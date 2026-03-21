Explainer: पाकिस्तानात गॅस सिलेंडर किती रुपयांना मिळतो? पाकिस्तानात गॅस कुठून येतो; किंमत आणि सर्व माहिती जाणून बसणार नाही विश्वास

वनिता कांबळे | Updated: Mar 21, 2026, 08:21 PM IST
Cylinder Price In Pakistan : अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे जगात भीषण गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस टंचाईमुळे भारतात हॉटेल व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. अनेक उद्योग ठप्प होण्याचा मार्गावर आहेत. पाकिस्तानाही भीषण गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. भारतापेक्षा पाकिस्तान परिस्थिती अतिशय भीषण आहे.  भारतात 900 ते 1100 रुपयांना मिळणारा गॅस सिलेंडर पाकिस्तानात किती रुपयांना मिळतो? किंमत जाणून तुम्ही शॉक व्हाल. 

भारतात अनेक शहरांमध्ये घरगुती गॅस सिलेंड 900 ते 1100 रुपयांपर्यंत मिळतो. अशातच शेजारील पाकिस्तानमध्ये गॅस किती रुपयांना मिळतो हे समजल्यावर तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल.  भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानात सिलेंडर खूपच महाग मिळतो. येथे गॅस महाग मिळण्याची कारणे देखील थक्क करणारी आहे. तसेच पाकिस्तानातील गॅस पुरवठ्याची व्यवस्था पाहून देखील तुम्हाला प्रश्न पडेल की यांच्याकडे काही नियोजन आहे की नाही? पाकिस्तानात गॅस कुठून येतो जाणून घेऊया.

पाकिस्तानमध्ये एलपीजी सिलेंडरची किंमत किती आहे?

पाकिस्तानमध्ये एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस) ची किंमत भारतापेक्षा खूपच जास्त आहे. पाकिस्तानात गॅसचे दर वारंवार बदलत आहेत. मार्च 2026  नुसार, 11.8 किलोच्या घरगुती सिलेंडरची किंमत अंदाजे पीकेआर 2664.88 आहे. भारतीय रुपयांमध्ये ही किंमत अंदाजे  800 ते 900 पीकेआर इतकी आहे. यापूर्वी, सिलेंडरची किंमत 2667.40 पीकेआर होती. पाकिस्तान आपल्या एलपीजीचा एक मोठा भाग परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे, बाह्य बाजारपेठेचा किमतीवर थेट परिणाम होतो. गॅस सिलेंडरचे दर अनेक घटकांवर अवलंबून असतात जसे की उत्पादन खर्च, वाहतूक, विपणन, 18 टक्के जीएसटी या सर्वामुळे किंमत आणखी वाढतात. पाकिस्तानचा रुपया हे अत्यंत कमकुवत चलन आहे. डॉलरच्या वाढत्या मूल्यामुळे गॅसच्या किमतीही वाढतात. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत लक्षणीय फरक आहे. भारतात, 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरची किंमत साधारणपणे 900 ते 1100 रुपयांच्या दरम्यान असते. ही किंमत तुलनेने स्थिर मानली जाते. पाकिस्तानमध्ये, सिलेंडरचे वजन अंदाजे 11.8 किलो असते, तरीही त्याची किंमत 800 ते 1500 रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकते. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये गॅसच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होतात, ज्यामुळे सामान्य लोकांच्या बजेटवर मोठा परिणाम होतो. याचा अर्थ असा की, वजन कमी असूनही पाकिस्तानमध्ये गॅस अनेकदा अधिक महाग असतो.

भारतातील परिस्थिती काय आहे?

भारतातही गॅसच्या दरात चढ-उतार होत आहेत. मात्र,  सरकार काहींना अनुदान देते. पुरवठा प्रणाली अधिक मजबूत असून, दरांमध्ये कमी चढ-उतार होतो. भारतात 911 किमतीचा सिलेंडर सामान्य मानला जातो. पाकिस्तानमध्ये, अगदी लायटरच्या सिलेंडरची किंमतही अनेकदा तेवढीच किंवा त्याहून अधिक असू शकते.
अलीकडे दरात थोडी घट झाली आहे, पण त्यामुळे मिळणारा दिलासा खूपच मर्यादित आहे. एकूणच, गॅसचे दर देशाची आर्थिक परिस्थिती, कर आणि पुरवठा प्रणालीवर अवलंबून असतात.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

