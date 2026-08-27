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Explainer : नेपाळमधील तब्बल 47 हिमनद्या अत्यंत धोकादाक स्थितीत, कुठून कुठे कसा महाप्रलय येणार? भारताला मोठा धोका? ICIMOD चा धक्कादायक अहवाल

नेपाळमधील 47 हिमनद्या बनल्यात 'टाईम बॉम्ब' बनल्या आहेत.  ICIMOD चा धक्कादायक अहवाल सादर केला आहे. या हिमनद्यांचा भारकाला देखील मोठा धोका आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 27, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:57 PM IST
Explainer : नेपाळमधील तब्बल 47 हिमनद्या अत्यंत धोकादाक स्थितीत, कुठून कुठे कसा महाप्रलय येणार? भारताला मोठा धोका? ICIMOD चा धक्कादायक अहवाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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