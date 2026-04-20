Explainer: IT सेक्टरमध्ये भूकंप आणणारा Anthropic AI टूल अणुबॉम्बइतका शक्तिशाली! एक रिपोर्टमुळे जगात खळबळ

Anthropic AI : AI अर्थात कृत्रिम बुद्धीत्ता तंत्रज्ञानामुळे जगात खळबळ माजली आहे. याचा सर्वात मोठा फटका IT सेक्टरला बसला आहे. अशातच नव्या Anthropic AI टूल मुळे IT सेक्टरमध्ये भूकंप आला. मात्र, हे Anthropic AI टूल अणुबॉम्बइतका शक्तिशाली आहे. Anthropic AI टूल बाबत प्रसिद्ध झालेल्या एक रिपोर्टमुळे जगात खळबळ माजली आहे.
मानवाने तयार केलेले AI तंत्रज्ञानच आता मानवाच्या विनाशाचे कारण ठरणार आहे. कारण हे तंत्रज्ञान इतके विकसीत झाले आहे की त्रुटी शोधून ते गैरफायदा घेऊ शकते. अँथ्रोपिकचे नवीन एआय मॉडेल, मिथोस, या बदलाचे एक उत्तम उदाहरण मानले आले आहे. मिथोस हा एक साधा चॅटबॉट नाही. क्लॉड मालिकेची सर्वात अपडेटेड व्हर्जन आहे, हे तंत्रज्ञातील धोकादायक शस्त्र मानले जात आहे. मिथोस हे अद्याप अधिकृतपणे लाँच झालेले नाही.
कोणतेही सरकार दुसऱ्या देशावर हल्ला करण्यासाठी मिथोसचा वापर करू शकते. या मॉडेलमध्ये कोणतीही शक्तिशाली प्रणाली हॅक करण्याची क्षमता आहे. या संदर्भातील अहवालात धक्कादाय माहिती समोर आली आहे. अमेरिकेची एजन्सी एनएसए (NSA) अँथ्रोपिकचे हे अप्रकाशित मॉडेल वापरत आहे. वास्तविक पाहता, पेंटागॉनचा अँथ्रोपिकसोबतचा करार अलीकडेच रद्द झाला आहे. करार मोडल्यानंतरही अमेरिकेची एक सरकारी एजन्सी अजूनही अँथ्रोपिकचे मॉडेल कसे वापरत आहे, या बातमीने आता जगाला धक्का बसला आहे.
Axios च्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेची सुरक्षा संस्था NSA अँथ्रोपिकचे मिथोस वापरत आहे, तर पेंटागॉनने अँथ्रोपिकला आधीच काळ्या यादीत टाकले आहे. अँथ्रोपिकने ते केवळ काही निवडक कंपन्या आणि सुरक्षा तज्ञांना दिले आहे, जेणेकरून ते सिस्टममधील त्रुटी आधीच दूर करू शकतील. खरं तर, मिथोसची सर्वात मोठी शक्ती त्याच्या विचार करण्याच्या आणि समजून घेण्याच्या क्षमतेमध्ये आहे. ते फक्त कोड वाचत नाही, तर तो समजून घेते. ते हजारो किंवा लाखो ओळींच्या कोडमध्ये वर्षानुवर्षे लपलेल्या लहान चुका शोधू शकते.
अहवालानुसार, या एआयने 20 ते 25 वर्षे जुन्या त्रुटी शोधून काढल्या आहेत. ज्या वारंवार चाचणी करूनही कधीच सापडल्या नव्हत्या. मिथोस केवळ त्रुटी शोधत नाही, तर सिस्टीममध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्यांचा कसा गैरफायदा घ्यायचा हे देखील समजून घेतो. याचा अर्थ असा की, एखादा हॅकर काय करेल याची ते कल्पना करते. यामुळेच ते इतर एआय मॉडेल्सपेक्षा वेगळे आणि अधिक धोकादायक ठरते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, सायबरसुरक्षेची पूर्वी दोन भिन्न कार्ये होती.
एक टीम त्रुटी शोधायची, आणि दुसरी टीम सिस्टम किती असुरक्षित आहे हे पाहण्यासाठी त्यांचा गैरफायदा घ्यायची. मिथोस ही दोन्ही कामे एकाच वेळी करू शकते. ते त्रुटी शोधते आणि मग त्यांचा गैरफायदा घेण्याचा मार्ग तयार करते. यामुळेच याला तंत्रज्ञान विश्वात क्रांती घडवणारे म्हटले जात आहे. काही अहवालानुसार, मिथोसने हजारो झिरो-डे असुरक्षितता शोधून काढल्या आहेत. झिरो-डे म्हणजे अशी असुरक्षितता, ज्याबद्दल डेव्हलपर्सनाही माहिती नसते.
एकीकडे, मिथोस सायबरसुरक्षा अधिक मजबूत करू शकते. जर त्याने त्रुटी लवकर शोधल्या, तर कंपन्या त्या दूर करू शकतात. याच कारणास्तव अँथ्रोपिकने प्रोजेक्ट ग्लासविंग सुरू केला, ज्यामुळे मोठ्या कंपन्यांना लवकर प्रवेश मिळाला आणि त्यांना त्यांच्या सिस्टीम सुरक्षित करता आल्या. पण दुसरीकडे याचा धोकाही तितकाच मोठा आहे. जर हे तंत्रज्ञान चुकीच्या लोकांच्या हाती लागले, तर सायबर हल्ले पूर्वीपेक्षाही सोपे होऊ शकतात. आता हॅकरला महिनोन् महिने संशोधन करण्याची गरज भासणार नाही. एआय त्यांना स्वतःहून मार्गदर्शन करेल.
मिथोससारख्या एआय प्रणाली सायबर हल्ल्यांसाठी कारणीभूत ठरेल. AI टूल नियोजन आणि अंमलबजावणी करू शकतात. याचा अर्थ असा की, त्या केवळ साधनांप्रमाणे नव्हे, तर स्वतःचे निर्णय घेणाऱ्या एजंटप्रमाणे काम करू शकतात. चाचणीदरम्यान एआयने स्वतःवर लादलेली नियंत्रणे समजून घेतली. इतकचं नाही तर त्यांना टाळण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे हे टूल थेट सायबल हल्ला करु शकते. यामुळेच जगभरातील सरकारे आणि वित्तीय संस्था आता याबाबत सावधगिरी बाळगत आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे व्यवस्थेला हानी पोहचण्याचा धोका आहे. नये, याची खात्री करण्यासाठी नियामक त्यावर लक्ष ठेवून आहेत. ज्याप्रमाणे अणुबॉम्बने जग बदलले, त्याचप्रमाणे मिथोससारखे एआय मॉडेल्स सायबर जग पूर्णपणे बदलू शकतात.