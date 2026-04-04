Explainer: इराणच्या एका निर्णयामुळे संपूर्ण जग टेन्शनमध्ये? होर्मुझनंतर आणखी एक अत्यंत महत्वाचा समुद्र मार्ग बंद होणार? अमेरिकेला जबरदस्त झटका

Bab El Mandeb : इराणच्या एका निर्णयामुळे संपूर्ण जग टेन्शनमध्ये आले आहे. इराणने असे संकेत दिले आहेत ज्यामुळे जागतिक स्तरावर चिंता वाढली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून आधीच तणाव वाढला आहे. अनेक प्रयत्न करूनही, अमेरिकेला ही सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यात अपयश आले आहे. अशातच आता इराणने बाब अल-मंदेब या आणखी एका महत्त्वाच्या सागरी मार्गाकडे आपली नजर वळवली आहे. होर्मुझनंतर आणखी एक अत्यंत महत्वाचा समुद्र मार्ग बंद होण्याची शक्यता आहे. हा मार्ग बंद झाल्यास अमेरिकेला जबरदस्त झटका बसले.
इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी सोशल मीडियावर बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनी मार्ग बंद करण्याचे संकेत दिले आहेत. तेहरान आता दबावाचे साधन म्हणून या मार्गाचा वापर करत आहे. तेल, वायू, गहू, तांदूळ आणि खते बाब अल-मंदेबमधून जातात. यामुळे हा मार्ग बंद झाल्यास जगाला याचा मोटा फटका बसू शकतो. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने जागतिक सागरी व्यापाराबाबत आणखी एक चिंताजनक इशारा दिला आहे. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी संकेत दिले आहेत की, तेहरान आता आपली सामरिक नाकेबंदी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पलीकडे बाब अल-मंदेबच्या सामुद्रधुनीपर्यंत वाढवू शकते. जर असे घडले, तर आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतूक आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला हा सर्वात मोठा धक्का बसू शकतो. इराणी वक्ते गालिबाफ यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनेक प्रश्न उपस्थित करून जगभरातील देशांमध्ये आणि प्रमुख कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये चिंता निर्माण केली आहे.मंदेबला लक्ष्य करण्याचे संकेत हे दर्शवतात की, आपल्या विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी "अडथळ्यांपैकी" एकावर नियंत्रण मिळवण्याची इराणची योजना आहे.
बाब-अल-मंदेब हा एक अरुंद सागरी मार्ग आहे. हा मार्ग तांबड्या समुद्राला एडनच्या आखाताशी जोडतो. एका बाजूला येमेन आणि दुसऱ्या बाजूला आफ्रिकेतील जिबूती आहे. हा मार्ग फक्त 20 किलोमीटर रुंद आहे. हे दोन देशांमधील प्रवेशद्वार आहे, ज्यातून जहाजे सुएझ कालव्याकडे आणि नंतर युरोपला जातात. याचा अर्थ असा की, आशियातून युरोपला होणारा व्यापाराचा एक मोठा भाग या मार्गावर अवलंबून आहे. तेल, वायू, अन्न आणि जीवनावश्यक वस्तू या मार्गातून जातात. येथील अडथळ्याचा थेट परिणाम जागतिक पुरवठा आणि किमतींवर होतो.
इराण युद्धापासून होर्मुझची सामुद्रधुनी आधीच बंद करण्यात आली आहे आणि त्यातून फक्त काही निवडक देशांचीच जहाजे जात आहेत. त्यातून वाहतूक होणाऱ्या तेलाच्या सुमारे 20 टक्के भागावर आता गंभीर परिणाम झाला आहे. जर बाब अल-मंदेबमध्ये जहाजांवर हल्ला झाला, तर तो जगासाठी दुहेरी धक्का असेल, कारण त्यातून दररोज सुमारे 88 लाख बॅरल तेल जाते. इराण तेथील जहाजांवर हल्ला करण्यासाठी येमेनच्या हौथी बंडखोरांचा वापर करू शकतो. एका जहाजावर हल्ला झाल्यास, जहाजांना त्यातून प्रवास करणे अशक्य होईल.
दरम्यान, इराणने लष्करी आघाडीवरही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ४' अंतर्गत, इराणी आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या सैन्याने इस्रायली लक्ष्यांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले आहेत. आपल्यावर यापूर्वी झालेल्या हल्ल्यांना हे प्रत्युत्तर असल्याचे इराणचे म्हणणे आहे. (अमेरिकेचे निवेदन)गुप्तचर अहवालांमधून आधीच खुलासा झाला आहे.होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणे अवघड आहे, कारण इराण तिचा त्याग करणार नाही. जर बाब अल-मंदेबमध्ये अस्थिरता वाढली, तर तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात, अन्नपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि युरोप-आशिया व्यापारावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.