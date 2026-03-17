Explainer: इराणकडून दुबई टार्गेट, 1600 ड्रोन, 300 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, एवढे हल्ले होऊन UAE प्रतिहल्ले का करत नाही? खरे कारण आले समोर

UAE Not Retaliating Iran Missile Attacks : इराण आणि इस्रायल - अमेरिका यांच्यातील युद्ध पेटले आहे. इराणने आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी तलावंर हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांचा सर्वाधिक फटका संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) बसला आहे. या हल्ल्यांमध्ये UAE चे जीवित आणि मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. इराणी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी केवळ UAE च्या पायाभूत सुविधा आणि नागरिकांच्या जीविताचे नुकसान केले नाही, तर लाखो डॉलर्स किमतीच्या महागड्या क्षेपणास्त्र प्रतिबंधक प्रणालींचेही नुकसान केले आहे. स्रवात मोठा फटका हा दुबई शहराला बसला आहे. इराणी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्याऐवजी UAE संयम दाखवत आहे. UAE इराणला प्रत्युत्तर का देत नाही? याचे खरे कारण समोर आले आहे.
इराणने युएईवर हल्ले करत दुबईला टार्गेट केले आहे. 28 फेब्रुवारीपासून इराणने संयुक्त अरब अमिरातीमधील लष्करी आणि नागरी लक्ष्यांवर 1,600 हून अधिक ड्रोन आणि जवळपास 300 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. याव्यतिरिक्त, इराणने 15 क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी संयुक्त अरब अमिरातीवर हल्ला केला आहे. ही क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन पाडण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातीने अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत. असे असूनही, काही इराणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन त्यांच्या लक्ष्यांवर मारा करण्यात यशस्वी झाले आहेत. यामुळे संयुक्त अरब अमिरातीच्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे. एक श्रीमंत आणु सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून अशी ओळख असलेल्या UAE च्या प्रतिमेला गंभीर धक्का बसला आहे.
इराणच्या हल्ल्यांमुळे जगातील सर्वात व्यस्त विमानतळांपैकी एक असलेल्या दुबई विमानतळावरील विमानसेवा ठप्प झाली आहे. यामुळे युएईच्या एमिरेट्स एअरलाइन्सला दररोज 100 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सपर्यंतच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. शेअर बाजारातील घबराटीमुळे गुंतवणूकदारांना 5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंतचे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, जेबेल अली बंदरातील जहाज वाहतुकीतील मंदगतीमुळे दररोज 500 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे नुकसान होत आहे. इराणच्या हल्ल्यांमुळे युएईमध्ये आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात नेपाळी आणि बांगलादेशी नागरिकांचा समावेश आहे.
प्रत्युत्तर म्हणून, संयुक्त अरब अमिरातीने शेकडो इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. हल्ले करण्याासाठी इराणने डागलेले ड्रोन पाडण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातीने शेकडो इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रे डागली. संयुक्त अरब अमिरातीने प्रत्युत्तरादाखल कोणतेही क्षेपणास्त्र डागलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेच्या कलम 51 मध्ये असे म्हटले आहे की, "एखाद्या सदस्य राष्ट्रावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास, त्याला आत्मसंरक्षणाचा अंगभूत अधिकार आहे." तथापि, संयुक्त अरब अमिरातीने म्हटले आहे की, त्यांना प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार आहे, परंतु ते "विवेक आणि विवेकबुद्धीला प्राधान्य देतील." असे मानले जाते की, याच कारणामुळे संयुक्त अरब अमिराती इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्यास कचरत आहे, कारण त्यांना वाटते की हे त्यांचे युद्ध नाही.
इतर आखाती देशांप्रमाणेच, संयुक्त अरब अमिरात (UAE) देखील इस्रायल आणि अमेरिकेने सुरू केलेल्या युद्धात सामील न होता दूर राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. या युद्धातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग नाही. यामुळेच संयुक्त अरब अमिरात आपली अर्थव्यवस्था अधिक धोक्यात घालण्यास तयार नाही. संयुक्त अरब अमिरातची अर्थव्यवस्था पर्यटन आणि निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे, जर इराणवर हल्ला झाला आणि परिणामी होर्मुझची सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिली, तर त्याचा थेट परिणाम संयुक्त अरब अमिरातच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. म्हणूनच, संयुक्त अरब अमिरात आपल्या लोकसंख्येच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या सुरक्षेला प्राधान्य देते आणि इराणसोबत थेट युद्धात उतरण्यास तयार नाही.