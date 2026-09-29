/Explainer : FBI च्या टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड लिस्टमध्ये गोल्डी ब्रारचं नाव, 10 कोटींचं बक्षीस जाहीर, कोण आहे हा भारतीय गँगस्टर?

पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला याची हत्येची जबाबदारी घेणारा गोल्डी ब्रारने घेतली होती. यामुळे जगभरात खळबळ माजली होती. याच गोल्डी ब्रारचं नाव आता एफबीआयच्या टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट आहे. गोल्डी ब्रारला पकडण्यास मदत करणाऱ्या किंवा माहिती देणाऱ्या एफबीआयने 10 कोटींचं बक्षीस जाहीर केलं आहे. संघटित गुन्हेगारी, लक्ष्यित हत्या, खंडणी आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये गोल्डी ब्रारचा सहभाग आहे. काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गँगस्टर गोल्डी ब्रारला दहशतवादी म्हणून घोषित केलं आहे. गोल्डी ब्रारचं नाव सतिंदरजीत सिंग असं आहे. दरम्यान लॉरेन्स बिश्नोईच्या टोळीतील सहभागामुळे FBI ने हा निर्णय घेतला आहे. एफबीआयने इशारा दिलाय की गोल्डी ब्रार हा अत्यंत हिंसक, शस्त्रधारी आणि धोकादायक आहे. तो कॅलिफोर्निया आणि कॅनडाच्या विविध भागांमध्ये राहत असल्याचा एफबीआयचा संशय आहे.
एफबीआयच्या मते, गोल्डी ब्रार हा उत्तर अमेरिकेतील लॉरेन्स बिश्नोईच्या संघटित गुन्हेगारी टोळीचा म्होरक्या आहे. या टोळीवर अमेरिका, कॅनडा आणि इतर ठिकाणी लक्ष्यित हत्या, गोळीबार, खून, अपहरण, खंडणी आणि अमली पदार्थ व शस्त्रास्त्रांची तस्करी केल्याचा आरोप आहे.
FBI tweets, "The FBI has added Satinderjeet Singh to its Ten Most Wanted Fugitives List. He is wanted for his alleged involvement in the Lawrence Bishnoi Organized Crime Group, which is allegedly engaged in a variety of violent acts in Southern California and across the United… pic.twitter.com/H7ATMxpY5W— ANI (@ANI) September 28, 2026
भारतातील आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांसंबंधीच्या अनेक वर्षे चाललेल्या 'ऑपरेशन हार्डबॉल' या संघीय तपासादरम्यान ओळखल्या गेलेल्या फरार आरोपींमध्ये ब्रारचा समावेश होता. जुलैमध्ये, अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी अशा तीन टोळ्यांशी संबंधित ३७ व्यक्तींवर आरोप जाहीर केले.
एफबीआयच्या म्हणण्यानुसार, एका आरोपपत्रात बिश्नोई टोळीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते, ज्यामध्ये ब्रार हा कथितपणे तिच्या नेत्यांपैकी एक होता आणि त्याने जगभरातील संघटनेच्या सदस्यांना आणि साथीदारांना दिशा देण्यास मदत केली होती असे म्हटले जाते.
अमेरिकेतील आरोपपत्रातील सर्वात गंभीर आरोपांपैकी एक आरोप जून २०२३ मध्ये कॅनडात झालेल्या हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येशी संबंधित आहे. एफबीआयचा आरोप आहे की, लॉरेन्स बिश्नोई आणि ब्रार यांनी कॅनडात राहणाऱ्या एका प्रमुख पंजाबी नेत्याच्या हत्येचा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या कागदपत्रांमध्ये "एचएसएन" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या व्यक्तीची, १८ जून २०२३ रोजी ब्रिटिश कोलंबियातील सरे येथील एका शीख मंदिराबाहेर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.
एफबीआयच्या वर्णनानुसार, ब्रिटिश कोलंबियामधील एका गुरुद्वाराबाहेर गोळ्या घालून ठार मारण्यात आलेला हरदीप सिंग निज्जर हा आरोपी आहे. भारताने निज्जरला दहशतवादी म्हणून घोषित केले होते. ब्रारने निज्जरच्या हत्येची जबाबदारी आधीच स्वीकारली असून, या हत्येमागे तो आणि त्याची टोळी असल्याचा आरोप केला आहे.
निज्जर यांची हत्या भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणावाचे प्रमुख कारण बनली, त्यावेळी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी संसदेत असा आरोप केला होता की, भारतीय सरकारी एजंट आणि या हत्येमधील संभाव्य संबंधांची कॅनेडियन गुप्तचर यंत्रणा चौकशी करत आहे.
भारताने हा आरोप 'हास्यास्पद' म्हणून फेटाळून लावला असून, निज्जरच्या हत्येमध्ये आपला कोणताही सहभाग असल्याचे सातत्याने नाकारले आहे. ब्रार आणि बिश्नोई यांच्यावरील एफबीआयचे सध्याचे आरोप हे एका अमेरिकी संघीय खटल्याचा भाग आहेत.
संघीय आरोपपत्रात असाही आरोप आहे की बिश्नोईचे नेटवर्क विविध प्रकारच्या हिंसक आणि संघटित गुन्हेगारी कारवायांमध्ये गुंतले होते. तपासकर्त्यांचा आरोप आहे की या नेटवर्कने मार्च २०२४ ते जुलै २०२५ दरम्यान ग्रेटर लॉस एंजेलिस परिसरातील प्रतिस्पर्धी ड्रग्ज तस्कर गटांकडून अंदाजे ५२० किलोग्रॅम कोकेन चोरले.
एफबीआय लॉस एंजेलिसचे प्रभारी सहाय्यक संचालक पॅट्रिक ग्रँडी यांनी ब्रार यांना एक धोकादायक व्यक्ती म्हटले असून, त्यांना पकडण्याला संस्थेने प्राधान्य दिल्याचे सांगितले. रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिसांनी म्हटले आहे की, एफबीआयच्या 'टॉप १० वॉन्टेड' यादीत ब्रार यांचा समावेश हा अमेरिका आणि कॅनडाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमधील सहकार्य दर्शवतो.
लोकांना ब्रारच्या जवळ न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. एफबीआयने लोकांना ब्रारच्या जवळ न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याच्या ठिकाणाबद्दल माहिती असलेल्या कोणालाही एफबीआय, स्थानिक कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा किंवा जवळच्या अमेरिकी दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासाशी संपर्क साधण्यास सांगितले आहे. कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्टमधील अमेरिकी जिल्हा न्यायालयात ब्रारवर खटला चालवला जात आहे.