Explainer: अमेरिकेमुळे पुढची 24,000 वर्ष त्रास भोगावा लागेल; समुद्रात 'न्यूक्लियर डोम' फुटला तर 120000 टन रेडियोएक्टिव विष निर्माण होण्याचा धोका

प्रशांत महासागरात फुटला 'न्यूक्लियर डोम' फुटला तर  120000 टन रेडियोएक्टिव विष समुद्रात मिसळू शकते.  24,000 वर्षापर्यंत हे विष नष्ट होणार नाही. 'न्यूक्लियर डोम' हे अमेरिकेचे अणुचाचणी केंद्र आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 21, 2026, 03:57 PM IST
Runit Dome Leaking: अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा भडका उडाला आहे. यामुळे जगात मोठ्या किर्णोत्सर्गाचा धोका निर्माण झाला आहे. अशातच आता  प्रशांत महासागरात  'न्यूक्लियर डोम' फुटल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे   120000 टन रेडियोएक्टिव  अर्थात किरणोत्सर्गी कचरा निर्माण झाला आहे. हे विष समुद्रात मिसळले तर 24,000 वर्षापर्यंत होणार नाही. यामुळे मोठा निर्माण होऊ शकतो. याचे महाभयानक परिणाम हजारो वर्ष भोगावे लागू शकतात.  

पॅसिफिक महासागराच्या निळ्याशार पाण्यात एक असे ठिकाण आहे जिथे अणुचाचण्या केल्या जातात. याला रुनिट डोम म्हणून ओळखले जाते. हा रुटीम डोम जगाला 'मृत्यूचा घुमट' म्हणूनही ओळखला जातो. हा रुटीम डोम मार्शल बेटांवर आहे. अमेरिकेच्या अनेक अणुचाचण्यांमधील प्राणघातक किरणोत्सर्गी कचऱ्याची स्मशानभूमी आहे. अलीकडील अहवाल आणि वैज्ञानिक तपासण्यांमधून असे समोर आले आहे की या  रुटीम डोमची  ही प्रचंड काँक्रीटची रचना कमकुवत होत चालली आहे. समुद्राची वाढती पातळी आणि हवामान बदलामुळे या  रुटीन डोमच्या भिंतींना तडे जात आहेत. जर हा रुटीन डोमवर असलेला कचरा समुद्रात पूर्णपणे विरघळला, तर त्याचे परिणाम इतके विनाशकारी असतील की त्यांची कल्पना करणेही कठीण आहे.

1958 मध्ये, अमेरिकेच्या लष्कराने मार्शल बेटांमधील रुनिट बेटावर 'कॅक्टस' नावाची अणुचाचणी केली. 18-किलोटनच्या या स्फोटामुळे एक प्रचंड खड्डा तयार झाला. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, अमेरिकेने एनेवेटाक प्रवाळद्वीपाभोवती विखुरलेला किरणोत्सर्गी मलबा आणि दूषित माती गोळा करण्यास सुरुवात केली. या स्वच्छता मोहिमेदरम्यान, अंदाजे 1,20,000 टन विषारी कचरा या खड्ड्यात टाकण्यात आला. त्यावर 18 इंच जाडीचा काँक्रीटचा थर टाकण्यात आला, ज्यातून आज आपण ज्याला 'रुनिट डोम' म्हणतो ते तयार झाले. हा एक तात्पुरता उपाय म्हणून योजण्यात आला होता, परंतु अनेक दशकांनंतरही तो आजही तिथेच आहे. या रुटीन डोमखाली गाडलेल्या ढिगाऱ्यात प्लुटोनियम-239  हे एक धोकादायक मूलद्रव्य लक्षणीय प्रमाणात आहे, जे मानवांसाठी आणि पर्यावरणासाठी 24,000 वर्षांपर्यंत प्राणघातक राहू शकते. शास्त्रज्ञांच्या मते,  रुटीम डोमखालची जमीन सच्छिद्र प्रवाळाची बनलेली आहे, ज्यामुळे समुद्राचे पाणी खालून आत झिरपू शकते. कोलंबिया विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार, डोमच्या बाहेरील मातीत किरणोत्सर्गाची वाढलेली पातळी आधीच आढळून आली आहे. यावरून असे सूचित होते की, एकतर डोममधून गळती होत आहे किंवा साफसफाईच्या वेळी घोर निष्काळजीपणा झाला होता.

मार्शल बेटांचा बहुतांश भाग समुद्रसपाटीपासून फक्त 2 मीटर उंचीवर आहे. हवामान शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, सन 2100 पर्यंत समुद्राची पातळी 1 मीटरने वाढू शकते. अशा परिस्थितीत, रुनिट डोम लाटांमध्ये पूर्णपणे बुडून जाईल. वादळे आणि उंच लाटा ही कमकुवत झालेली वास्तू कोणत्याही क्षणी नष्ट करू शकतात.  तज्ञांच्या मते, जर ही काँक्रीटची भिंती तुटली, तर पॅसिफिक महासागरात मोठ्या प्रमाणात किरणोत्सर्ग पसरेल, ज्यामुळे सागरी परिसंस्थेचा विनाश होईल. बेटापासून केवळ 20 मैल अंतरावर राहणाऱ्या स्थानिकांसाठी हा जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे.  संयुक्त राष्ट्र आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय संशोधकांनी अमेरिकेला या कचऱ्याची जबाबदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. 2040 च्या एका अहवालानुसार, वादळे आणि वाढत्या पाण्याच्या पातळीमुळे हा विषारी कचरा संपूर्ण प्रवाळद्वीपावर पसरू शकतो. मार्शल बेटांवरील रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, परकीय शक्तींनी केलेल्या अणुचाचण्यांमुळे ते पिढ्यानपिढ्या विस्थापित झाले आहेत. आता, हवामान बदल त्यांच्या अस्तित्वासाठी दुसरा मोठा धोका निर्माण करत आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

