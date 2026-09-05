/Explainer: मानवी मूत्रामुळे हिमालय वितळला! नेपाळच्या पुरानंतर अत्यंत शॉकिंग खुलासा, 2500 टन बर्फाचे झाले पाणी?

हिमालय धोका : नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट 2026 रोजी महापूर आला. या महाप्रलयामुळे नेपाळमध्ये प्रचंड नुकसान झाले आहे. हिमनदी फुटल्याने नेपाळमध्ये महापूर आला. नेपाळमध्ये आलेल्या या आपत्तीनंतर धोकादायक हिमनद्यांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. एका नवीन अभ्यासात हिमनद्या वितळण्याबाबत अत्यंत धक्कादाय माहिती समोर आली आहे. जागतिक तापमानवाढ, इतर घटकांसोबतच मानवी मूत्र हे माउंट एव्हरेस्टवरील हिमनदी वितळण्याचे कारण ठरत आहे.
नेपाळी आणि अमेरिकन शास्त्रज्ञांनी यांनी एक संशोधन केले. या संशोधनाचे निष्कर्ष 'रिजनल एन्व्हायर्नमेंटल चेंज' नियतकालिकात प्रकाशित करण्यात आले आहेत. या अभ्यासानुसार, एव्हरेस्टवर चढाई करणाऱ्या गिर्यारोहकांच्या मूत्रामुळे चढाईच्या हंगामात दरवर्षी अंदाजे 2,500 टन बर्फ वितळत आहे. एव्हरेस्ट बेस कॅम्प खुंबू हिमनदीच्या माथ्यावर वसलेला आहे . दरवर्षी या हिमनदीवर 1,600 तंबू उभारले जातात. स्वयंपाकघर, शॉवर, जनरेटर, वाय-फाय आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज असतात. या तंबूंमधून निर्माण होणाऱ्या उष्णतेमुळे जमिनीचे तापमान वाढत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
हिमालय इतर प्रदेशांपेक्षा अधिक वेगाने उष्ण होत आहे. 2000 सालापासून, गेल्या पंचवीस वर्षांत बर्फ वितळण्याचा वेग दुप्पट झाला आहे. खुंबू हिमनदीच्या इतर भागांपेक्षाही बेस कॅम्प येथील पृष्ठभागाचे तापमान अधिक वेगाने वाढत आहे. हा वाढीचा दर दरवर्षी 0.28 अंश सेल्सिअस आहे. या दरामुळे भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.
हिमनदी वितळण्याचे मुख्य कारण मानवी क्रियाकलाप असल्यची धक्कादायक माहिती संशोधनातून समोर आली आहे. प्रत्येक गिर्यारोहण हंगामात गिर्यारोहकांच्या मूत्रामुळे टनभर बर्फ वितळत आहे. दरवर्षी हिमनदीवर सुमारे 1,600 तंबू उभारले जातात, जे स्वयंपाकघर, शॉवर, जनरेटर, वाय-फाय यांसारख्या मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज असतात आणि काही ठिकाणी तर त्यात गरम होणाऱ्या जमिनीचीही सोय असते. या सुविधांमधून निर्माण होणारी उष्णता जमिनीचे तापमान वाढवत आहे. 'रिजनल एन्व्हायर्नमेंटल चेंज' या नियतकालिकात प्रकाशित केलेल्या या संशोधनात, मानवी कृती कशाप्रकारे एका मोठ्या आपत्तीसाठी परिस्थिती निर्माण करत आहेत, यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि जीवाश्म इंधनाच्या वापरासोबतच मानवी मूत्र देखील हिमनद्या वितळण्यास हातभार लावत आहे. संशोधन अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की जास्त उंचीवर गिर्यारोहकांना जास्त पाणी प्यावे लागते, ज्यामुळे लघवीचे प्रमाण वाढते.
या संशोधनात काही आकडेवारीदेखील देण्यात आली आहे. 2023 च्या गिर्यारोहण हंगामात दररोज 6,766 लिटर मूत्र तयार झाले. खिमलाल गौतम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, केवळ मूत्रामध्येच प्रचंड उष्णता असते, जी हिमनदीला मोठ्या प्रमाणात वितळवण्यासाठी पुरेशी ठरत आहे. त्या उष्णतेमुळे मोठ्या प्रमाणात बर्फ वितळू शकतो. केवळ गिर्यारोहण हंगामातच हिमनदीतून 154 टन बर्फ वितळला.
शरीरातून बाहेर पडताना मूत्राचे तापमान 37 अंश सेल्सिअस असते. यानंतरनंतर ते थंड होते. त्यामुळे, किती बर्फ वितळवू शकते याची गणना करण्यात आली आहे. उष्णतेचा केवळ एक छोटासा भाग बर्फापर्यंत पोहोचतो. बाकीची उष्णता हवेत किंवा खडकांमध्ये नाहीशी होते.
बर्फ वितळण्यात इंधनाची सर्वात मोठी भूमिका असल्याचे म्हटले जाते. मूत्र हा त्याचा एक भाग आहे, परंतु केवळ 2023 मध्ये बेस कॅम्पवर स्वयंपाक, गरम करणे आणि वीज यासाठी वापरण्यात आलेल्या एकूण इंधनामध्ये 824 एलपीजी सिलिंडर, 18,935 लिटर केरोसीन आणि 5,130 लिटर पेट्रोलचा समावेश होता. यापैकी सुमारे 64 टक्के बर्फ मानवनिर्मित कारणांमुळे वितळला, तर उर्वरित 6 टक्के मूत्रामुळे वितळला.
शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की हिमालयातील तापमान इतर प्रदेशांपेक्षा खूप वेगाने वाढत आहे. 'सायन्स ॲडव्हान्सेस 2019' मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, 2000 सालापासून बर्फ वितळण्याचा दर मागील पंचवीस वर्षांच्या तुलनेत दुप्पट झाला आहे. खुंबू हिमनदीच्या बेस कॅम्पमधील पृष्ठभागाचे तापमान अंदाजे 0.28 अंश सेल्सिअसच्या दराने वाढत आहे. तथापि, अहवालात उत्तम व्यवस्थापन आणि सौर ऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे. हा कॅम्प स्थलांतरितही केला जाऊ शकतो. मात्र, मानवनिर्मित तापमानवाढ या प्रवृत्तीला अधिक तीव्र करू शकते.