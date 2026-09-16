Explainer: मुस्लिमांचे पवित्र स्थळ 'मक्का'वर ड्रोन हल्ला? 47 वर्षांपूर्वी घडली होती मुस्लिम देशांना हादरवणारी जगातील सर्वात भयानक घटना

मक्का : मध्य पूर्वेतील वाढत्या लष्करी तणाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुस्लिमांचे पवित्र स्थळ असलेल्या मक्का येथे ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न झाला आहे. सौदी अरेबियाने मक्काच्या दिशेने जाणारा एक हुथी ड्रोन पाडला आहे. सौदीच्या नेतृत्वाखालील येमेन लष्करी आघाडीचे प्रवक्ते तुर्की अल-मलिकी यांनी ही माहिती दिली. मक्का येथे झालेल्या ड्रोन हल्ल्याच्या प्रयत्नामुळे 47 वर्षांपूर्वी इथ घडलेली थरारक घटना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
15 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी मक्काच्या दक्षिण भागात सौदी अरेबियाच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने हा ड्रोन नष्ट केला. पवित्र शहराच्या प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच हा ड्रोन पाडण्यात आला अशी माहिती अल-मलिकी यांनी दिली. मध्यपूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आता सौदी अरेबियासमोर एक मोठे आव्हान उभे करत आहे. मक्काच्या सुरक्षेवरून तणाव वाढला असतानाच, सौदी अरेबियाच्या तेल पुरवठ्यालाही धोका निर्माण झाला आहे. अलीकडील घटनांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात चिंता वाढली आहे. सौदी अरेबियासाठी मक्काची सुरक्षा हा वाटाघाटीचा विषय नाही. मक्का हे इस्लामच्या सर्वात पवित्र स्थळांचे ठिकाण आणि वार्षिक हज यात्रेचे एक प्रमुख केंद्र आहे.
हुथी अधिकाऱ्यांनी मक्का लक्ष्य केल्याचे आरोप स्पष्टपणे नाकारले आहेत. हुथी राजकीय मंडळाचे सदस्य मोहम्मद अल-फराह यांनी सौदीचा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे म्हटले आहे. हुथी संघटनेशी संलग्न असलेल्या साबा वृत्तसंस्थेनेही त्यांचे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. गेल्या आठवड्यात हुथींनी सौदी अरेबियावर अनेक हल्ल्यांची घोषणा केली आहे. हुथींनी सौदी हवाई तळावर हल्ला होता. येमेनमधील हवाई हल्ल्यांचे प्रत्युत्तर म्हणून हा हल्ला केल्याचे सांगण्यात आले. सौदी आघाडीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या हल्ल्यात 13 नागरिक जखमी झाले.
हुथींच्या हल्ल्यामुळे सौदी अरेबियात तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे. हुथींनी सौदीच्या एका महत्त्वाच्या तेल पाइपलाइनवर मोठा हल्ला चढवला. या हल्ल्यामुळे ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन बंद करावी लागली. 1,200 किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन सौदी अरेबियाच्या तेल क्षेत्रांना पर्शियन आखातापासून लाल समुद्रापर्यंत जोडते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जलवाहतुकीत व्यत्यय आल्याने सौदीच्या तेल निर्यातीसाठी ही पाइपलाइन अधिकच महत्त्वाची ठरली आहे. व्यापाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, जर ही पाइपलाइन दीर्घकाळ बंद राहिली, तर जगाच्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे 4 टक्क्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
सौदी अरेबिया 2015 पासून हुथींविरुद्ध लष्करी आघाडीचे नेतृत्व करत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा संघर्ष थंडावला होता. परंतु अलीकडील घटनांमुळे तणाव तीव्रतेने वाढला आहे. या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे लष्करी मदतीची विनंती केली. मात्र, अद्याप अमेरिकेने यावर निर्णय दिलेला नाही. लाल समुद्राच्या किनाऱ्यावरील काही भागांवर हुथींचे नियंत्रण वाढत असल्याने, बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीदेखील चिंतेचा विषय बनली आहे.
47 वर्षांपूर्वी, 20 नोव्हेंबर 1979 रोजी, आधुनिक सौदी इतिहासातील सर्वात विलक्षण घटना घडली होती. एका सशस्त्र गटाने या मशिदीवर ताबा मिळवला. ही घटना काबाच्या सभोवतालच्या मस्जिद-ए-हरममध्ये फजरच्या (सकाळच्या) नमाजानंतर घडली होती. सौदी नॅशनल गार्डमधील माजी कॉर्पोरल आणि धर्मोपदेशक असलेल्या ४० वर्षीय जुहैमान अल-उतैबीने इमामाला बाजूला ढकलून माईक हिसकावून घेतला. जुहैमान आणि त्याचे सुमारे 600 साथीदार मशिदीच्या विशाल परिसरात वेगाने पसरले. त्यांनी मशिदीत शवपेट्या आणल्या होत्या. वरवर पाहता, मृतांसाठी प्रार्थना करण्याच्या पारंपरिक अंत्यविधीचा हा एक भाग असल्याचे दिसत होते, परंतु जेव्हा शवपेट्या उघडण्यात आल्या, तेव्हा त्यातून शस्त्रे काढून अतिरेक्यांमध्ये वाटण्यात आली. जुहैमानचा मेहुणा, मुहम्मद अब्दुल्ला अल-काहतानी, हा महदी होता. हदीस, म्हणजेच प्रेषित मुहम्मद यांच्या नावावर असलेल्या वचनांमध्ये, महदीच्या (दैवी मार्गदर्शित व्यक्ती) आगमनाची भविष्यवाणी केलेली आहे असा दावा या बंडखोरांनी केला. अतिरेक्यांनी मशिदीचे मिनार, खोल्या, कॉरिडॉर आणि भुयारी मार्ग यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांवर त्वरीत ताबा मिळवला. या ठिकाणांवरून, त्यांनी सौदी सुरक्षा दलांचा परिसर पुन्हा ताब्यात घेण्याचा पहिला प्रयत्न हाणून पाडला. मशिदीभोवती सुरक्षा घेरा घालण्यात आला आणि विशेष दले व लष्करी तुकड्या तैनात करण्यात आल्या.