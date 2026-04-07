Explainer: इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यात अणुबॉम्ब हल्ला झाला तर जगात महाविनाश होईल? कोणत्या देशांवर काय परिणाम होणार?

Iran Israel War : इस्रायल-अमेरिका आणि इराणमध्ये यांच्यातील युद्ध धक्कादायक वळणावर पोहचले आहे. अमेरिकेनं इराणला युद्ध थांबवून होर्मुझ खुलं करण्यासाठी दिलेली मुदत संपली. आता ही मुदत वाढणार नाही. एका रात्रीत नष्ट करू शकते असा गर्भीत इशारा ट्रम्प यांनी इराणला दिला आहे. ट्रम्प यांच्या धमकीनंतरही इराण डगमगला नाहीये. जोवर आमचं नेतृत्व युद्ध चालू ठेवण्याच्या मन:स्थितीत आहे तोपर्यंत युद्ध सुरू राहील अशी भूमिका इराणने घेतलीये. 45 दिवसांसासाठी युद्ध थांबवण्याचा प्रस्ताव इजिप्त, पाकिस्तान आणि तुर्कियेनं दोन्ही देशांच्या अधिका-यांना पाठवालय. मात्र या प्रस्तावार मध्यस्थांमार्फत उत्तर देऊ अमेरिका आणि इस्रायलशी थेट चर्चा करणार नाही असा पवित्रा इराणने घेतला आहे. इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यात अणुबॉम्ब हल्ला झाला तर जगात काय होईल? कोणत्या देशांवर काय परिणाम होणार? जाणून घेऊया.
इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे मध्य पूर्व प्रदेशात सतत तणाव वाढत आहे. यामुळे जागतिक सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. जर अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष अणुयुद्धाच्या पातळीपर्यंत पोहोचला, तर त्याचे परिणाम केवळ रणांगणापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. असे घडल्यास पृथ्वीला पर्यावरणीय आणि जैविक विनाशाचा सामना करावा लागू शकतो. इतकेच नाही तर जागतिक दुष्काळही पडू शकतो असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.
अणुस्फोटाचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे वस्तुमान आणि ऊर्जा यांच्यातील समानता. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी त्यांच्या E=mc² या समीकरणाद्वारे याचे स्वरुप स्पष्ट केले आहे. या समीकरणात, E म्हणजे ऊर्जा, m म्हणजे वस्तुमान आणि c म्हणजे प्रकाशाचा वेग. याचा अर्थ असा की वस्तुमान आणि ऊर्जा ही एकाच गोष्टीची दोन रूपे आहेत. जेव्हा अणूचे बंध तुटतात, तेव्हा त्याच्या वस्तुमानाचा एक छोटासा भाग ऊर्जेमध्ये रूपांतरित होतो. ही ऊर्जेतून एका प्रचंड स्फोट होतो. विखंडन आणि संलयन या दोन-टप्प्यांच्या प्रक्रिया आहेत. बहुतेक आधुनिक अणुबॉम्ब हे थर्मोन्यूक्लियर असतात, ज्यात दोन टप्पे असतात. विखंडनमध्ये प्लुटोनियम- 239 सारख्या जड, अस्थिर अणूचे विभाजन होते. जेव्हा अत्यंत दाबाखाली अणूला सुपरक्रिटिकल अवस्थेत आणले जाते, तेव्हा न्यूट्रॉन इतर अणूंशी टक्कर देतात, ज्यामुळे एक अनियंत्रित साखळी प्रतिक्रिया सुरू होते. काही नॅनोसेकंदांच्या आत गॅमा किरण आणि ऊर्जेचा प्रचंड प्रमाणात स्त्राव होतो. संलयनच्या पहिल्या टप्प्यातील तीव्र उष्णतेमुळे ड्युटेरियम आणि ट्रिटियम (हायड्रोजनचे समस्थानिक) यांचे संलयन होते. हीच प्रक्रिया सूर्याला ऊर्जा पुरवते. आजची थर्मोन्यूक्लियर शस्त्रे 1945 मध्ये हिरोशिमावर टाकलेल्या 'लिटल बॉय' अणुबॉम्बपेक्षा हजारो पटीने जास्त ऊर्जा निर्माण करू शकतात.
अणुबॉम्बच्या स्फोटानंतर लगेचच अनेक विनाशकारी परिणाम एकाच वेळी घडतात. अणुबॉम्बच्या स्फोटानंचर आगीचा आगडोंब उसळतो. औष्णिक प्रारण. स्फोटाच्या क्षणी, लाखो अंश सेल्सिअस तापमानाचा एक आगीचा गोळा तयार होतो. तो प्रकाशाच्या वेगाने पसरतो, ज्यामुळे लोकांना स्फोटाचा आवाज ऐकू येण्यापूर्वीच भाजल्याच्या जखमा होतात. नागासाकीवर टाकलेल्या अणुबॉम्बमुळे इतकी तीव्र उष्णता निर्माण झाली की, काँक्रीटच्या भिंतींवर मानवी आकृत्यांच्या कायमस्वरूपी सावल्या उमटल्या.
दुसरा प्रकार म्हणजे सुपरसॉनिक स्फोट लहरी. वेगाने प्रसरण पावणारी गरम हवा उच्च दाबाची लहर निर्माण करते, जी कित्येक किलोमीटरपर्यंतच्या इमारती कोसळवू शकते. रेडिएशन इफेक्ट्स रिसर्च फाउंडेशनच्या अभ्यासानुसार, शहरी भागांतील बहुतेक तात्काळ मृत्यू उष्णता आणि दाबाच्या लहरींमुळे होतात. तिसरा प्रकार म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पल्स (EMP). एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक धक्का पॉवर ग्रिड, कम्युनिकेशन नेटवर्क आणि उपग्रह यांसारख्या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक पायाभूत सुविधांना त्वरित विस्कळीत करू शकतो.
सर्वात भयानक धोका प्रत्यक्ष स्फोटाचा नसून, त्यानंतर होणाऱ्या वातावरणीय परिणामाचा आहे. 'नेचर फूड'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, जर मध्य पूर्वेतील प्रमुख शहरे जळाली, तर अंदाजे 50 लाख टन ब्लॅक कार्बनचा धूर स्ट्रॅटोस्फियरपर्यंत पोहोचू शकतो. हा धूर ढगांच्या वर जमा होईल, जिथे पाऊसही त्याला धुवून टाकू शकणार नाही.
यामुळे सूर्यप्रकाशात व्यत्यय येऊ शकतो. परिणामी जागतिक तापमानात अचानक घट होते. मान्सून आणि पावसाच्या चक्रातील या व्यत्ययामुळे मोठ्या प्रमाणावर पीक-नापिकी होऊ शकते. अभ्यासातून असे दिसून येते की, मर्यादित अणुयुद्धामुळेही जागतिक अन्न उत्पादनात 90 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. यामुळे अब्जावधी लोकांना दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो, अगदी युद्धक्षेत्रापासून हजारो किलोमीटर दूर राहणाऱ्या लोकांनाही.
अणुबॉम्बचा स्फोटांनतर तिसरा मोठा धोका आहे तो आयनीकरण किरणोत्सर्गाचा. जेव्हा जमिनीजवळ बॉम्बस्फोट होतो, तेव्हा माती आणि ढिगारा सीझियम-137 आणि स्ट्रॉन्टियम-90 सारख्या किरणोत्सर्गी समस्थानिकांनी दूषित होतो. हे कण जोरदार वाऱ्यांमुळे सीमा ओलांडून वाहून नेले जाऊ शकतात. 'आंतरराष्ट्रीय अणुशस्त्र निर्मूलन मोहिमे'नुसार, या समस्थानिकांचे अर्धायुष्य अनेक दशकांचे असते. ते माती आणि पाण्याद्वारे अन्नसाखळीत प्रवेश करतात. शरीरात कॅल्शियम किंवा पोटॅशियमप्रमाणे प्रमाण वाढते. ज्यामुळे हाडांचा कर्करोग आणि ल्युकेमियासारखे आजार होतात. हिरोशिमा आणि नागासाकीच्या अनुभवांनी हे सिद्ध केले आहे की किरणोत्सर्ग डीएनएला नुकसान पोहोचवू शकतो आणि पिढ्यानपिढ्या अनुवांशिक बदल घडवू शकतो.
अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील न्यू स्टार्ट अण्वस्त्र नियंत्रण करार संपुष्टात आला, तर त्यामुळे शस्त्रास्त्र स्पर्धा सुरू होऊ शकते, ज्यामुळे जागतिक अस्थिरता वाढेल आणि प्रादेशिक संघर्षांमध्ये अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची शक्यता निर्माण होईल.
अणुयुद्धाचा परिणाम केवळ राष्ट्रीय सीमांपुरता मर्यादित राहणार नाही. लाखो लोक तात्काळ मृत्युमुखी पडतील. जागतिक कृषी व्यवस्था कोलमडून पडेल. किरणोत्सर्ग अनेक दशके टिकून राहील आणि आर्थिक व सामाजिक रचना कोलमडून पडतील. 'अणुहिवाळ्या'च्या परिस्थितीत, सूर्यप्रकाश कमी होईल, तापमान झपाट्याने खाली येईल. परिणामी अन्न उत्पादन घटण्याची भिती संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. या परिस्थितीत, जागतिक दुष्काळ निर्माण होऊ शकतो.