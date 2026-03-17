एकाच्या बदल्यात 115 ची ताकद, ट्रम्प यांना आता समजेल इराणची ताकद? खामेनी अमेरिकेला करणार सळो की पळो

गेल्या तीन आठवड्यांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरु आहे. पण हे युद्ध संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. डोनाल्ड ट्रम्प यांना बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने तेहरानची राजवट उलथवून टाकायची होती, पण ही परिस्थिती बदलली असून आता अमेरिके विरोधातच सगळ्या गोष्टी होत आहे. इराण एकजूट झालं असून लष्कराला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च नेतेही काही काळ अनुपस्थित होते, तरीही देशाच्या लष्कराने इस्रायली आणि अमेरिकन हल्ल्यांना सातत्याने प्रत्युत्तर दिले. आता, ट्रम्प या युद्धातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत आहेत. त्यांनी होर्मुझमध्ये नाटोच्या युद्धनौकांची मागणी केली, पण त्यांनीही नकार दिला. अमेरिकेकडे जंबो जेट्स, बॉम्बर्स, फायटर जेट्स आणि धोकादायक बॉम्बसुद्धा आहेत, पण इराणच्या एका छोट्याशा शस्त्राने अमेरिकेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली असून त्यांना सळो की पळो केलं आहे.
या युद्धामार्फत स्वस्त ड्रोन नवीन क्षेत्रात प्रवेश करत आहेत.यामध्ये महागड्या जेट्सची किंवा क्षेपणास्त्रांची गरज नाही. इराणचा ड्रोन पाडण्यासाठी अमेरिका किंवा इस्रायलद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या पॅट्रियट इंटरसेप्टरची (किंवा इतर क्षेपणास्त्राची) किंमत 4 दशलक्ष डॉलर्स किंवा 37 कोटी रुपये आहे. तेवढ्याच पैशात, इराणचे 115 ड्रोन खरेदी करता येऊ शकतात. प्रत्येक ड्रोनची किंमत 35000 डॉलर्स किंवा अंदाजे 32 लाख रुपये आहे. आता त्यांची तुलना करा. 37 कोटी रुपये कुठे आणि 32 लाख रुपये.
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, संघर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात इराणने 1000 हून अधिक ड्रोन प्रक्षेपित केले. असा अंदाज आहे की, तेहरानमध्ये दरमहा अंदाजे 10000 ड्रोन तयार करण्याची क्षमता आहे. यामुळेच हे स्वस्त ड्रोन केवळ ट्रम्प यांच्यासाठीच नव्हे, तर बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासाठीही डोकेदुखी बनले आहेत. खर्च वाढत आहे, देशांतर्गत दबाव वाढत आहे आणि इराणने तेल वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. सर्व काही विस्कळीत होत आहे.
दरम्यान, स्वस्त ड्रोन हवाई युद्ध लढण्याची पद्धत बदलत आहेत. अमेरिका हवाई हल्ले, क्षेपणास्त्रे आणि जेट विमानांनी युद्ध लढत आहे. ते जमिनीवरील सैन्य टाळत आहे, परंतु ड्रोन त्यांचे हेतू यशस्वी होण्यापासून रोखत आहेत. इतिहास सांगतो की, अनेक दशकांपासून, आकाशावरील वर्चस्व श्रीमंत राष्ट्रांचे होते, ज्यांच्याकडे आधुनिक विमाने होती आणि ती उडवणे त्यांना परवडत होते. काळ बदलला आहे. आता स्वस्त लढाऊ ड्रोन अमेरिकेसारख्या महासत्तांना आव्हान देत आहेत. यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की कमी श्रीमंत राष्ट्रेसुद्धा कमी खर्चात आपली क्षमता वाढवू शकतात. अमेरिकेकडे बऱ्याच काळापासून जगातील काही सर्वात महागडी विमाने आहेत आणि त्यासाठी ते मोठा निधी खर्च करतात.
- अमेरिकेने ढगांच्या वर उंच आकाशात हल्ल्याच्या मोहिमांसाठी सुमारे 200 लढाऊ विमाने तैनात केली आहेत. अमेरिकन सैन्य इतक्या मोठ्या प्रमाणावर F-35 चा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
- B2 बॉम्बर्स ही लांब पल्ल्याची स्टेल्थ विमाने आहेत, जी 40000 पौंडांपर्यंतचे लक्ष्यित बॉम्ब वाहून नेण्यास सक्षम आहेत.
- काही मोठी विमाने इंधन भरण्यासाठी किंवा निगराणीसाठी तैनात केली जातात.
- आणखी एक मोठे विमान म्हणजे B-1 बॉम्बर, ज्याला "बोन" (हाड) असे टोपणनाव आहे. ते 75000 पौंड वजनापर्यंत विविध प्रकारचा दारुगोळा आणि मोहिमेची उपकरणे वाहून नेऊ शकते आणि 24 क्रूझ क्षेपणास्त्रे वाहून नेऊ शकते.
अमेरिकन मानवरहित हवाई वाहनांमध्ये 'रिपर्स'चा समावेश आहे, जे जमिनीवरील स्टेशनवरून पायलटद्वारे चालवले जातात. FLM-136 LUCAS, एक-फेरी घेणारा हल्ला करणारा ड्रोन जो इराणच्या 'शाहिद'शी मिळताजुळता आहे, तो पहिल्यांदाच वापरला जात आहे.
तेहरान अनेक वर्षांपासून आपल्या मित्र राष्ट्रांसाठी ड्रोन विकसित करत आहे. आता, ते मोठ्या प्रमाणावर त्यांचा वापर करत आहे. 28 फेब्रुवारीनंतरच्या दोन आठवड्यांत, तेहरानने इस्रायल आणि वॉशिंग्टनशी संलग्न असलेल्या आखाती देशांवर शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि 1000 हून अधिक ड्रोन डागले. ही रणनीती अचूकतेऐवजी संख्येवर अवलंबून आहे, ज्यात हवाई संरक्षण यंत्रणांवर मात करण्यासाठी एकाच वेळी मोठ्या संख्येने ड्रोन डागले जातात. हे ड्रोन बनवण्यासाठी स्वस्त आहेत.
अलिकडच्या वर्षांत युद्धतंत्रात वेगाने बदल झाला आहे. युक्रेनचे रशियाविरुद्धचे युद्ध हे या बदलाचे एक स्पष्ट उदाहरण आहे. रणगाडे आणि तोफखान्याच्या प्रबळ शक्तीने सुरू झालेले युद्ध हळूहळू ड्रोन युद्धात रूपांतरित झाले आहे. पारंपरिक विमानांमुळे कमकुवत झालेल्या युक्रेनने टेहळणी आणि हल्ल्यासाठी स्वस्त, मानवरहित प्रणालींचा आधार घेतला आहे. रशियाच्या सुमारे 70% नुकसानीसाठी ड्रोन जबाबदार असल्याचे मानले जाते. त्यांचा वापर दूरस्थपणे हल्ले करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे वैमानिक आणि हवाई कर्मचाऱ्यांवरील धोका कमी होतो.
अमेरिकेची सर्वात शक्तिशाली विमाने अत्यंत प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ, दोन आसनी एफ-15 विमान उडवण्यासाठी वैमानिकांना अनेक वर्षे महागडे प्रशिक्षण घ्यावे लागते. असे विमान पाडल्यास, अमेरिका केवळ विमानच नाही तर त्यातील कर्मचारीही गमावते. याउलट, स्वस्त ड्रोन दूरस्थपणे नियंत्रित केले जातात. ड्रोन नष्ट झाला तरी वैमानिक सुरक्षित राहतो आणि तो बदलण्याचा खर्च फक्त काही हजार डॉलर्स असतो. हे असंतुलन आता एक सामजिक समस्या बनली आहे. हल्ला करणे स्वस्त आहे, तर संरक्षणाचा खर्च गगनाला भिडत आहे. अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश कधीकधी, सहज उपलब्ध घटकांपासून अत्यंत कमी खर्चात तयार केलेले ड्रोन पाडण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स किमतीची इंटरसेप्टर विमाने प्रक्षेपित करतात. आता अमेरिका आपली पिछाडी भरून काढण्याच्या घाईत आहे. वॉशिंग्टनने लहान लष्करी ड्रोन जलदगतीने विकसित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत आणि 'लो-कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बॅट एरियल सिस्टीम' (LUCAS) सारख्या प्रणालींना नेहमीपेक्षा खूप वेगाने मंजुरी दिली आहे.