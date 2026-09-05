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Explainer: मानवी मूत्रामुळे हिमालय वितळला! नेपाळच्या पुरानंतर अत्यंत शॉकिंग खुलासा, 2500 टन बर्फाचे झाले पाणी?

मानवी मूत्रामुळे हिमालयाती बर्फ वितळत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  2500 टन बर्फ वितळला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 05, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:06 PM IST
Explainer: मानवी मूत्रामुळे हिमालय वितळला! नेपाळच्या पुरानंतर अत्यंत शॉकिंग खुलासा, 2500 टन बर्फाचे झाले पाणी?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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