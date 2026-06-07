Explainer: 500000000 लोकांचा जीव धोक्यात? 'गॉडझिला' अल निनो, भर पावसाळ्यात महाभयानक हवामान, उष्णेचा भडका उडणार? 3 महिने धोक्याचे

Godzilla El Nino : उष्णतेच्या लाटेमुळे सरव्चजण आता पावसाच्या प्रतिक्षेत आहे. मात्र, आता भर पावसाळ्यात महाभयानक हवामान पहयाला मिळणार आहे. पावसाच्या महिन्यात उष्णेचा भडका उडणार आहे. 3 महिने अत्यंत धोकादायक ठरणार आहेत. 'गॉडझिला' नावाच्या अल निनोमुळे हवामान बदलाचा भविष्यात इतका गंभीर परिणाम होईल की तो भारत आणि इतर देशांमधील लाखो लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त करू शकतो? संशोधनातून असे दिसून आले आहे की प्रदूषण आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय बदलांचा थेट परिणाम हिमनद्या, नद्या आणि महासागरांवर होत आहे.
हवामानशास्त्रज्ञांनी 2026 च्या एल निनोला "गॉडझिला" हे विशेष नाव दिले आहे. पॅसिफिक महासागरात तयार होत असलेल्या एका विनाशकारी हवामान प्रणालीचे हे नाव आहे. याचा प्रभावामुळे जगभरात तापमानात बदल होऊ शकतो. पाऊस आणि वादळे पूर्णपणे बदलू शकतात. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, हा गॉडझिला अल निनो 1997-98 आणि 2015-16 च्या विक्रमी एल निनोपेक्षाही अधिक तीव्र असू शकतो, ज्यामुळे जगभरात प्रचंड विध्वंस झाला होता.
अल निनो हे एक नैसर्गिक हवामान चक्र आहे जे दर दोन ते सात वर्षांनी बदलत असते. जेव्हा मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागराच्या पृष्ठभागावरील पाणी असामान्यपणे गरम होते. पण प्रत्येक एल निनो सारखा नसतो. इंडोनेशियाच्या आयपीबी विद्यापीठाच्या एका अहवालानुसार, जेव्हा समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा 2.5 अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक वाढते, तेव्हा त्याला "सुपर एल निनो" म्हटले जाते. 2026 मध्ये ही तापमानवाढ 2.5 अंशांचा टप्पा ओलांडू शकते. म्हणूनच शास्त्रज्ञांनी या अवाढव्य शक्तीला "गॉडझिला" असे नाव देण्यात आले आहे. एप्रिल 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, हा अल निनो आतापर्यंतच्या सर्वात शक्तिशाली अल निनोंपैकी एक असेल.
'गॉडझिला अल निनो' किती धोकादायक आहे हे जाणून घेण्याआधी 'सुपर एल निनो' काय आहे हे जाऊन घेऊया. 1997-98 चा एल निनो हा आतापर्यंत नोंदवलेला सर्वात तीव्र एल निनो होता. त्यामुळे जगभरात 23,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. 45 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान झाले होते. त्यामुळे कॅलिफोर्नियामध्ये विनाशकारी पूर, इंडोनेशिया आणि ब्राझीलमध्ये विनाशकारी वणवे, तसेच आफ्रिका आणि भारतात दुष्काळ पडला. त्याचप्रमाणे, 2015-16 च्या एल निनोमुळे जगातील आतापर्यंतचे सर्वात उष्ण वर्ष ठरले. भारतात सलग दोन दुष्काळ पडला. याच इतिहासामुळे शास्त्रज्ञांना 2026 बद्दल सर्वाधिक चिंता व्यक्त केली आहे.
'गॉडझिला अल निनो'चा थेट भारताच्या मान्सूनवर परिणाम होणार आहे. हवामान तज्ञांनी याबाबत धोकादायक इशारा दिला आहे. 'गॉडझिला अल निनो'मुळे भारतात जून ते सप्टेंबर या काळात येणारा नैऋत्य मान्सून कमकुवत होऊ शकतो. यामुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ही विशेषतः वायव्य आणि मध्य भारतातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. तथापि, शास्त्रज्ञ असेही नमूद करतात की प्रत्येक अल निनोचा प्रभाव सारखा नसतो. कधीकधी, हिंद महासागरातील उष्ण पाण्यामुळे (पॉझिटिव्ह आयओडी) त्याचे नकारात्मक परिणाम कमी होऊ शकतात.
गॉडझिला अल निनोचा प्रभाव केवळ भारतापुरता मर्यादित राहणार नाही. त्यामुळे जगभरातील हवामानावर याच परिणाम होऊ शकतो. यामुळे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि आग्नेय आशियाच्या मोठ्या भागांमध्ये तीव्र दुष्काळ पडू शकतो, ज्यामुळे वणव्यांचा धोका वाढेल. दरम्यान, दक्षिण अमेरिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीवर, विशेषतः पेरू आणि इक्वेडोरमध्ये मुसळधार पाऊस आणि पूर येण्याची शक्यता आहे. पॅसिफिक महासागरातील उष्ण पाण्यामुळे वादळांना अतिरिक्त ऊर्जा मिळेल, ज्यामुळे चक्रीवादळांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.
एप्रिल 2026 मध्ये एल निनोची सुरुवात झाली. काही भागांमध्ये पाऊस पडत आहे. अल निनोचे परिणाम तात्काळ आणि एकसमान नसतो. स्थानिक हवामान प्रणाली, सागरी वारे आणि इतर जागतिक हवामान प्रणाली त्याचा प्रभाव अधिक गुंतागुंतीचा करतात. इंडोनेशियामध्ये, पॅसिफिक महासागराचा प्रभाव स्थानिक हवामानाशी जुळून न आल्यामुळे काही भागांमध्ये पाऊस पडला. यावरून असे सूचित होते की, अल निनो एका निश्चित सूत्रानुसार कार्य करत नाही; उलट, ती एक गुंतागुंतीची नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.
'गॉडझिला अल निनो'चा सर्वात मोठा धोका हा आहे की, हवामान बदलामुळे आधीच उष्ण होत असलेल्या जगाची परिस्थिती तो आणखी गंभीर करेल. 2023-24 हे आतापर्यंतचे सर्वात उष्ण वर्ष ठरले आहे. 'गॉडझिला अल निनो' जागतिक तापमान नव्या उंचीवर नेऊ शकतो. अन्न सुरक्षा, पाण्याची टंचाई आणि ऊर्जा पुरवठा यांसारख्या समस्या आणखी गंभीर होऊ शकतात. तथापि, सरकारे आणि हवामान संस्था आता पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे तयार आहेत.
भारताने मान्सूनच्या देखरेखीत वाढ केली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सूचनाही जारी केल्या आहेत. जगभरातील सरकारे आपत्ती व्यवस्थापन योजना विकसित करत आहेत, परंतु गॉडझिलासारख्या अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर ही तयारी किती प्रभावी ठरेल, हे केवळ येत्या काही महिन्यांतच कळेल.
हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत
जगभरातील वाढत्या तापमानाचे परिणाम आता पर्वतरांगांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हिमालयीन प्रदेशातील बर्फ वेगाने वितळत आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर भविष्यात मोठे पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होऊ शकते. हिमालयातील हिमनद्या भारत, नेपाळ, भूतान आणि पाकिस्तान यांसारख्या अनेक देशांसाठी पाण्याचा एक प्रमुख स्रोत आहेत. या हिमनद्यांमधून वाहणाऱ्या नद्या लाखो लोकांना पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी सिंचन आणि दैनंदिन गरजा पुरवतात. मात्र, जेव्हा या हिमनद्यांवर परिणाम होतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम मानवजातीवर होतो.
आयसीआयएमओडी (ICIMOD) सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी याबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. जर जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसच्या खाली रोखली नाही, तर या शतकाच्या अखेरीस 80 टक्के हिमनद्या नाहीशा होऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम परिसंस्था आणि मानवी जीवनावर होईल. हिंदुकुश हिमालयीन प्रदेश ही एक महत्त्वपूर्ण पर्वतरांग आहे, जी आशियातील आठ देशांमध्ये पसरलेली आहे. यामुळ ेया परिसरात राहणाऱ्या 500000000 लोकांचा जीव धोक्यात आला आहे.