अशा अनियंत्रित टक्कर एक गंभीर समस्या बनू शकतात.