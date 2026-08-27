/Explainer : नेपाळमधील तब्बल 47 हिमनद्या अत्यंत धोकादाक स्थितीत, कुठून कुठे कसा महाप्रलय येणार? भारताला मोठा धोका? ICIMOD चा धक्कादायक अहवाल

Nepal Flash Flood: नेपाळमध्ये विनाशकारी महाप्रलय आला आहे. तिबेटमधील हिमनदी फुटल्याने नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यातील भोटेकोशी नदीला महापूर आला. या पुरात 289 जणांचा मृत्यू झाला आहे. शेकडो लोक बेपत्ता झाले आहेत. घरे, पूल आणि इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. घटनास्थळावरील परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. या आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या व्याप्तीचा अंदाज लावणे कठीण आहे. पाळसमोर आणखी एक संकट उभे आहे. नेपाळमधील तब्बल 47 हिमनद्या अत्यंत धोकादाक स्थितीत आहे. या हिमनद्या फुटल्या तर भयानक विनाश होऊ शकता अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. ICIMOD ने याबाबतचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. नेपाळमधील या 47 हिमनद्या एक प्रकारचा टाटईम बॉम्ब असून याचा भारताला देखील धोका आहे.
नेपाळमधील 47 गोठलेल्या हिमनद्या आहेत. या हमनद्या कोणत्याही क्षणी फुटू शकतात. नेपाळच्या 47 हिमनद्यांमुळे पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. नेपाळमधील अनेक भाग उच्च जोखमीत आहेत, म्हणजेच या भागांवर कोणत्याही क्षणी नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकते. नेपाळच्या प्रमुख नद्यांच्या काठावर या 47 हिमनद्या आहेत. या नद्या धोकादायक हिमनद्या (PDGLs) म्हणून ओळखण्यात आल्या आहेत. या हिमनद्या फुटल्यास पाण्याचा अचानक आणि प्रचंड प्रवाह खाली येऊ शकतो असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. हिमनद्या फुटल्यानंतर येणाऱ्या पुराला इंग्रजीत GLOF असे म्हणतात.
नेपाळच्या नदीखोऱ्यांमध्ये प्रचंड विध्वंस होऊ शकतो. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंट (ICIMOD) आणि नेपाळ सरकारने आधीच धोक्याचा इशारा जारी केले आहे. या 47 धोकादायक हिमनद्यांपैकी 21 नद्या नेपाळमध्ये, तर 25 सीमेपलीकडे तिबेटमध्ये आहेत. या हिमनद्या दक्षिणेकडे नेपाळमध्ये वाहणाऱ्या नद्यांच्या वरच्या भागात आहेत. त्यामुळे, जर यांपैकी कोणताही हिमनदी फुटली तर नदीच्या खालच्या बाजूला असलेली गावे, शहरे आणि अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
लोअर बारुण (तल्लोपोखरी), थुलागी (डोना), लुमडिंग त्सो, होंगु-२/चामलांग साउथ, त्सो रोल्पा आणि इम्जा त्सो या नद्या सर्वाधिक धोकादायक आहेत. या नद्यांपासून सर्वात मोठा धोका त्यांच्या खालून वाहणाऱ्या नदीखोऱ्यांच्या काठावर वसलेल्या डोंगराळ आणि मध्यम-डोंगराळ जिल्ह्यांना आहे. पूर आल्यास, येथे राहणाऱ्या लोकवस्तीचे, तसेच रस्ते, पूल, वीज प्रकल्प आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे, हे भाग अधिक धोक्यात आहेत.
पश्चिम नेपाळमधील अनेक जिल्हे देखील धोक्यात आहेत. एकूण प्रादेशिक धोक्यांपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक धोका पूर्व आणि मध्य नेपाळमधील, म्हणजेच कोसी आणि बागमती खोऱ्यांमधील, संवेदनशील भागांना आहे. सोलुखुंबू जिल्ह्यातील दुध कोसी आणि इम्जा खोरे, संखुवासभा जिल्ह्यातील बारुण आणि अरुण नदीच्या खोऱ्यांलगत, दोलखामधील तामा कोसी खोऱ्यालगत आणि त्सो रोल्पापासून तसेच आणि सिंधुपलचोक जिल्ह्यात भोटे कोसी आणि सुन कोसी खोऱ्यांलगत तिबेटमधील आंतरराष्ट्रीय हिमनद्यांच्या संभाव्य उद्रेकाचा धोका आहे.
रामेछाप, कावरेपालंचोक आणि रसुवा येथील नदीच्या खालच्या बाजूच्या वस्त्या, विशेषतः त्रिशुली खोऱ्यालगतच्या, धोक्यात आहेत. पश्चिम आणि अति-पश्चिम नेपाळमध्ये, गंडकी आणि कर्नाली खोऱ्यांमध्ये, नदीच्या प्रवाहामुळे थेट प्रभावित झालेल्या अनेक जिल्ह्यांमधील समुदाय आणि जलविद्युत मालमत्ता धोक्यात आहेत. यामध्ये थुलागी सरोवराच्या खाली असलेल्या मर्स्यांगडी खोऱ्यातील मनांग आणि लमजुंग, बुढी गंडकी खोऱ्यातील गोरखा, काली गंडकी खोऱ्यातील मुस्तांग आणि म्याग्दी, तसेच लिमी खोरे आणि हुमला-कर्नाली कॉरिडॉरसह हुमलामधील दुर्गम खोऱ्यांचा समावेश आहे. तज्ज्ञ चिंतित आहेत कारण हिमनदीच्या सरोवराच्या उद्रेकामुळे आलेले पूर नदीच्या खालच्या दिशेने खूप वेगाने पसरतात, ज्यामुळे लोकांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचण्यासाठी फारच कमी वेळ मिळतो.
वेगाने विस्तारणारी ही सरोवरे अत्यंत चिंतेचा विषय आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) यांनी या वेगाने विस्तारणाऱ्या काही सरोवरांना सर्वाधिक धोकादायक म्हणून वर्गीकृत केले आहे. यामध्ये अशा सरोवरांचा समावेश आहे, ज्यांचे काठ बर्फ, चिखल आणि दगडांनी बनलेल्या नैसर्गिक भिंतींनी वेढलेले आहेत. जर या भिंती तुटल्या, तर अचानक मुसळधार पाऊस पडू शकतो. आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) यांच्या मते, या सरोवरांवरील धोका कमी करण्यासाठी आणि त्यांची पाण्याची पातळी खाली आणण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे.