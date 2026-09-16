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Explainer: मुस्लिमांचे पवित्र स्थळ 'मक्का'वर ड्रोन हल्ला? 47 वर्षांपूर्वी घडली होती मुस्लिम देशांना हादरवणारी जगातील सर्वात भयानक घटना

मुस्लिमांचे जगातील सर्वात पवित्र स्थळ असेलल्या 'मक्का'वर ड्रोन हल्ला झाल्याचे वृत्त आहे.  47 वर्षांपूर्वी इथचं घडली होती सौदी इतिहासातील सर्वात विलक्षण घटना.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 16, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:32 PM IST
Explainer: मुस्लिमांचे पवित्र स्थळ 'मक्का'वर ड्रोन हल्ला? 47 वर्षांपूर्वी घडली होती मुस्लिम देशांना हादरवणारी जगातील सर्वात भयानक घटना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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