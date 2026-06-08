/Explainer: पेट्रोल, डिझेल, गॅस, आर्थिक महामंदी, युद्ध यापेक्षा महाभयानक संटक! मनुष्याच्या पापाचा घडा भरला, निसर्ग बदला घेणार?

Super el nino : पेट्रोल, डिझेल, गॅस, आर्थिक महामंदी, युद्ध यापेक्षा महाभयानक संटक डगावर ओढावणार आहे. हे संकट मानव निर्मीत नाही तर निसर्ग निर्मीत असणार आहे. युरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट्स (ECMWF) ने जून 2026 साठी प्रसिद्ध केलेल्या नवीनतम हवामान मॉडेलच्या माहितीने जगात खळबळ उडाली आहे. पॅसिफिक महासागरात एका विनाशकारी 'सुपर अल निनो'ची निर्मिती होत आहे, जो आधुनिक उपग्रह युगाच्या इतिहासात आतापर्यंत नोंदवलेला सर्वात तीव्र आणि शक्तिशाली अल निनो ठरू शकतो. येत्या काळात हवामान हे विनाशाचा टाईमबॉम्ब ठरु शकते.
सध्याचा अल निनो इतका तीव्र आहे की ती मागील सर्व विक्रम मोडू शकतात. 2026 च्या अखेरपर्यंत, पॅसिफिक महासागराचे तापमान सामान्य तापमानापेक्षा +3°C ते +4°C ने वाढू शकते. आपण कल्पनाही करु शकत नाही इतकी भयानक स्थिती निर्माण होऊ शकते. संपूर्ण पृथ्वीचे पर्यावरण, जागतिक शेती, अन्न सुरक्षा आणि विशेषतः भारतीय मान्सूनसाठी हा एक विनाशकारी हवामान बॉम्ब ठरु शकतो अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी जगभरात 'सुपर अल निनो' घटनांमुळे मोठा विध्वंस झाला आहे. 1982-83 चा अल निनो आला तेव्हा पॅसिफिक महासागराचे तापमान सामान्यपेक्षा सुमारे +2.1°C ने वाढले, ज्यामुळे जगभरात तीव्र दुष्काळ आणि पूर आले. 1997-98 चा 'सुपर अल निनो': हा गेल्या शतकातील सर्वात धोकादायक बदल मानला जातो. जेव्हा +2.4°C तापमानातील फरकाची नोंद झाली होती. 2015-16 चा 'सुपर अल निनो': हा आधुनिक काळातील सर्वात शक्तिशाली एल निनो होता, ज्यामुळे जागतिक तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचले. तापमान +2.6°C पर्यंत पोहोचले.
या ऐतिहासिक माहितीची तुलना जून 2026 साठीच्या सध्याच्या ईसीएमडब्ल्यूएफ (ECMWF) मॉडेलच्या अंदाजांशी केली जात आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार, ही तापमानवाढ +3°C पर्यंत पोहोचू शकते किंवा त्याहूनही अधिक होऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर पेरू आणि इक्वेडोरच्या किनारपट्टीच्या भागांमध्ये तापमानवाढ +5°C पर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे दिसत आहेत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, आपण एका अशा अभूतपूर्व हवामान चक्राकडे वाटचाल करत आहोत, ज्याचा अनुभव आधुनिक मानवी इतिहासाने कधीही घेतलेला नाही.
महासागराचा हा भाग इतका गरम होईल (+3°C ते +4°C) की त्यामुळे जगभरातील वातावरणीय अभिसरण पूर्णपणे विस्कळीत होईल. त्यामुळे, शास्त्रज्ञ या घटनेला या शतकातील सर्वात मोठी हवामानाची घटना मानत आहेत.
यंदाचा हा सुपर अल निनो भारताच्या मान्सूनसाठी धोकादायक ठरू शकतो. भारतीय कृषी आणि देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था थेट नैऋत्य मान्सूनवर अवलंबून आहे. जेव्हा पॅसिफिक महासागराचे तापमान वाढले आहे, तेव्हा भारतावरील मान्सूनचे वारे कमकुवत झाले आहेत. जर हा सुपर एल निनो, जरी उशिरा का होईना, 2026 नंतरच्या महिन्यांत पूर्णपणे सक्रिय झाला, तर त्याचे भारतीय मान्सूनवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
एल निनोचे सर्वात विनाशकारी परिणाम मान्सूनच्या उत्तरार्धात ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये दिसून येऊ शकतो. जूनमधील हे अंदाज खरे ठरले, तर मान्सून कमकुवत होईल, ज्यामुळे देशाच्या बहुतांश भागात, विशेषतः मध्य, पश्चिम आणि वायव्य भारतातील (जसे की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश ) पावसात लक्षणीय घट होईल. देशाला तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो.
भारतात भात, मका, सोयाबीन आणि कापूस यांसारख्या खरीप पिकांची पेरणी पूर्णपणे मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून असते. कमी पाऊस किंवा दीर्घकाळ चालणाऱ्या पावसाळ्यामुळे पीकांचे नुकसान होण्याचा धोका आहे. यामुळे केवळ शेतकऱ्यांचेच मोठे नुकसान होणार नाही, तर देशातील धान्य उत्पादनही घटेल, ज्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती अनियंत्रितपणे वाढण्याची शक्यता आहे.
अल निनोमुळे जागतिक तापमानात थेट वाढ होत आहे. परिणामी भविष्यात भारतात हिवाळा नेहमीपेक्षा जास्त उष्ण असू शकतो. इतकेच नाही, तर पुढील वर्षी म्हणजेच ,2027 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत देशाला आतापर्यंतच्या सर्वात प्राणघातक आणि विक्रमी उष्णतेच्या लाटेचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे जलाशयांची पातळी नीचांकी पातळीपर्यंत घसरू शकते.
या 'सुपर अल निनो'चा प्रभाव केवळ भारतापुरता मर्यादित राहणार नाही. जागतिक हवामान मॉडेल्सनुसार, पॅसिफिक महासागराच्या उष्णतेमुळे अटलांटिक महासागराची उष्णता पूर्णपणे झाकोळली जाईल. तापमानातील या प्रचंड फरकामुळे वातावरणात अत्यंत जोरदार वारे निर्माण होतील. हे वारे अटलांटिक महासागरातील धोकादायक वादळे आणि चक्रीवादळे तयार होण्यापूर्वीच विरून टाकतील, ज्यामुळे तेथील चक्रीवादळांची संख्या कमी होऊ शकते, परंतु जगाच्या इतर भागांतील हवामान पूर्णपणे हिंसक होऊ शकते अशी भिती हवामतज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
जगावर भीषण पाणी संकट ओढावू शकते. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि दक्षिण आशियाई देश पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तरसतील. मोठ्या प्रमाणावर वणवे पेटतील. तर, दुसरीकडे दक्षिण अमेरिकन देशांमध्ये (जसे की पेरू, इक्वेडोर आणि ब्राझीलचे काही भाग) आणि अमेरिकेच्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि विनाशकारी पूर येतील. यामुळे कॉफी, साखर, कोको आणि पाम तेल यांसारख्या वस्तूंच्या जागतिक पुरवठा साखळ्या पूर्णपणे विस्कळीत होऊ शकतात.
हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, येत्या काही आठवड्यांत जर समुद्राच्या या विक्रमी उष्णतेमुळे पृथ्वी एक असे विनाशकारी वादळ निर्माण करेल, ज्याला थांबवण्याचा मानवाकडे कोणताही मार्ग नाही. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी, ही अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची वेळ आहे. सरकार आणि धोरणकर्त्यांनी आतापासूनच जलसंधारण, पर्यायी पिकांची निवड आणि आपत्कालीन अन्नसाठा यांसारख्या धोरणांवर काम केले पाहिजे. सुपर अल निनो पूर्ण ताकदीने पृथ्वीवर धडकला, तर ते या शतकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक आणि मानवी आपत्तींपैकी एक ठरू शकते.