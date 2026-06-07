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Explainer: 500000000 लोकांचा जीव धोक्यात? 'गॉडझिला' अल निनो, भर पावसाळ्यात महाभयानक हवामान, उष्णेचा भडका उडणार? 3 महिने धोक्याचे

यंदा मान्सून लांबणीवर पडल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.  'गॉडझिला' अल निनोनुळे भर पावसाळ्यात महाभयानक हवामान पहायला मिळणार आहे. पुढचे 3 महिने धोक्याचे ठरणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 07, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:37 PM IST
Explainer: 500000000 लोकांचा जीव धोक्यात? 'गॉडझिला' अल निनो, भर पावसाळ्यात महाभयानक हवामान, उष्णेचा भडका उडणार? 3 महिने धोक्याचे

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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