अनेक खाजगी कंपन्या आणि संस्था चंद्रावर जमीन विकत असल्याचा दावा करतात.  पण ते खरोखरच चंद्रावर जमीन खरेदी करणे शक्य आहे का?  संपूर्ण प्रक्रिया, बुकिंग प्लॅटफॉर्म, शुल्क आणि महत्त्वाची माहिती सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

वनिता कांबळे | Updated: Apr 8, 2026, 11:23 PM IST
चंद्रावर एक एकर जमिनीची किंमत किती आहे? खरेदीची प्रक्रिया काय आहे? आता पर्यंत चंद्रावर किती लोकांनी जमीन खरेदी केलीय?

Buy Land on Moon: नासाची आर्टेमिस 2 मोहिम यशस्वी टप्प्यात पोहचली आहे. अंतराळवीर ओरियन अंतराळयानातून या अनोख्या 10-दिवसांच्या मोहिमेवर गेले आहेत.पृथ्वीपासून साधारण 406,771 किमी दूरवरून ओरियन कॅप्स्यूलमधून अंतराळवीरांनी चंद्राची सर्वात दूरची बाजू पाहिली आणि याचे फोटो कॅप्चर केले आहेत. भविष्यात चंद्रावर मानवी वस्ती निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट्य साध्य करण्यासाठी ही मोहिम दिशा दर्शक ठरणार आहे. अशातच एक चर्चा रंगली आहे.   चंद्रावर एक एकर जमिनीची किंमत किती आहे? खरेदीची प्रक्रिया काय आहे? आता पर्यंत चंद्रावर किती लोकांनी जमीन खरेदी केलीय?  

चंद्रावर मानवी वस्ती निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने संशोधकांचे प्रयत्न सुरु आहेत. चंद्रावर मानवी वसाहती कधी स्थापन होईल याबाबत कुणीच काहीही ठामपणे सांगू शकत नाही. असे असले तरी चंद्रावर जमीनीचे प्लॉटिंग सुरु झाल्याचा दावा केला जातो.  पृथ्वीवरील काही कंपन्यानी चंद्रावर जमीन विकण्याचा दावा केला आहे. इतकचं नाही तर अनेक श्रीमंत व्यक्तींनी चंद्रावर जमीन खरेदी केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामध्ये अनेक उद्योगपती आणि सेलिब्रिटींचा समावेश आहे.

चंद्रावर जमिनीच्या नोंदणीचेही वृत्त काही दिवसांपूर्वी आले होते.  महासागर आणि बेटांप्रमाणे, अंतराळ कोणत्याही देशाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की चंद्रावर जमीन कोण आणि कशी विकत आहे?

कोणत्या कंपन्या चंद्रावर जमीन विकल्याचा दावा करत आहेत?

लुना सोसायटी इंटरनॅशनल आणि इंटरनॅशनल लुनार लँड्स रजिस्ट्री या दोन कंपन्या चंद्रावर जमीन विकण्याचा दावा करतात. Lunarregistry.com या साइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, चंद्रावरील वेगवेगळ्या भागांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीच्या किमती वेगवेगळ्या आहेत. जर तुम्हाला चंद्रावरील 'द सी ऑफ ट्रँक्विलिटी' (THE SEA OF TRANQUILITY) मध्ये जमीन खरेदी करायची असेल, तर तुम्हाला प्रति एकर $63.07 किंवा 5261 रुपये द्यावे लागतील.

कोणी खरेदी केली आहे चंद्रावर जमीन  

चंद्रावर जमीन खरेदी करण्याचा ट्रेंड काही वर्षांपूर्वी सुरू झाला. 2002 मध्ये हैदराबादचे राजीव बागडी आणि 2006 मध्ये बंगळूरचे ललित मोहता यांनी या एजन्सींमार्फत चंद्रावर भूखंड खरेदी केल्याचा दावा केला. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतनेही चंद्रावर जमिनीचा एक छोटा तुकडा खरेदी केला होता असे सांगितले जाते.
2025 मध्ये भारताच्या चांद्रयान-3 च्या यशानंतर, जम्मू आणि काश्मीरमधील व्यावसायिक रुपेश मेसन यांनी चंद्रावर जमीन खरेदी केल्याचा दावा केला. मेसन यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी ही चंद्रावरील मालमत्ता न्यूयॉर्कस्थित 'लुनार रजिस्ट्री'कडून खरेदी केली.  चंद्रावर भूखंड खरेदी करणाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, कालांतराने चंद्रावर जीवसृष्टी वसेल.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

